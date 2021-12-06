Берем паузу на пару дней — любовный гороскоп на 7 декабря

Сегодня важно подумать, устраивают ли вас отношения или чего-то не хватает.

Овен

Утром влюбленные Овны склонны жить прошлым или текущей минутой. Возможна зацикленность на сложившемся сценарии отношений, даже если он неудачен. Может быть трудно расстаться, простить старые обиды или избавиться от навязчивых мыслей. Вечером звезды советуют стать дальновиднее и подумать о будущем.

Телец

В эти сутки звезды советуют Тельцам ценить утренние минуты любовной гармонии: в лучшем случае, они продлятся до середины дня. Чем ближе вечер, тем выше вероятность системного давления обстоятельств, на фоне которого романтические страсти могут немного остыть или временно отойти на второй план.

Близнецы

Любовные переживания Близнецов сегодня остаются наиболее сильными и яркими утром. У некоторых представителей знака они могут достигнуть критической отметки - например, перейдя в маниакальную ревность, ностальгию или сексуальную одержимость. К вечеру романтические эмоции удастся взять под контроль.

Рак

Сегодня Ракам не стоит откладывать свидание на вечер: это время проблем или сюрпризов, из-за коллективных событий может стать не до личной жизни. Если вы хотите побыть с любимым человеком, напомнить ему о себе или что-то предпринять для укрепления ваших отношений, делайте это в первой половине дня.

Лев

В начале дня общение Львов с любимыми будет развиваться в русле совместных дел или взаимной заботы. Свидание, запланированное на вечер, может пойти не так, как было задумано партнерами, но от оригинальных предложений судьбы отказываться не стоит: больше такой возможности может не представиться.

Дева

К влюбленным Девам судьба сегодня благосклонна в первой половине суток. Именно в это время они смогут наслаждаться свиданием или другими приятными моментами, связанными с личной жизнью. Не стоит планировать романтическую встречу или переписку на вечерние часы, если только у вас не служебный роман.

Весы

Весам звезды напоминают, что их личные отношения сейчас проходят через «шлюз», после которого что-то изменится. Разрушение союза маловероятно, но из него может уйти нечто ценное - например, свобода. Этот день укажет на то главное, без чего счастью не бывать, и что вам стоит беречь в первую очередь.

Скорпион

Скорпионам стоит наслаждаться плодами своих любовных побед утром. Первая половина дня позволит продлить свидание или наверстать упущенное, если вчера вам что-то помешало. Вечером от идеи новой встречи или очередной романтической инициативы лучше отказаться: многое пойдет не так, как вы задумывали.

Стрелец

Сегодня звезды не сулят Стрельцам безусловного успеха в любви. Если свидание важно, лучше выбрать утренний час, так как вечером настроение или обстановка будут не слишком романтичными. Многие Стрельцы в конце дня станут педантами или идеалистами, которым абстрактные ценности важнее живых чувств.

Козерог

В первой половине этого дня Козероги останутся во власти любовных чувств, а их партнеры - под властью их магической привлекательности. Именно в это время стоит продлить или повторить вчерашнее свидание, если оно совпало с вашими надеждами. Вечером романтические планы лучше поставить на паузу.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше дать волю чувствам утром. В зависимости от ситуации это позволит подпитаться из тайного источника счастья или сбросить багаж негативных переживаний. Вечером звезды советуют включить здоровый эгоизм и подумать о себе: без этого не определиться с дальнейшей тактикой в любви.

Рыбы

Сегодня для любовных планов Рыб окажутся благоприятнее утренние часы. Звезды советуют активнее использовать возможности реанимации романтического прошлого, но советуют не торопить события в едва намечающихся отношениях: они только выиграют, если вы возьмете в них паузу на пару ближайших месяцев.