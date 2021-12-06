Дробим большие цели на маленькие — гороскоп на 7 декабря

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна под влиянием Сатурна призывает к организованности и напоминает о долге.

Насущными нуждами момента лучше заниматься утром, пока сохраняются подходящие обстоятельства и настрой. Темы вечера: долгосрочные программы и обязательства, коллективные нужды и ресурсы, профессиональные и другие стратегические планы на будущее. Возможно усиление контроля, не исключены заминки, отсрочки, запреты, явные или скрытые угрозы. Не стоит недооценивать серьезность момента. Если есть намерение действовать, вначале стоит взять паузу, чтобы сгруппировать силы и просчитать то, что поддается прогнозу.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам встать пораньше, если их ждет некое насущное дело, они хотят укрепить свои деловые позиции или не желают ссориться со своим заказчиком. Во второй половине дня главный ориентир - не нужды момента, а планы на будущее. Возможно, придется проявить ловкость и изобретательность, чтобы совместить все противоречивые профессиональные, партнерские или дружеские обязательства.

Телец

Об удовлетворении своих личных желаний или соблюдении своих прав Тельцам стоит подумать утром: в это время сильна инерция дня вчерашнего, можно рассчитывать на помощь, удачу и взаимность. Вечером приоритетное значение получат глобальные планы, усилится внешний контроль или психологический прессинг обязательств. Ритм жизни начнет диктовать профессиональный, гражданский, дружеский или иной долг.

Близнецы

В первой половине дня Близнецам стоит позаботиться о ресурсах или безопасности. Чем критичнее вопрос, тем больше оснований начать разруливать его утром. Возможно, это будет время сильных переживаний. Официальные визиты и системные плановые действия лучше отложить на вечер - при этом звезды рекомендуют заранее подстраховаться и иметь вариант запасного сценария на основе прежнего опыта сюрпризов.

Рак

Сегодня Ракам будет сложно оставаться индивидуалистами. В первой половине дня актуально партнерство, важны личные симпатии или взаимные деловые интересы. С приближением вечера в силу вступит «закон больших чисел» или общее для всех правило. Возможно, вам придется влиться в коллектив, оказаться в толпе, вспомнить о своей принадлежности к профессиональному, игровому или другому крупному сообществу.

Лев

Сегодня утром Львов ждут мелкие насущные дела. Не стоит откладывать исполнение служебного долга, лечебные процедуры, хозяйственные хлопоты, контроль над деловой рутиной, заботы о доме или питомцах. Вечером будет удобнее решать стратегические совместные задачи, контактировать с авторитетными людьми и группами. При этом важно помнить о заданных рамках, профессиональных и партнерских обязательствах.

Дева

Сегодня для Дев комфортнее первая половина дня. Важными делами желательно заниматься с утра, пока не иссяк вчерашний продуктивный настрой или не изменилось настроение фортуны. Не стоит раньше времени бросать любимое дело или прерывать свидание. С приближением вечера на первый план могут выйти служебные, домашние или другие обязанности, о свободе и творческом подходе многим Девам придется забыть.

Весы

В первой половине этого дня Весам желательно заниматься лишь самыми простыми и необходимыми делами - например, неизбежной бытовой или деловой рутиной. Вечер подходит для плановых мероприятий и сулит в них успех - но звезды подсказывают, что даже в грамотных планах и хорошо отработанных программах возможны форс-мажорные моменты, и советуют подстраховаться. Может пригодиться помощник или дублер.

Скорпион

Для Скорпионов наиболее ровной окажется первая половина этого дня. Если у вас есть важные дела, стоит взяться за них утром: к полудню условия для продвижения ваших интересов могут исчезнуть. Вечером возможен ответственный момент, связанный с контролем, проверкой или уже знакомыми вам ограничениями. Придется вспомнить о выполнении семейного, профессионального, родительского или социального долга.

Стрелец

Стрельцам лучше начать этот день с улаживания материальных проблем. Не стоит откладывать погашение долга, уточнение налоговых нюансов. Вечер лучше посвятить социальной жизни, официальным контактам или профессиональным связям. При этом стоит тщательнее заботиться о своем имидже: придирчивее выбирать круг общения, заранее готовить документы, редактировать тексты своих заявлений, писем и публикаций.

Козерог

Сегодня утром Козероги могут идти вслед за своим настроением или самочувствием. Активным Козерогам стоит взяться за дела пораньше, так как к полудню силы могут иссякнуть. Вечером звезды советуют поставить во главу угла стратегические долгосрочные планы и программы, сделав упор на финансовых, профессиональных или этических нюансах. Лучше приостановить расходы, отложить несрочные плановые покупки.

Водолей

В первой половине дня Водолеям не стоит рассчитывать на ясность мысли и полную свободу. Возможна зависимость от профессиональной или домашней ситуации, самочувствия, материального положения, любовных переживаний. С приближением вечера станут важны самодисциплина, чувство долга, психологическая автономность и ответственность за собственные решения. Важно не спешить и трезво оценить свою ситуацию.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам следовать определенному плану и знакомой тактике. В приоритет лучше поставить не новые начинания, а приведение своих дел в порядок и «отделение зерен от плевел» в накопленном жизненном багаже. Особого внимания заслуживает коллективный опыт, к которому вы можете быть причастны в силу своей профессии или социального положения. Важными делами лучше заниматься утром.