Топ-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака

Некоторые женщины независимы, амбициозны, позволяют себе провокационные поступки.

Они кажутся противоположному полу загадочными, чем вызывают в них живой интерес, который чаще всего натыкается на их холодность и неприступность.

Астрологи Пятого канала составили Топ-6 знаков зодиака, добиться внимания которых мужчинам будет довольно непросто.

1 Водолей

Они, как правило, уверены в своей уникальности и избранности. Они не распыляются на ненужные связи и могут долго оставаться в одиночестве ради поиска идеального партнера. И даже отыскав его, женщина-Водолей будет «выматывать нервы», пока не убедится, что это тот самый мужчина. Зато уж если кому повезло завоевать представительницу этого знака зодиака, она будет самой верной, хозяйственной и безупречной во всех отношениях спутницей.

2 Овен

Женщины-Овны никогда не стремятся привлечь к себе внимания и ведут себя так, как будто никого кроме них в мире не существует. Но добиться благосклонности можно, показав, как высоко вы цените ее творческие или профессиональные достижения. Если она сочтет этот интерес искренним, может даже поделиться секретами своего успеха. Но не дай вам бог обмануть ее доверие — предательства и ошибок Овны не прощают.

3 Рак

Раки, напротив, очень зависимы от чужого мнения. Они скромны и очень хотят быть идеальными во всем, поэтому их непросто выманить из «панциря». При этом они не менее требовательны и к окружающим — мужчине, решившему завоевать расположение Рака придется соответствовать целому списку требований. Чтобы добиться взаимопонимания, спутнику такой женщины необходимо быть внимательным к ее настроению и постоянно оказывать эмоциональную поддержку.

4 Лев

Такие женщины ведут себя как королевы. Они стремятся во всем быть справедливыми и стараются никого не выделять своим вниманием, чтобы не обидеть или не обнадежить зря. Сильные страсти они предпочитают спрятать поглубже, поэтому со стороны часто производят впечатление бесчувственных. Чтобы добиться их расположения, мужчине придется совершать только правильные поступки, да еще так, чтобы результат их был очевиден.

5 Весы

Чтобы добиться их внимания, мужчине нужно обладать неординарными качествами. Женщины, рожденные под этим знаком, свободны от общепринятых стереотипов и имеют собственное мировоззрение. Их трудно заставить растаять от комплиментов или вывести из равновесия обидными словами, даже если у них внутри будет бушевать буря. Привлекают их только независимые и целеустремленные личности с потенциально успешной карьерой.

6 Стрелец

Стрельцы сильны и наделены редким обаянием. Они могут очаровать кого угодно, не прилагая никаких усилий. При этом эти женщины уверены, что не нуждаются ни в чьей опеке и способны сами и вышить крестиком подушку, и поменять колесо у автомобиля. Чтобы женщина-Стрелец выделила мужчину из очереди поклонников, ему придется совершить поступок — как минимум прислать «миллион алых роз» и желательно без всякого повода.