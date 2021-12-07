Не теряем самоконтроль — любовный гороскоп на 8 декабря

Сегодня наши чувства могут выйти из-под контроля, так что стоит быть осторожнее.

Овен

В этот день Овнов волнует что-то помимо любви но и она не будет забыта. Многих Овнов согреет понимание со стороны близкого человека и готовность вместе пройти через возникающие нештатные ситуации. У пары, страдающей от хронических ссор, сегодня появится отличный повод сбросить лишнее напряжение.

Телец

Сегодня звезды не советуют влюбленным Тельцам без причины испытывать судьбу: поток драматичных событий грозит задеть даже самые гармоничные отношения и внести в них раскол, который, при дополнительных предпосылках, вполне способен поссорить влюбленных. Особенно чреваты идейные и деловые распри.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно оставаться на связи с любимым человеком, особенно, если с ним их разделяет значительное расстояние. Не стоит бояться трудностей и сюрпризов: все бури этого дня сработают на укрепление взаимопонимания, если у партнеров изначально есть физическая и идейная совместимость.

Рак

Сегодня Ракам лучше избегать любовной инициативы, если в ней нет необходимости: она станет рискованной авантюрой или экспериментом с непредсказуемым исходом. Не стоит спешить с радикальным шагом в личной жизни, будь то сближение, разрыв или кардинальная перестройка существующего положения вещей.

Лев

Сегодня у Львов есть возможность удержаться от конфликта с любимым человеком, даже если для ссоры имеются все предпосылки. Для этого звезды советуют им в любой ситуации принимать сторону своего партнера и всячески демонстрировать полное духовное единство с ним (особенно в критической ситуации).

Дева

Сегодня Девам важно делиться с любимым человеком своими мыслями или получать от него известия, но в определенном формате. Не стоит увлекаться в эти сутки романтическим диалогом и говорить о любви открытым текстом. Тему для разговора (а также, возможно, язык общения и канал связи) подскажут события.

Весы

Сегодня в личной жизни Весов возможен кризис. Не исключена борьба партнеров друг с другом или против судьбы. Роковую роль могут сыграть друзья. Проверкой чувств может стать стресс, сюрприз. Даже в сложной ситуации маловероятен разрыв, после охлаждения или шока вполне возможно бурное примирение.

Скорпион

Сегодня Скорпионы склонны выбирать в любви не самый конструктивный для себя путь. Они могут вспыхивать от любой искры и преувеличивать проблемы как раз на пороге их окончательного разрешения. Это не лучший момент для свидания или выяснения отношений, особенно, если вы мега-темпераментны и ревнивы.

Стрелец

События этого дня могут заставить влюбленных Стрельцов поволноваться, а иногда и основательно понервничать. Если ситуация не требует немедленной встречи с любимым человеком, лучше ограничиться дистанционной связью: чрезмерная предприимчивость обернется проблемами, на пути возникнут препятствия.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам оберегать свою личную жизнь от лишних новшеств и потрясений. Не стоит рисковать, назначая на этот день свидание, пытаясь знакомиться в гостях, в подозрительных местах и в нештатных обстоятельствах (особенно, если ваше внимание привлек незнакомец или чужестранец).

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи готовы броситься из одной крайности в другую. Многие Водолеи (особенно рожденные в середине февраля) рискуют потерять самоконтроль. В лучшем случае, день запомнится волнующим приключением. В худшем, есть риск погорячиться и под влиянием страстей допустить роковой промах.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам отложить свидание, если оно связано с дорогой или пребыванием в гостях. Романтическое путешествие вместо приятной прогулки может превратиться в опасное приключение. Стоит воздержаться от сближения, а одиноким Рыбам - от случайных знакомств, особенно с иностранцами.