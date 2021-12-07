Держимся подальше от серьезных дел — финансовый гороскоп на 8 декабря

Сегодня не стоит браться за что-то серьезное — можно совершить много ошибок.

Овен

В течение дня Овны могут сталкиваться с людьми из своего прошлого, с которыми ранее приходилось вместе работать. Не стоит задерживать внимание на подобных контактах – оно не даст вам ничего в позитивном смысле. В конце дня лучше воздержаться от учебных занятий, поскольку вы можете неправильно усвоить информацию. В торговле будьте внимательнее при расчетах с клиентами – возможны попытки обмана.

Телец

Тельцам в первой половине дня, возможно, придется вернуться к прежним методам в работе. Также вам может потребоваться заново переделывать ту работу, которую вы ранее уже выполняли. Вторая половина дня может быть связана с непредвиденными ситуациями, техническими сбоями. Не забывайте о правилах соблюдения техники безопасности.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от корпоративных встреч и контактов с ведущими специалистами в вашей фирме. По странному стечению обстоятельств это может затормозить ваше карьерное продвижение. В конце дня не следует подписывать договора о сотрудничестве, а также трудовой договор при новом трудоустройстве.

Рак

Ракам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от деловой переписки и дистанционного профессионального обучения (через интернет). Сведения, полученные вами издалека, от людей, которые позиционируют себя учителями, могут не соответствовать вашим ожиданиям или запросам. В профессиональной деятельности сейчас важно сохранять свое реноме – ваша репутация может пострадать от какой-то тайной или неофициальной деятельности.

Лев

Деловые поездки Львов в первой половине дня могут оказаться неэффективными из-за непредвиденных обстоятельств в дороге, типа попадания в пробку или внезапной отмены деловой встречи. В конце дня возрастает вероятность убытков из-за невыгодных спекулятивных сделок или финансовых инвестиций. Не торопитесь заключать сделку на оптовую закупку товара с целью перепродажи – это может оказаться невыгодным.

Дева

Первая половина дня может сложиться неудачно для Дев, выполняющих клиентские услуги без предоплаты. Вы рискуете проделать определенную работу для клиента и так и не получить материальную компенсацию своих трудозатрат. Например, при курьерской доставке товара клиент откажется получать и оплачивать доставку товара. Воздерживайтесь от любых действий, которые могут привести к риску потери финансовых средств.

Весы

Инициативное поведение Весов может войти в противоречие с мнением коллег. Если вы пытаетесь вовлечь коллег в свои дела, то будьте готовы встретить сопротивление и продумать более сильные стимулы для сотрудничества с ними. В конце дня работники офисов могут столкнуться с помехами, попытками отвлечь от работы посторонними контактами. Также могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.

Скорпион

Скорпионам в течение всего этого дня рекомендуется воздерживаться от новой или малознакомой работы. Попытка выполнить ту работу, в которой вы имеете мало опыта, может привести к напрасному расходованию времени и сил. Также не пытайтесь сегодня что-либо усовершенствовать. Помните о правиле: не нужно трогать то, что пока неплохо работает.

Стрелец

Стрельцы, работающие в магазине, офисе или на складе, могут столкнуться с некоторой неразберихой, и вынуждены будут заниматься неэффективной работой. Например, вам могут поручить проверить наличие товара или документов, и вы будете заняты долгими и бесплодными поисками. У бизнесменов не лучшее время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества.

Козерог

Козерогам в первой половине дня не рекомендуется сдавать финансовые и иные отчеты начальству. Эти документы могут вскоре вернуться вам на доработку. В конце дня затруднена работа с информационными потоками. Не лучшее время для проведения деловых встреч и учебы. Воздерживайтесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег по трудовому коллективу, дабы не получить ответную критику в свой адрес.

Водолей

У Водолеев в этот день может снизиться доходность от бизнеса. Основная причина этого может быть связана с нерациональным расходованием финансов. Например, вы можете потратить деньги на технические средства, которые окажутся бракованными или непригодными к работе по иным причинам. Лучшей тактикой может стать сохранение финансовых ресурсов от растраты.

Рыбы

У Рыб сегодня будет сложный в эмоциональном смысле день. Возрастает вероятность принятия ошибочных решений. Также вы можете часто менять свои решения под влиянием других людей, чем продемонстрируете непоследовательность своего поведения. Воздерживайтесь от личных инициатив. Вы можете столкнуться с нарушением обязательств и обещаний деловыми партнерами.