Включаем обаяние и харизму — гороскоп на 8 декабря

4-5 лунные сутки. Сегодня аспект Луны и Меркурия приглашает к переговорам, исследованиям или учебе, но общий фон дня нагнетает коллективные страсти.

В течение суток наберут обороты шумные дискуссии и опасные авантюры. Возрастут риски, аварийность и травматизм. Возможны массовые волнения, беспорядки, жесты отчаяния. К агрессии может подтолкнуть жажда реванша и удержания уходящих позиций. Борьба пойдет за ресурсы или за идеи. Роковые события могут стать последней каплей, ведущей к краху или разочарованию. Победа возможна, но требует жертв. Не стоит «ломать копья» там, где пора подвести черту и подсчитать потери.

Овен

Сегодня внимание Овнов привлекают коллективные события и волнуют перспективы будущего. Велика вероятность включиться в ситуацию лично или принять ее близко к сердцу (особенно, если в беде единомышленник или под угрозой финансовые планы). Есть риск пострадать за друзей или за идею. Стоит исключить начинания и принять меры безопасности, а также быть дальновиднее: дело вскоре примет новый оборот.

Телец

Для Тельцов этот день может быть отмечен растущей нервозностью. Волнение особенно вероятно, если подходит к концу важный проект или значимый этап жизни, а также, если трудно выдерживать темп, соответствовать требованиям и ожиданиям. Бурные события дня могут подтолкнуть к разочарованию, увольнению или другой перемене. Неприятности вероятнее из-за верности друзьям или профессиональным принципам.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам быть настороже, если они находятся вдали от дома, зависимы от далеких друзей и международных событий. Сложная обстановка может отразиться на последнем этапе трудного дела или на финансовом положении. Одновременно события этого дня для них познавательны, они укрепляют их дух, подтверждают взгляды и дают богатую пищу для разговоров со значимым для них человеком.

Рак

Сегодня мимо внимания Раков не пройдет коллективный кризис. В зависимости от ситуации и личных склонностей они могут остаться его пассивными зрителями или стать активными участниками. Звезды напоминают о высоких рисках этого дня, о вероятности бессмысленных жертв и затратных авантюр. Если нет веской причины рисковать, лучше остаться наблюдателем: вскоре ситуация сама изменится к лучшему для вас.

Лев

Львам стоит принять во внимание взрывоопасную обстановку этого дня. Она может усложнить любые переговоры, обострить конфликт с домочадцами, с идейным противником, влиятельным конкурентом или силовыми структурами. Важно следить, чтобы напряженные ситуации не вели к противоправным действиям: может пострадать дом, репутация, карьера, ценный союз. Нежелательно вступать в зону чужой ответственности.

Дева

Сегодня Дев может ждать добровольная или принудительная зависимость от острых обстоятельств. Возможен деловой аврал, нештатный режим из-за коллективной акции, цейтнот в связи с завершением проекта, переездом или сменой работы. Может требоваться помощь друзьям, близким или подопечным. Звезды считают, что наиболее уместна в такой ситуации роль коммуникатора: секретаря, консультанта или переводчика.

Весы

Сегодня звезды сулят Весам удачу, но не спокойную жизнь. Не исключен острый момент в рискованной игре. За успех придется чем-то платить (деньгами, волнением). Возможно испытание на верность человеку, коллективу или принципам. Судьбоносные события могут иметь место в жизни друзей, коллег или детей, в истории, связанной с жильем, недвижимостью. Важным подспорьем будут эрудиция и информированность.

Скорпион

Скорпионов этот день подталкивает к отчаянным рискованным поступкам, способным основательно навредить им на последнем участке трудного пути. Возможно желание защитить свой дом, близких, бизнес или владения. Не исключены проблемы в семье или в кругу друзей. На опасные действия могут провоцировать социальные волнения или представители ближайшего окружения: домочадцы, единомышленники, земляки.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит быть осторожнее в дороге и в любом окружении, привычном или случайном: не исключены опасные авантюры, могут попасться неуравновешенные люди с дурной репутацией. Вероятны проблемы в делах с близкими, соседями и земляками. Не лучший день для открытия бизнеса, участия в массовой акции, переезда, путешествия. Важно иметь информацию и канал связи. Чревато лихачество за рулем.

Козерог

Козерогов звезды предупреждают о высоких деловых и финансовых рисках. Роковые события этого дня могут поставить под угрозу успех сделки или нанести урон бюджету. Легко навредить бизнесу, включая зарубежный, а также своим активам и сбережениям, включая валютные. Лучше отказаться от займа, инвестиции, ценной находки. Срочную покупку важно проверить на недочеты (особенно технику и электронику).

Водолей

Водолеев день лишает душевного равновесия. Немногим Водолеям удастся «отсидеться в укрытии» или делегировать ответственность: судьбоносный поворот событий часто будет совмещен с необходимостью лично принять решение, которое станет необратимым и роковым. Перед тем, как поддаться порыву, звезды настоятельно советуют оценить вероятные выгоды и риски: возможно, рисковать не стоит или бороться поздно.

Рыбы

Сегодня внимание Рыб могут привлечь события в мировом сообществе или в близких им социальных кругах. Лучше следить за ними издали: ситуация небезопасна, «изнанка» дела может разочаровать, волнения и жертвы могут быть бессмысленными. Легко ошибиться в выборе человека, группы, тренда. Не стоит находиться в толпе и в гостях, путешествовать. Нужна осторожность за рубежом и в общении с иностранцами.