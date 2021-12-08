Читаем между строк — любовный гороскоп на 9 декабря

Флирт и подтекст слов сегодня очень важен.

Овен

Сегодня звезды не советуют Овнам увлекаться любовной инициативой: велик риск действовать по инерции, не учитывая меняющийся фон событий и новые настроения. Жертвы, героически принесенные во имя любви, могут оказаться бессмысленными. Свидание желательно перенести на вечер, выбрав уединенное место.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Тельцам «переждать бурю в укрытии» и не попадаться партнеру под горячую руку, если тот не в духе. Свидание желательно отложить на поздний час или на завтра. Одиноким Тельцам в этот день не стоит решаться на поиск знакомств или на ответственную первую встречу.

Близнецы

Пока не настал вечер, Близнецам не стоит бояться приключений и возможных осложнений в своих личных делах: что бы ни случилось, это лишь упрочит нити взаимопонимания, протянутые между ними и любимым человеком. Недомолвки и иллюзии, если таковые в их отношениях есть, начнут проявляться в конце дня.

Рак

Ракам стоит вплоть до вечера беречь свои любовные отношения от кризисов: лишние испытания ни к чему. В ситуации «нет худа без добра» окажутся лишь Раки, твердо решившие поставить в романе точку: в этом случае, напряженная атмосфера дня создает нужные условия для болезненного, но назревшего разрыва.

Лев

В этот день Львам важно ценить и не рушить свое духовное единство с партнером: сейчас это самая крепкая связующая нить. В отличие от нее одной, список возможных угроз окажется намного шире. Особенно опасны для гармонии отношений вспыльчивость, нетерпимость, одностороннее или взаимное упрямство.

Дева

В хлопотах этого дня Девы способны отвлечься от дел сердечных и вспомнить о них лишь вечером, когда сил на общение с любимым человеком уже не останется. Если вы провели день в попытках угодить партнеру, будьте готовы столкнуться с загадочной реакцией - например, молчанием вместо благодарности.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам до последнего бороться за счастье: надежда есть. Но не стоит затягивать свидание до вечера или откладывать его на слишком поздний час: вихрь эмоций или стрессовое событие к концу дня могут не лучшим образом отразиться на самочувствии, возможностях и привлекательности.

Скорпион

Пока не настал вечер, влюбленным Скорпионам лучше держать свой темперамент под контролем - иначе их пламенные страсти, дополненные благими намерениями или праведным гневом, наделают немало бед без шанса исправить ошибку. Лишь в самом конце этого дня им удастся обрести подобие душевного равновесия.

Стрелец

Сегодня судьба коварно чинит влюбленным Стрельцам препятствия. Утром и днем это может повергнуть их в бешенство, а вечером усилить мнительность и заставить винить во всем самих себя. Иногда для самобичевания будет причина (особенно, если Стрельцы столкнутся со следами своего любовного прошлого).

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам не поддаваться любовным соблазнам или искушению что-то изменить в своей личной жизни: велика вероятность пожалеть об этом уже вечером. Если в конце дня завязалось интригующее романтическое общение, приготовьтесь «читать между строк» и улавливать скрытые намеки.

Водолей

Влюбленные Водолеи вплоть до вечера остаются в зоне риска - в которую, чаще всего, на полном ходу и с боевым кличем врываются сами. Если вы не уверены в своей выдержке и готовности остановиться в нужный момент, звезды советуют вам отложить романтическое свидание: велика вероятность «наломать дров».

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам отложить все решения в личной жизни на вечер. Именно в это время их природное чутье начнет давать им правильные подсказки и оберегать от навязанных извне противоречивых впечатлений. Помните, что тонкая связь со своим внутренним «Я» нарушится, если вы не доверяете себе.