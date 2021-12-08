Просим совета у близких — гороскоп на 9 декабря

5-6 лунные сутки. Сегодня достигнут пика вчерашние бурные события.

Вплоть до вечера сохранятся повышенные травматичность, конфликтность и аварийность. Соединение Луны и Юпитера обещает удачу, которая достанется дорого и с празднованием которой не всем стоит спешить: уже близок новый поворот событий, меняющий контекст и акценты. Проигравшим важно не терять надежду, а победителям стоит помнить, что в нестабильной динамичной ситуации победа может стать бессмысленной и даже вредной. Вечером Луна в Рыбах усилит интуицию, добавит гибкости и хитрости, начнет подсказывать обходные маневры или тонкие пути подстройки.

Овен

Основную часть дня Овны проведут под влиянием вчерашних событий. Острота их переживаний, как и степень риска, будет зависеть от вовлеченности в общий проект и заинтересованности в будущем. Сохранится риск травм, ссор, материального или другого урона. Не спешите проявлять упрямство и реализовывать принятое сгоряча решение: вечер подскажет более гибкую тактику, которая выручит в близком будущем.

Телец

Пока не настал вечер, обстановка останется для Тельцов напряженной. Возможно участие в коллективном конфликте. Не стоит оставлять без внимания развернувшиеся события, если ваша цель - карьера, популярность, профессиональный рост или поиск друзей: некоторые возможности сейчас безвозвратно уходят, но в виде компенсации намечаются новые, скорее всего, более гармоничные и привлекательные для вас.

Близнецы

Близнецам сегодня не стоит выпускать из виду не только перемены в интересующей их узкой сфере, но и мировую панораму событий: скорее всего, она имеет отношение к их карьерным планам, к новой цели или исполнению их мечты. Неслучайным может оказаться конфликт на службе, в стране предполагаемой работы или проживания. Но детальных планов пока строить не стоит: велик риск иллюзий (особенно вечером).

Рак

Сегодня задача Раков - избегать лишних рисков и новых начинаний, но им лучше платить по старым счетам. Погасить долг или устранить другое препятствие сейчас означает расчистить путь к лучшему будущему. Роковые события могут подтолкнуть к закрытию бизнеса или вклада, сворачиванию убыточного или экспериментального проекта. Вечер усилит интуицию, снизит уровень опасности и даст обоснованную надежду.

Лев

Львам звезды напоминают о повышенной конфликтности сложившейся обстановки: напряженная атмосфера может сохраняться вплоть до вечера и даже в конце дня по-прежнему напоминать о себе. Не стоит ослаблять бдительность и терять выдержку, если вы не намерены ссориться с властями, друзьями, домочадцами или терять ценные связи (в том числе зарубежные). Вечером открытую вражду сменят закулисные маневры.

Дева

Девам этот день сулит дополнительные хлопоты или обострение имеющихся проблем. Возможны трудности в работе, уборке, лечении, при получении услуг. Не исключен стресс или кризис на последнем этапе. Начатое звезды советуют доводить до конца, но от новых инициатив рекомендуют воздержаться. Также вам не стоит пытаться произвести впечатление на важных новых людей, привычки которых вы еще плохо знаете.

Весы

Для Весов вплоть до вечера продолжается полоса удачи, за которую приходится платить дорогой ценой. Звезды советуют не уклоняться от с трудом достающихся законных лавров, так как потом получить их будет сложнее. Не стоит выбывать из опасной игры, важно лишь сохранять все нужные меры безопасности. Возможно, успех и награда придут в последний момент. Вечером стоит обратить внимание на самочувствие.

Скорпион

Утром и днем Скорпионам важно «продержаться», не совершив непоправимого. Стоит усилить меры безопасности и избегать роковых для себя триггеров. Если нужны смелые действия - например, защита дома - лучше действовать в пределах необходимого. Не стоит цепляться за мнимые ценности, например, дополнительные территории: это не опора, а источник проблем. Новый удачный поворот событий наметится вечером.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам не ослаблять вчерашние меры осторожности. В частности, аккуратнее водить машину и избегать сомнительных деловых авантюр. Вплоть до вечера останется высоким уровень риска на дорогах и в бизнесе. Стоит воздержаться от смены транспортного средства и близкого окружения, быть внимательнее при выборе стоянки, сервиса, сопровождения, пункта заправки, «порта приписки».

Козерог

Козерогам сегодня стоит соблюдать осторожность в любом занятии. Лучше свести к минимуму необязательные процедуры, включая финансовые, выбор покупок и трудоемкие эксперименты с неясным исходом, а также избегать деловых споров. Не стоит пренебрегать мерами безопасности, избавляясь от ненужного - например, выбрасывая старые инструменты и токсичные отходы. Вечером можно свернуть дела и расслабиться.

Водолей

Сегодня упрямство или «праведный гнев» способны лишить Водолеев чувства меры и толкнуть их на рискованный отчаянный шаг: спор с вышестоящими, матч-реванш, злоупотребление властью. Возможен бунт против профанации дорогих им идей или понижения в статусе. Важно сберечь достоинство и репутацию: если случится поражение, его вряд ли удастся скрыть, вероятен болезненный удар по карьере или самолюбию.

Рыбы

Сегодня задача Рыб - удержаться от преждевременных или запоздалых действий (особенно за компанию с другими людьми). Многим Рыбам не пойдет на пользу тесный контакт с международными структурами, представителями других городов и стран, большими группами, уходящими со сцены «звездами» и «авторитетами». Лучше избегать путешествий и многолюдных мест. Вечером имеет смысл прислушаться к своей интуиции.