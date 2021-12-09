Какие знаки зодиака самый токсичные

Представители некоторых знаков зодиака ядовиты до невозможности, считают астрологи.

В топ-3 королей токсичности входят Рыбы. Они портят жизнь своему окружению, умело втираясь в доверие и используя друзей в своих целях ежедневно. Если вы заметили Рыб за этими манипуляциями, стоит подумать о том, чтобы отдалиться — и спасти себя от опустошенности и подавленности.

Скорпионов считают самым опасным знаком зодиака, и не зря. Если Скорпион глубоко несчастен, он станет самоутверждаться за счет других, щедро раздавая колкости. Скорпион в случае чего может и увести мужа лучшей подруги, и провернуть сделку, которая подставит партнеров — так что лучше его не злить, уверены астрологи.

Токсичность Дев также пробивает потолок. Они обожают критиковать и придираться, так что дружба и любовные отношения с ними обречены на постоянную пикировку. Сострадание и поддержку они проявляют неумело — постоянно сбиваются на поучения.