Самые привлекательные черты знаков зодиака

У каждого во внешности есть изюминка — и астрологи уверены, что она может быть определена вашим знаком зодиака.

У Овнов великолепные брови — они выглядят то невинно, то яростно. У Тельцов красивые и очень чувственные губы. Близнецы отлично сложены, а любознательность освещает их лицо; кроме того, Близнецы обладают отличной кожей. Если видите отличный пресс, скорее всего, его обладатель — Рак. Львы гордятся прекрасной шевелюрой, а Девы — чистой, сияющей кожей, за которой тщательно ухаживают.

У Весов великолепная осанка, которую обеспечивают великолепные ягодицы. У Стрельцов красивые спины — им очень идет разгуливать без рубашки или в платье с открытой спиной. Скорпионы славятся буйным сексуальным темпераментом, и у каждого из них есть мощная эрогенная зона — она же, скорее всего, и окажется их привлекательной чертой.