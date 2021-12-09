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Самые привлекательные черты знаков зодиака

9 декабря 2021ГороскопыWMJ.ru

У каждого во внешности есть изюминка — и астрологи уверены, что она может быть определена вашим знаком зодиака.

Самые привлекательные черты знаков зодиака
Фото: osobista.in

У Овнов великолепные брови — они выглядят то невинно, то яростно. У Тельцов красивые и очень чувственные губы. Близнецы отлично сложены, а любознательность освещает их лицо; кроме того, Близнецы обладают отличной кожей. Если видите отличный пресс, скорее всего, его обладатель — Рак. Львы гордятся прекрасной шевелюрой, а Девы — чистой, сияющей кожей, за которой тщательно ухаживают.

У Весов великолепная осанка, которую обеспечивают великолепные ягодицы. У Стрельцов красивые спины — им очень идет разгуливать без рубашки или в платье с открытой спиной. Скорпионы славятся буйным сексуальным темпераментом, и у каждого из них есть мощная эрогенная зона — она же, скорее всего, и окажется их привлекательной чертой.

Козерог — находка для футфетишиста (или Квентина Тарантино). Их красивые, сильные ноги не спрячешь даже под трениками. У Рыб прекрасные глаза, которыми они смотрят прямо в душу, и роскошные волосы. А Водолеи могут похвастать впечатляющими стопами, ухоженными и изящными.
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