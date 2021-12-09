Шевелим мозгами — финансовый гороскоп на 10 декабря

Сегодня стоит больше думать и разговаривать — поможет добиться своего.

Овен

Овны сегодня смогут проявить большую изобретательность и творчество в процессе обучения. Если ваша профессия предполагает творчество и умение принимать нестандартные решения, то такие дела пойдут успешно. Старайтесь ставить перед собой новые задачи и расширять границы понимания. Это позволит достаточно быстро приобрести ценные знания и повысить уровень профессионализма.

Телец

В первой половине дня Тельцы будут настроены на интеллектуальный труд. Вам удастся реализовать свои таланты и способности в практической деятельности. В первую очередь это положительно отразится на проектно-конструкторской и научно-исследовательской деятельности. В течение дня вы окажетесь способными применить изобретательные финансовые схемы, чем укрепите свое материальное положение. Может вырасти доходность вашего бизнеса.

Близнецы

У Близнецов в первой половине дня могут произойти некоторые кадровые перестановки и структурные изменения. Однако не нужно бояться перемен, поскольку они откроют перед вами новые возможности. Удачно сложится день для переговоров и индивидуального обслуживания клиентов. День складывается благоприятно для повышения уровня квалификации и обмена мнениями с более опытными коллегами.

Рак

У Раков в начале дня складывается удачно деловое партнерское сотрудничество. Вы сможете подписать взаимовыгодные договора. Расширится ваша клиентура при работе с индивидуальными заказами. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто имеет склонность к техническому творчеству, изобретательству. Инженеры смогут предложить интересные технические решения.

Лев

Если у Львов были натянутые отношения с кем-то из коллег, то в первой половине дня вы сможете прийти к примирению. Сделайте первые шаги сами, не ждите, когда коллега проявит инициативу. Также это хорошее время для усилий по приобретению навыков в работе с новыми техническими средствами. В течение второй половины дня будет хорошее время для учебы.

Дева

У Дев в первой половине дня складывается благоприятная ситуация для рекламной раскрутки и расширения клиентской базы. При работе в сфере услуг у вас не будет возникать никаких проблем. Вторая половина дня позволит вам успешно завершить работу над проектами. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Весы

Весам рекомендуется в первой половине дня основное внимание уделить укреплению личных отношений с коллегами. Именно благодаря гармоничному взаимодействию с коллегами вы сможете добиться роста производственных показателей. Вторая половина дня благоприятствует установлению деловых связей и учебе. Старайтесь заниматься теми делами, которыми вы всегда обычно занимаетесь, т.е. выполнять привычную повседневную работу.

Скорпион

Скорпионы в первой половине дня смогут провернуть выгодные сделки. Особенно это относится к торгово-закупочной и посреднической деятельности. Например, оптовая закупка товара может оказаться очень выгодной, товар будет быстро реализован. Во второй половине дня вырастает доход от умственного труда. Вы сможете увеличить производительность труда за счет получения дополнительных навыков работы с техническими средствами и инструментами.

Стрелец

Стрельцы в первой половине дня смогут повысить уровень доходов и успешно довести до конца начатые дела. Работникам сферы обслуживания светит удача в отношениях с клиентами. Вы получите выгодные заказы и будете полностью обеспечены работой. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто самостоятельно занимается изучением какого-то вида профессиональной деятельности. Особенно преуспеют те, кто связан с компьютерами и программированием.

Козерог

У Козерогов первая половина дня благоприятствует установлению деловых отношений с самыми разными людьми. Благодаря личному обаянию и тонкому психологическому подходу вы сможете получить нужную информацию и необходимое содействие. В конце дня риелторы могут найти покупателя или арендатора. Вы вполне успешно справитесь с поставленными задачами и сумеете довести начатые дела до логического завершения.

Водолей

Первая половина дня благоприятствует Водолеям, имеющим несколько источников дохода. Если вы периодически выполняете частные заказы, то недостатка в такой подработке у вас не будет. Вторая половина дня благоприятна для планирования, исследований и проектирования. Могут преуспевать консультанты, торговцы, программисты, журналисты, все те, кто занимается преимущественно умственным трудом.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня звезды советуют активнее входить в коллективное деловое взаимодействие. В одиночку вы не сможете добиться того, что по силам окажется в рамках коллективной работы. Вторая половина дня благоприятствует руководящим работникам в принятии правильных управленческих решений. Аналитическая обработка информации – это ваша сильная сторона на сегодняшний день.