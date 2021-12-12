Большие страсти — любовный гороскоп на 13-19 декабря

Почему на этой неделе нужно выяснять отношения?

Всю неделю держится соединение Венеры с Плутоном в Козероге. Оно несет нам большие страсти, причем не сиюминутные, а надолго и всерьез. Если влюбитесь, вам будет мало заполучить этого человека здесь и сейчас — вы захотите связать с ним жизнь. Завязывать новые отношения сейчас нужно не торопясь, хорошо обдумав перспективы на годы вперед. Не имеет смысла подкатывать с легкомысленными предложениями, знакомиться нужно с серьезными намерениями. Лучше всего сложатся знакомства в деловой обстановке, служебные романы, браки по расчету. В уже существующих отношениях захочется расставить все точки над "i". Женатых любовников, френдзонщиц, людей, которые годами встречаются, но «не готовы к семейной жизни» ждет сюрприз — им заявят, что или отношения переходят в серьезное русло, или давай, пока-пока. Весь период таких серьезных шагов в личной жизни будет длиться до 3–6 марта, а как раз на этой неделе события начнутся, чтобы потом развиваться в ту или другую сторону.

Овен

Влюбленным Овнам эта неделя обещает прилив энергии, которую стоит направить на подготовку к близкой Новогодней ночи. Также возросшая предприимчивость пригодится для отвлекающих маневров при нерешенном болезненном вопросе: если зациклиться только на нем, отношения испортятся накануне праздника.

Телец

На этой неделе Тельцам не стоит бояться новых инициатив своего партнера: пусть стабильности поубавится, зато будет интереснее вместе готовиться к близким праздникам. Дать волю своим чувствам можно с вечера вторника по утро четверга (а вот давления и «руководства» на идейном уровне лучше избегать).

Близнецы

На этой неделе партнеры Близнецов станут активнее, и звезды советуют на это как-то отреагировать: поддержать предложенную игру, объединить усилия в реализации совместного плана. В пятницу и субботу важно избегать идейной конфронтации, а в воскресенье быть внимательнее, если речь пойдет о финансах.

Рак

На этой неделе Ракам важно обеспечить постоянный контакт с любимым человеком: он очень нуждается в обратной связи, и на фоне растущей суеты поддерживать ее необходимо. Если вы хотите однозначности и полной гармонии, не стоит назначать романтическое свидание на понедельник и на вечер воскресенья.

Лев

На этой неделе звезды советуют Львам проявить в своих любовных делах побольше активности: не исключено, что позже возникнут досадные препятствия. Если ваши совместные романтические планы на Новогоднюю ночь нуждаются в интенсивной подготовке или предварительной репетиции, лучше ее не откладывать.

Дева

На этой неделе у Дев возрастет потребность в общении с любимым человеком или в разговорах о любви. Причиной могут стать неожиданные новости или собственные размышления. Выбирая подходящий момент для романтического свидания или для важного разговора, звезды советуют пропустить пятницу и субботу.

Весы

Эта неделя даст Весам и их партнерам дополнительный повод развеяться, если они устали от тягот совместной работы или быта. Возможно, это будет путешествие или стандартный процесс подготовки к Новому году. Не стоит планировать свидание или сложный разговор на понедельник и на вечер воскресенья.

Скорпион

На этой неделе чувства Скорпионов вряд ли претерпят основательные изменения, но многие представители знака могут заскучать в прежних рамках и попытаются сменить линию поведения. Звезды советуют экспериментировать исключительно в мелочах и не пытаться радикально переписать общий рисунок отношений.

Стрелец

На этой неделе влюбленные Стрельцы решат перейти от слов к действию - и это даст неплохой результат, если они будут придерживаться знакомых проверенных правил любовной игры. Импровизировать звезды не советуют: рассчитывая сделать шаг вперед, сейчас легко отступить назад и сдать часть своих позиций.

Козерог

Влюбленным Козерогам на этой неделе стоит удвоить внимание к своей манере речи, а также к выбору обстановки для значимого разговора. Независимо от его темы, звезды советуют избегать его в понедельник, вторник и в вечер воскресенья: в это время он может оставить двойственный или неприятный осадок.

Водолей

Эта неделя напомнит Водолеям о необходимости хранить любовную тайну - или усилит желание однажды ее раскрыть. Наступившая фаза романа может затянуться на неопределенное время. Если объект симпатий пропал из виду, станет важным любой источник вестей о нем, а сами вести дадут повод для размышлений.

Рыбы

Эта неделя принесет Рыбам новости о любимом человеке. Возможны известия от прежней любви или общих знакомых, связанных с ней. Постоянным парам начнет чаще подворачиваться удачный момент поговорить. Во избежание размолвок или недопонимания, лучше отказаться от важного разговора в пятницу и субботу.