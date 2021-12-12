Новые перспективы – гороскоп на 13-19 декабря

На этой неделе на небесной сфере будет сформировано 2 значимых планетных аспекта.

15-16 декабря Марс в соединении с лунным узлом. Соединение Марса с осью узлов может привести к активизации контактов. В поле зрения человека, которого этот аспект затронет, могут появиться люди из прошлого, с кем он когда-то раньше дружил, работал или поддерживал романтические отношения. Если имеется ностальгия по прошлому, то есть шанс восстановить отношения. Также в эти дни обстоятельства могут сложиться таким образом, что потребуется отправиться в поездку.

19-20 декабря Солнце в секстиле с Юпитером – один из лучших аспектов. Данный аспект может открыть перед людьми, гороскопы которых он затрагивает, новые перспективы. Это может быть перспектива в учебе или в карьере. Также хорошо давать старт проектам в бизнесе – это может обеспечить бурное развитие и поддержку проектов. Хорошее время для знакомства с влиятельными людьми. Можно отправляться в длительное путешествие, заниматься подготовкой и проведением юридических споров. Под влиянием этого аспекта может укрепиться репутация. Интересно отметить, что 19 декабря Венера делает разворот в ретро-движение. Данное положение в глобальном смысле может привести к замедлению финансового обмена в бизнесе. В личных любовных отношениях ретро разворот Венеры может быть связан с переменой чувств и ностальгией по прошлым отношениям.

Овен

У Овнов на этой неделе все может сложиться благополучно, если вы будете занимать активную жизненную позицию. Нежелательно вести себя пассивно и полагаться на стечение обстоятельств. Помните, что сейчас у вас такое время, когда вы сами способны формировать события по собственному плану и разумению. Проявите настойчивость в тех вопросах, где вы чувствуете свою правоту, и где затрагивается ваше самолюбие. Это только повысит уважение к вам со стороны окружающих людей. Наиболее проблемная тема недели связана с учебой. Если вы проходите обучение в вузе или колледже, то можете столкнуться с осложнениями при усвоении учебного материала. Также у вас могут испортиться отношения с кем-то из преподавателей и однокурсников. Воздержитесь от путешествий и новых знакомств. В конце недели может активизироваться общение в интернете. Речь идет о форумах, социальных сетях и сайтах знакомств. Возможно, вы будете увлечены новым интересным знакомством. Может произойти знакомство с необычным творческим человеком, который вас многому научит. Удачно проходят поездки за границу с целью учебы, совершенствования в знаниях иностранного языка.

Телец

У Тельцов наиболее проблемная тема недели может быть связана с финансовым положением. Вам может не хватить наличных денег на обеспечение срочных потребностей или выплат по долгам. Старайтесь подходить к расходованию денег с более рациональных позиций. Вместе с тем вы можете повысить свой статус в профессиональном и социальном плане. Особенно это относится к тем, кто имеет сильные карьерные амбиции и мечтает занять в обществе достойное положение. Ваш путь к возвышению может пролегать через перемены, реформы и определенную ломку сложившихся устоев и привычек. Преуспеют те, кто проявит готовность освобождаться от старых ненужных догм и привычек. Например, немаловажно проявлять силу воли при избавлении от таких вредных привычек как курение и злоупотребление алкоголем. В этих направлениях саморазвития у вас может произойти серьезный прогресс. Но наибольших успехов вы можете добиться в самом конце недели, на выходных. Это хорошее время для избавления от всего того, что мешает вам двигаться вперед. Если у вас на работе идут кадровые перестановки и пертурбации, то, возможно, перед вами откроется новая заманчивая вакансия.

Близнецы

У Близнецов наиболее проблемной темой недели могут стать партнерские отношения. Речь идет как о деловом партнерстве, так и о супружеских отношениях. В эти дни вам будет сложно добиться взаимопонимания с партнером, чтобы действовать согласованно. Ваши инициативы партнер будет склонен подвергать критике и считать их нереальными фантазиями. Поэтому пока постарайтесь не планировать каких-то совместных с партнером дел. Не лучшее время для посещения свадеб, юбилеев, публичных мероприятий. Постарайтесь проявить гибкость и мудрость – при сознательном усилии над собой вам это вполне по силам. И тогда вы сумеете найти компромиссные формулы для взаимовыгодного сотрудничества. Ситуация в доме может осложниться и потребовать срочного вмешательства. Например, может произойти авария в коммунальном хозяйстве или сломается бытовая техника. В конце недели могут произойти положительные подвижки в партнерских отношениях. Если раньше вы с партнером испытывали трудности и непонимание, то теперь все сложные моменты могут отойти в прошлое, и вы сможете наладить доброжелательные отношения. Одиноких Близнецов могут ожидать неожиданные романтические знакомства. Не исключено, что подобное знакомство произойдет в ходе туристической поездки или дистанционно, через контакты в социальных сетях интернета. В любом случае эти дни связаны с некоторыми приятными приключениями.

Рак

У Раков на этой неделе неплохие шансы для карьерного роста. Однако прежде вам необходимо отрегулировать отношения с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу. Тема текущих дел и обязательств может преподнести вам неприятный сюрприз. Например, вам могут сообщить ложные сведения, и вы по ошибке будете заниматься никому не нужным делом. Также в эти дни может ухудшиться ваше самочувствие, и вы по объективным причинам не сможете выполнять запланированную работу. Вы можете почувствовать волнение и нервное перевозбуждение, которое может отнимать у вас силы, лишая энергии для выполнения продуктивной работы. Хуже всего такое ваше состояние может отразиться на контактах с коллегами и подчиненными в трудовом коллективе. Как следствие может повыситься утомляемость, конфликтность на рабочем месте и снижение уровня работоспособности. Не лучшее время для учебы и коротких загородных поездок. От новых знакомств лучше воздержаться. В конце недели, на выходных, звезды советуют вам бороться с вредными привычками путем их замещения полезными привычками. Например, вы можете попытаться разом бросить курить и начать регулярно посещать фитнес. Все, что вы начнете в эти дни, будет прочно запоминаться и усваиваться вашим организмом на физиологическом уровне. Поэтому именно сейчас важно перейти к здоровому образу жизни и упорядочить свой режим дня.

Лев

У Львов на этой неделе могут произойти перемены в любви. Если вы очень дорожите своими дружескими связями, то от них могут пострадать ваши любовные отношения. По каким-то причинам друзья и подруги могут не одобрять вашего выбора. Постарайтесь сделать так, чтобы друзья никаким образом не пересекались с вашим любимым человеком. В противном случае вы, возможно, будете поставлены перед необходимостью выбирать между общением с друзьями и времяпрепровождением с любимым человеком. Этот противоестественный выбор, возможно, придется делать, когда будет решаться вопрос о том, в каком увеселительном мероприятии вы будете участвовать и с кем, в какой компании. Другим подводным камнем в любовной связи может стать неблагоприятное финансовое положение. Нестабильность в финансах может негативно отразиться на планах посещения с любимым человеком увеселительных мероприятий, ресторанов, клубов, концертов. А вот на выходные дни приходится прекрасное время для счастливой личной жизни. Отношения с партнером по браку переживают взлет чувств. Ваш партнер будет проявлять готовность брать на себя ответственность в важных вопросах. Возможны приятные неожиданности, приключения, подарки, любовные признания.

Дева

У Дев на этой неделе могут возникнуть разногласия с членами семьи и родственниками. Ваше стремление к свободному времяпрепровождению может войти в противоречие с домашними обязанностями. Особенность момента в том, что вы даже любую домашнюю работу будете стремиться выполнять бессистемно, эпизодически, а это не всегда хорошо с точки зрения членов семьи. Придется заниматься и рутинными нетворческими делами, что не доставит вам никакого удовольствия. Другой проблемной темой может стать противоречие между вашей карьерой и семейной жизнью. На работе начальник будет всякий раз озадачивать вас новыми видами работ, стараясь нагрузить вас дополнительно. А в семье ждут, что вы пораньше станете возвращаться с работы, и больше времени будете уделять домашним делам. Наиболее удачно могут пройти выходные дни. Вы можете тяготеть к тому, чтобы заниматься благоустройством окружающего вас пространства. То же самое относится и к упорядочению вашего образа жизни. Сосредоточьте усилия на деловой активности – это наиболее успешное направление, где вы могли бы себя реализовать. Отношения в семье складываются доброжелательно. Все члены семьи могут дружно браться за дела, помогая друг другу.

Весы

У Весов на этой неделе благоприятное время для диалога с партнером по браку. Можете поднимать любые спорные вопросы, по которым раньше не могли добиться согласия. Сейчас ваши отношения будут строиться на любви и взаимопонимании, готовности идти на уступки и находить компромиссы. Наиболее проблемной темой могут стать ваши отношения с окружающими. Не торопитесь обзаводиться новыми знакомствами. Необычные творческие люди, с которыми вам часто придется общаться сейчас, на поверку могут оказаться совершенно бесполезными для вас. Будьте осмотрительнее. Не следует доверяться случайным знакомым, особенно если вы впервые увидели их во время поездки в общественном транспорте. Храните при себе свои личные секреты, не доверяйте подробности из своей личной жизни случайным попутчикам и тем, с кем познакомились через интернет. От таких людей у вас могут быть неприятности. В конце недели удачное время для любви и творчества. Ваши романтические отношения еще больше укрепятся. Будьте готовы к приятным сюрпризам, подаркам и любовным признаниям. Одинокие Весы могут познакомиться во время увеселительного мероприятия с представителем противоположного пола. Общение будет интересным и увлекательным. Также это хорошее время для творческих увлечений, хобби.

Скорпион

У типичных Скорпионов на этой неделе многие события будут связаны с финансовым положением. Усиливается ваша потребность в деньгах. Могут внезапно усилиться ваши потребности в тех или иных покупках, и при этом достаточной суммы в наличии может не оказаться. Например, произойдет техническая поломка в вашем автомобиле, и вам придется нести расходы по ремонту. Параллельно с этим могут задержать выдачу зарплаты на работе. Это неблагоприятное время для тех, кто обременен большими долгами, когда требуется оплачивать счета по кредитам. Не исключены конфликты с кем-то из друзей или подруг, чреватые неожиданными разрывами отношений. В конце недели, на выходных, звезды советуют вам заниматься благоустройством своего жилья. Возможно, вам захочется переставить мебель или купить в квартиру люстру или бра. Попробуйте изменить в квартире режим освещения, поменяйте места расположения осветительных приборов и их яркость. Это сразу придаст вашему жилью новый необычный колорит. Хорошо вместе с членами семьи выезжать за город на дачу или на природу и дружно там отдыхать.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут быть склонны к самостоятельному поведению и настойчивому отстаиванию своих убеждений. На поддержку партнера по браку сейчас рассчитывать не приходится. В партнерских отношениях могут усилиться разногласия. Вы можете почувствовать, что ваш партнер витает в облаках и совершенно не готов прислушаться к вашим инициативам. Внешние обстоятельства могут часто идти вразрез с вашими ожиданиями, и многого придется добиваться ценой больших усилий и борьбы. Возможно, вам придется не раз схлестнуться в споре с оппонентами, поэтому о спокойной мирной жизни придется забыть. Также это не лучшее время для сдачи экзаменов и публичных выступлений. Запланированная на эту неделю свадьба может расстроиться. В конце недели благоприятное время для новых знакомств и интересного общения. С вами на контакт может выйти интересный творческий человек, с которым вам будет приятно общаться. Также это хорошее время для телефонного обзвона друзей и приятелей с тем, чтобы собрать последнюю новостную информацию и быть в курсе текущих событий. Возможно, вас пригласят в увеселительную поездку за город на пикник или на дачу к родственникам. Не откажите себе в удовольствии весело и беззаботно провести это время.

Козерог

У Козерогов наиболее проблемная тема этой недели может быть связана с трудностями во взаимоотношениях с коллегами из трудового коллектива. Вы можете попасть в изоляцию или столкнутся с неожиданным сопротивлением своим инициативам. Возможно, вы попадете в ситуацию, когда ваше мнение и ваша позиция по тем или иным вопросам ни на что не влияет и игнорируется. Для деятельных натур такое состояние может показаться дискомфортным. Также старайтесь внимательнее относиться к своему здоровью. Опасайтесь простудных заболеваний. Не исключено, вынужденной изоляцией может оказаться больничная кровать, или вам потребуется отлежаться дома на больничном. Вообще, звезды советуют вам сознательно ограничить круг своих интересов семейными делами и сугубо личными вопросами. Тем более, что отношения в семье с близкими людьми складываются конструктивные и деловые. В конце недели вас могут интересовать темы финансового благополучия и материального достатка. Звезды обещают вам по этой тематике нечто приятное. Это хорошее время для увеличения доходов, в том числе и за счет дополнительной подработки. Успешно пройдут эти дни для тех, кто посещает семинары по духовным практикам и много времени уделяет вопросам самосовершенствования и сохранения внутренней душевной гармонии.

Водолей

У Водолеев эта неделя может сложиться вполне удачно для личностного развития. Вы сможете лучше реализовать свой потенциал, если будете интенсивно искать наиболее перспективные направления для своего развития. Может завязаться интересный обмен мнениями, который обогатит ваше понимание действительности. В целом вам сейчас удается наращивать деловые и социальные связи, благодаря чему вы быстрее и эффективнее сможете решать свои личные вопросы. Не стесняйтесь включать свои деловые связи, когда это потребуется. В свою очередь и к вам могут обратиться за содействием другие люди – обязательно проявляйте посильное участие в их вопросах. А наиболее проблемной темой недели являются дружеские связи. Не рекомендуется праздное времяпрепровождение в компании друзей. По странному стечению обстоятельств, чем плотнее вы будете контактировать с друзьями, тем скорее могут испортиться отношения с ними. Романтические отношения также переживают период нестабильности, возможны ссоры с любимым человеком. В самом конце недели, на выходных, вы можете почувствовать творческий подъем. Также у вас усиливается потребность к новым необычным впечатлениям. Лучше всего в эти дни проводить время с единомышленниками. Не отказывайтесь от приглашений посетить увеселительные мероприятия.

Рыбы

Рыбы на этой неделе много времени и сил могут израсходовать на отстаивание своей позиции и своего места под солнцем. Наиболее проблемно может сложиться ситуация в карьере. Начальство может высказать вам ряд критических замечаний по поводу несвоевременного исполнения порученных заданий. Вам могут ставить нереальные задачи и форсировать темп работы. Если у вас имеется тайный влиятельный покровитель, то непременно воспользуйтесь его поддержкой. Именно такой человек и способен сейчас вам реально помочь. В семейной жизни также многое нестабильно, возможны ссоры. Возможно, вам потребуется срочно переключать внимание на семейные дела или на взаимоотношения с партнером. От поведения партнера или партнерши можно ждать любой неожиданности. Старайтесь полностью и своевременно выполнять свои обещания. А для этого вам придется четко расставлять приоритеты и планировать свое время. И, конечно же, потребуется мобилизовать себя, чтобы всюду успевать. Выходные дни благоприятствуют в обретении душевной гармонии. Звезды советуют вам вести спокойный и умиротворенный образ жизни. Возможно, имеет смысл уехать в какой-нибудь санаторий, пансионат или на базу отдыха, чтобы были хорошие условия для уединения. Это удачное время для занятий в закрытой группе по изучению восточных духовных практик.