Затопят нахлынувшие воспоминания — гороскоп на 10 декабря

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна, пребываюшая под влиянием Нептуна, усиливает чувствительность, сентиментальность и музыкальность, способствует наплыву воспоминаний или предчувствий, может усилить тягу к уединению, далеким путешествиям, закулисным маневрам или «уходу от цивилизации».

Мыслеобразы дня не случайны и готовят к близкой смене приоритетов — прежде всего моральных и духовных. Растущие сомнения и яркие впечатления последних дней могут подтолкнуть к смене мировоззрения, переходу в другой лагерь или отступлению в тень. Хорошо заниматься тайными делами, слежкой, разведкой, уборкой, утилизацией ненужного.

Овен

Сегодня звезды предлагают Овнам действовать гибко и втайне. На первое место лучше поставить скорейшее завершение насущных дел - особенно устранение оставшихся препятствий, уборку, утилизацию ненужного наследия прошлого или недавних приключений. Одновременно уместны разведывательные маневры и небольшие тайные эксперименты, в качестве «пристрелки» к возможному новому месту и образу действий.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не отказываться от небольшого эксперимента по оригинальному совмещению прошлых и будущих методов (путей, идей, интересов, возможностей). Такой маневр даст интересную пищу для размышлений, обострит изобретательское или исследовательское чутье. Творческие люди могут поработать со старыми мыслеобразами и возможными картинами будущего, пока есть простор для фантазий.

Близнецы

Близнецам звезды советуют не поддаваться влияниям извне: есть риск сбить себе ориентиры и поставить ложные цели. Желательно закрыть прежние обязательства, чтобы они не мешали новым планам. Если вы уже пробуете силы на новом поприще, не забывайте, что пока у вас есть право на испытательный срок и ошибки новичка. Не стоит включаться в работу на постоянной основе или начинать кому-то слепо доверять.

Рак

Сегодня чутье не обманывает Раков - но их может запутать полная вопросов переходная обстановка или человек, от которого зависят их дела. Это особенно вероятно, если планируется переезд в чужие края, намечается исполнение мечты или рост возможностей. Может потребоваться уточнение диагноза, подтверждение образования, передержка питомца, оформление документа или поэтапная адаптация к чужим реалиям.

Лев

Этот день даст Львам много информации на уровне ощущений и предчувствий. Не исключено, что в них будут встречаться настораживающие нотки - например, возрастет беспокойство за сохранность ресурсов или тайн. Могут внушать страх идущие перемены или грядущие новшества. Звезды советуют не поддаваться негативным эмоциям, но брать их на заметку и при первом же удобном случае проверять свои сомнения.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам почаще включать интуицию и эмпатию, так как других методов познания действительности для них пока не предусмотрено. Могут оставаться тайной истинные намерения нужных людей: ожидания будущей клиентуры, требования нового руководства или предполагаемых партнеров, привычки возможных попутчиков, коллег или соседей. На этом фоне ценны знакомые лица и проверенные отношения.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам снизить нагрузки и стать внимательнее к нюансам своего самочувствия: вероятно, вскоре от него будет многое зависеть. Возможен особый интерес к диетам, лекарствам или к бытовой химии. Для Весов, нуждающихся в помощи по хозяйству, может стать актуальным выбор подходящего сервиса или найм домашнего персонала, а для владельцев животных - комплекс услуг по их содержанию.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут повиноваться своей интуиции: она не обманет их, даже если кто-то попытается тонко сбить их с толку, посеять в них сомнения или подвергнуть их лишним соблазнам. Этот день особенно благоприятен для уединенных, тихих и тайных занятий. Не стоит откладывать завершение насущных дел. Одновременно пора исподволь готовиться к новому удачному периоду: хорошие перемены уже близко.

Стрелец

Этот день может разбудить тайные фантазии Стрельцов и подпитать их духовные интересы - но также усилить непостоянство их настроений, склонность к обману или самообману. У многих Стрельцов возрастет тяга к уединению или внимание к секретным маневрам. Может укрепиться желание скрыться от мира в убежище, путешествовать инкогнито, вернуться на родину, эмигрировать в чужие края или уйти в мир иллюзий.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Козерогам заниматься завершением дел (особенно, требующих тонкого чутья, гибкости и приватности). Планируя начинания, стоит учесть нехватку точной информации, естественную для переходного периода. Этот день обещает стать удачным для эмоциональных и замкнутых Козерогов: он поможет им услышать в тишине свой собственный внутренний голос и избавит их от лишней публичности.

Водолей

Водолеям пора обратить внимание на свое материальное положение: судьба подает явные или скрытые знаки, намекающие на скорые неплохие перемены в нем. Стоит подумать о тайных каналах дохода - в том числе неиспользованных возможностях такого рода, доставшихся от прошлого. Могут представить интерес старые вещи и запасы. Но перед тем, как пустить эти резервы в ход, нужна инспекция или инвентаризация.

Рыбы

Этот день Рыбам лучше провести там, где они могут минимизировать «помехи в эфире», сосредоточиться на своих ощущениях и услышать свой внутренний голос. Тогда обостренная интуиция начнет подсказывать им не только вероятные сценарии будущего, но и возможные удачные роли в них - правда, пока в виде размытых контуров. Несмотря на неясность, образы и предчувствия этого дня могут стать пророческими.