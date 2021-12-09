Задаем честные вопросы — любовный гороскоп на 10 декабря

Сегодня стоит быть полностью откровенным со второй половинкой.

Овен

Сегодня любовный интерес Овнов подогревает интрига. Часто ее будут создавать сами обстоятельства - например, маня их возможным будущим, но не давая пока всей информации. Не исключено также, что их будет интриговать любимый человек. Многие Овны, ведомые чувствами, охотно пойдут в ловушку соблазна.

Телец

Тельцам звезды обещают день любовной гармонии. Он будит чувства, подогревает воображение, усиливает взаимное влечение и помогает влюбленным оставаться парой, даже если их разделяет большое расстояние. Хорошо мечтать о будущем: многие желания имеют шанс сбыться или уже незаметно осуществляются.

Близнецы

К настроениям и ситуациям этого дня влюбленным Близнецам стоит отнестись внимательнее: они напомнят им о былых романтических иллюзиях и намекнут, откуда ложные фантазии могут получить новую пищу. Возможно, такая ловушка скрывается в новой работе или в естественном желании помочь близкому человеку.

Рак

День добавляет любовным отношениям Раков гармонии и романтических оттенков, а также приоткрывает им новую заманчивую перспективу. Негативные моменты на этом фоне будут забыты или смягчены. Стоит подробнее договариваться о деталях свидания и быть внимательнее в личной переписке: возможна путаница.

Лев

Сегодня влюбленные Львы вступают в царство фантазий и (или) сомнений. Поводы для разговора с партнером на этой почве определенно есть, но спешить с ним не стоит, пока вы не разобрались в своих мыслях. Источником позитива в эти сутки станут хорошее воображение, чувственность, музыкальность, эротика.

Дева

Сегодня Девы чувствуют себя спокойно и уверенно с партнером, бок о бок с которым «прошли огонь, воду и медные трубы». В любовных отношениях с менее долгой и бурной историей гармония может быть поверхностной и мнимой, в них можно наслаждаться романтикой момента, но пока не стоит откровенничать.

Весы

Весам звезды подсказывают, что в этот день им лучше не выставлять свои чувства напоказ и не проявлять в любви инициативу. При выборе места свидания лучше отдать предпочтение знакомым условиям, избегать мест скопления народа и ярких шумных развлечений. Скорее всего, партнер разделит такой настрой.

Скорпион

Сегодня звезды благоволят любовным задумкам Скорпионов, но подсказывают, что не со всякой инициативой им сейчас стоит спешить. Текущий момент больше подходит для завершения романа или подведения черты под его прежним этапом. Переход к следующей фазе лучше отложить до Новогодней ночи или до января.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что дела сердечные сегодня не терпят лишней суеты и публичности. Чтобы свидание не разочаровало, желательно подыскать для него уединенное спокойное место. Также имеет смысл уйти от скучной повседневности и создать обстановку, в которой можно включить эмоции и фантазию.

Козерог

В этот день влюбленным Козерогам не обойтись без проницательности и эмпатии. Забыв включить эти полезные качества и сконцентрировавшись исключительно на своих ощущениях, они рискуют упустить в любви уходящую возможность. Личное свидание сегодня предпочтительнее дистанционного обмена сообщениями.

Водолей

Для влюбленных Водолеев день связан с «воспитанием чувств». Сложившаяся ситуация учит их быть менее рациональными и скептичными, больше верить в судьбу или доверять своим ощущениям. Планируя свидание, стоит позаботиться об изысканном меню, музыкальном фоне или чем-то другом, что даст волю эмоциям.

Рыбы

Сегодня Рыбы внушаемы сами и могут сбить с толку партнера. Невольному или намеренному взаимному обману могут способствовать загадки, намеки, туманные обещания, проблемы связи, последствия разлуки, трудности общения на чужом языке. Честные вопросы и искренние сомнения окажутся лучше мнимой ясности.