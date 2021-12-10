Зеркальная дата 12.12.21: чем нас напугает этот день

В уходящем году нас ожидают две магические даты — 12.12.2021 и 21.12.2021.

И одна из них будет зеркальной — 12 декабря 2021 года (12.12.21). Этот день будет наполнен желанием заботиться о близких, быть активным и «находиться в благодарности». Об этом рассказала астролог Елена Данилова. Она также дала краткий прогноз для каждого знака зодиака.

Для вас самое время прислушаться к своей интуиции и выяснить, кто друг, а кто только хочет им казаться.

Вам важно проявлять заботу о партнере. Но не переусердствуйте в своем желании всех спасти и уберечь от невзгод.

12 декабря может принести вам скандалы и интриги. Поэтому, если нет желания стать героем сплетен, не провоцируйте.

Вас ожидает приятное время за душевными разговорами. Если ваш партнер решится открыть вам тайну, не подведите.

Ваше желание взять ответственность за семью похвально. И все же позволяйте остальным домочадцам проявить себя.

Самый долгожданный результат вам принесут движения и правильно приложенные усилия.

Вопросы, связанные с накоплениями, потребуют от вас внимания. Возможно, вам вернут старые долги или вы вспомните о позабытой заначке.

Займитесь собой в этот день. Спорт и активный отдых пойдут на пользу, разгрузите голову, дайте телу энергию.

Полезны общение с иностранцами или поездка за границу. Также посетите место силы: молитвы и духовные практики помогут наполниться энергией.

Позиция серого кардинала может вам понравиться, но будьте аккуратны, если вдруг решите перетягивать одеяло на себя.

Если в этот день вы вынуждены работать, будьте особенно внимательны к коллегам, помогите стажеру или новичку.

Проведите время с учителем или за обучением чему-либо новому. Исследуйте новую грань в своих интересах.