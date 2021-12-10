Работаем с прицелом на будущее — финансовый гороскоп на 11 декабря

Сегодня стоит браться за те дела, которые принесут нам деньги в перспективе.

Овен

Овнам в этот день рекомендуется основное внимание уделять учебе, повышению уровня профессиональных знаний. Возможно, в течение дня вам предстоит продемонстрировать окружающим свой профессионализм. Ваша деловая репутация может серьезно укрепиться. А вот в отношениях с вышестоящим начальством могут быть разногласия. Старайтесь не предпринимать инициатив без предварительного согласования с начальством.

Телец

У Тельцов сегодняшний день может быть связан с какими-то проверками. Старайтесь в своей деятельности твердо следовать нормам закона и служебным инструкциям, не дайте себя поймать на нарушениях. Удачно пойдут дела у тех, кто работает с финансами в банке или бухгалтерии. Бизнесменам можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок. Есть шанс на ускоренное погашение кредитов.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с непредвиденными ситуациями, из-за которых, возможно, придется вносить коррективы в свои планы. Это могут быть технические сбои или финансовые проблемы. Рекомендуется усилить сотрудничество с деловыми партнерами – это удачное направление. Также успешно пойдет работа с индивидуальным обслуживанием клиентов. Ваши услуги будут пользоваться популярностью.

Рак

У Раков благоприятный день для выполнения текущей работы и сотрудничества с начальством. Ориентируйте себя на максимально полное использование технических средств, находящихся в вашем распоряжении – это позволит повысить производительность труда. Усиливается уровень работоспособности, поэтому вы сможете выполнять привычную работу в более высоком темпе. Соответственно трудозатратам вырастет и ваш доход.

Лев

Удачно складывается этот день для Львов, занимающихся активным освоением новых профессиональных направлений. Удается успешно совмещать творчество и учебу. Вы сможете найти интересные решения в любом новом деле. Вместе с тем в трудовом коллективе отношения с коллегами и подчиненными оставляют желать лучшего. Также следует быть осмотрительнее при работе с техникой и механизмами – могут быть мелкие производственные травмы.

Дева

Девам рекомендуется сосредоточиться на тех делах, которые сегодня реально довести до полного завершения. Отличный день для сдачи строительных объектов, получения ипотечного кредита. Вместе с тем это не лучшее время для финансовых спекуляций, связанных с покупкой оптовых партий товара с целью перепродажи. Не торопитесь что-либо усовершенствовать и вкладываться в новые технологии.

Весы

У Весов в этот день может активизироваться деловое партнерское сотрудничество. Вы можете найти нужных вам людей, которые согласятся помогать вам на взаимовыгодных условиях. Активнее используйте свои ранее наработанные деловые связи для решения актуальных вопросов. Успешно проходят поездки, встречи, работа с документами и информацией не составляет проблем.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют подходить к любой работе с позиции рационализаторства и изобретательства. Возможно, вы сможете значительно усовершенствовать что-то в своей деятельности, избавившись от лишней рутинной работы. Между тем это не лучшее время для деловых встреч и работы с документами. Некоторые деловые поездки могут не состояться или пойти по невыгодному для вас сценарию.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут реализовать свой творческий потенциал в ходе личных инициатив. Можно браться за новые дела, в которых вы пока мало разбираетесь. Благодаря усилению интеллектуальной активности вы сможете быстро приобрести необходимые навыки. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на рекламной раскрутке своих проектов.

Козерог

Козерогам рекомендована тихая спокойная исследовательская работа в уединенной обстановке. Это хорошее время для дополнительной подработки, в том числе фриланса. Для результативной работы вам важно иметь комфортные условия, чтобы никто не смог вас отвлечь. Вместе с тем сейчас вам лучше воздержаться от начала новых дел и проектов – личные инициативы могут столкнуться с препятствиями.

Водолей

Водолеям сегодня удастся проявить невероятную находчивость и смекалку, для поиска выхода из самых сложных и запутанных ситуаций. Успешно развивается коллективное сотрудничество, проходят обсуждения планов относительно совместной деятельности с единомышленниками. Старайтесь работать с прицелом на будущее – данное направление будет вполне оправдано.

Рыбы

Рыбам сегодня, возможно, удастся увеличить уровень доходов за счет умения быстро реагировать на изменения конъюнктуры. Также у вас возрастают шансы на карьерное продвижение. Отношения с вышестоящим начальством складываются успешно. Вместе с тем вы не застрахованы от неожиданностей в течение дня. Не следует торопиться делать инвестиции в коллективные проекты.