Наращиваем взаимное доверие — любовный гороскоп на 11 декабря

Сегодня нам стоит начать полностью доверять партнера, не беспокоясь за будущее.

Овен

Сегодня звезды не рекомендуют Овнам афишировать свою личную жизнь, а также что-то радикально в ней менять. День благоприятствует встречам партнеров, по той или иной причине лишенных возможности видеться открыто. Свободным Овнам лучше повременить с новыми знакомствами и не увлекаться перепиской.

Телец

Сегодня приятные стороны момента дополнены для влюбленных Тельцов видом на удачное будущее. Новыми красками может заиграть старая любовь. Хорошо побыть вместе на природе или среди общих друзей. На возможные слухи и сплетни можно не обращать внимания: они не касаются романа или не влияют на него.

Близнецы

Сегодня Близнецам сложно донести до партнера свои мысли и это взаимно. День приумножает «трудности перевода» и мешает честности. Не стоит рисковать, делая предложение или вызывая любимого человека на важный разговор: можно создать в отношениях новые проблемы или ненароком оживить призраки старых.

Рак

Сегодня никакие недоразумения не способны испортить Ракам их романтическое свидание. Это прекрасный день для дополнительного укрепления взаимных чувств и звезды не советуют его пропускать: не исключено, что из-за надвигающихся новых забот встречи с любимым человеком в ближайшие недели станут реже.

Лев

Сегодня Львам не стоит нарушать в своей личной жизни ауру таинственности. Если она отсутствует, можно специально ее создать, а если она уже есть, не будет ошибкой немного ее усилить. Свидание доставит много приятных минут, если будет протекать в атмосфере интимности с привкусом «запретного плода».

Дева

Сегодня в общении с любимым человеком Девам не стоит делать ставку на честность и прямоту, а также на присущее им от природы рациональное мышление. Это день лукавства, недомолвок, нечаянного или намеренного обмана (возможно, из лучших побуждений). Свободным Девам лучше избегать новых знакомств.

Весы

Сегодня Весам не стоит афишировать свои чувства, а также пытаться затмить партнера или покорить его своими яркими талантами. Гораздо важнее окажутся такие проявления любви, как сопереживание, ненавязчивая забота, деликатность, готовность сохранить тайну любимого человека или остаться в его тени.

Скорпион

Сегодня звезды советуют влюбленным Скорпионам наслаждаться моментом и не пытаться что-либо анализировать в своей жизни с рациональных позиций. Не поддавайтесь искушению отправить личное письмо или завести важный разговор. Идеальный фон для раскрытия чувств - тишина или подходящая к ситуации музыка.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы общительны и нуждаются в обратной связи, но из-за нечеткого выражения своих мыслей или путаницы в своих ощущениях могут так и остаться не поняты любимым человеком. Если вы хотите отправить важное личное письмо, фото или видео, вам лучше выбрать для этого другой день.

Козерог

Сегодня Козероги рискуют неверно понять сообщение от любимого человека или даже пропустить его. Возможны недоразумения при общении на чужом языке, в пути и на большом расстоянии. В случае сомнений звезды советуют слушать свое сердце: в эти сутки оно мудрее вашего разума и не подскажет вам плохого.

Водолей

Сегодня звезды не советуют Водолеям настраиваться в любви на «честный разговор»: велика вероятность неверно выразить свою мысль или столкнуться с лукавством в ответ. В этот день лучше наслаждаться теми сторонами общения, которые не требуют потока слов, связаны с эмоциями или тонкими ощущениями.

Рыбы

Сегодня между Рыбами и их партнерами вряд ли воцарится полное понимание - скорее, наоборот, уплотнится завеса сомнений и иллюзий. Много вопросов может вызвать интригующее послание, размытое фото или видео. Противопоставить информационному туману можно лишь прочность чувств и взаимное доверие.