Позволяем себе большее — гороскоп на 11 декабря

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах поощряет эмоциональное восприятие мира.

При богатстве чувств мало энергии. Хорошо завершать дела и отдыхать. Подходящий момент для приватных дел, тайных свиданий, просмотра фильмов. Сложная сторона дня - общение и информационный обмен: много неясностей, слухов, ложных образов, заблуждений или намеренного обмана, искажений при переводах. Могут быть попорчены архивы, размыты изображения, туманно сформулированы мысли. Не стоит вести переговоры и отправляться в путь. Трудности коммуникаций может компенсировать гармония чувств, взаимная выгода или общая база в мировоззрении.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам не спешить с отправкой в путь, началом учебы и вступлением в переписку. Из-за сомнительного результата не рекомендуются даже короткие целевые поездки. Желательно проверять всю приходящую информацию, включая поступающую из-за рубежа. День располагает к скрытности и подходит для завершения секретных дел. Имеет смысл держать в тайне свои прошлые ошибки и личную жизнь.

Телец

Тельцы смогут провести этот день интересно, приятно и с пользой для будущего. При этом им не придется стартовать с чистого нуля: будет достаточно поддержать сложившиеся отношения, припомнить прежние наработки, разморозить былой экспериментальный проект, найти старых друзей по хобби или давнюю любовь. Важно дать себе время привести старые ресурсы в соответствие с надвигающейся новой реальностью.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам участвовать в кастингах, переговорах и собеседованиях: велик риск одностороннего или взаимного обмана, непонимания и загадочных неудач. Оказывая услуги или отрабатывая старые долги, желательно беречь репутацию, не связывать свое имя с сомнительными людьми. Близнецам-идеалистам, помогающим другим из альтруизма, важно не ошибиться с выбором адресата помощи.

Рак

Сегодня Раков может сбить с верного пути сомнительная информация. Им важно иметь правдивый источник сведений на фоне слухов и сплетен. Не стоит доверять неподтвержденным мнениям, особенно, если дело касается иностранных реалий, медицины, работы, услуг, выбора питомца. Лучшая база для доверия - испытанная временем гармония чувств, очевидная взаимная выгода, общая мировоззренческая платформа.

Лев

Сегодня звезды не советуют Львам нарушать молчание или выдавать секрет. Это не время для искренности и внешнего самовыражения. Попытка вслух выразить мысль или выступить с инициативой окажется не слишком неуместной или будет истолкована неверно. Это не лучший момент для деловых переговоров и важных бесед с детьми. Желательна полная приватность в частной жизни, любви, бизнесе и финансовых делах.

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам вести переговоры, ходить на собеседования, начинать диалоги с новыми для себя людьми, раздавать обещания. Нежелательна доверчивость в общении с самым близким кругом (родственниками, соседями, старыми знакомыми, земляками): в этот день есть проблемы с честностью и искренностью. Дела лучше вести с надежными партнерами, а в любви чаще верить чувствам, а не словам.

Весы

Сегодня Весам лучше оставаться «за кулисами», не увлекаться начинаниями и повышенными нагрузками. Хорошо практиковать в этот день занятия, требующие проницательности, деликатности, скрытности, скромности, сочувствия. Многих Весов вынудят к такому образу действий сложившиеся обстоятельства. Возможно, им придется думать о своем здоровье, отрабатывать долги, заботиться о питомцах, доме или близких.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам воздержаться от финансовых операций, ответственных командировок и сделок, а также от важных переговоров. Это день эмоциональной гармонии, но также ментального самообмана и духовных заблуждений. Лучше использовать его для завершения дел, погружения в старое хобби, творческих и тайных занятий, интимных встреч, а в отсутствие планов - для отдыха и расслабления.

Стрелец

Сегодня Стрельцы рискуют столкнуться с обманом или непониманием, в том числе дома. День неплох для задушевных неофициальных бесед, но неудачен для переговоров, консультаций, выступлений, ответственных заявлений и важных решений. Он стимулирует фантазию и сентиментальные воспоминания, толкает на отвлеченные философские раздумья или взгляд внутрь себя. Нежелательно фотографироваться на документы.

Козерог

Сегодня звезды не советуют Козерогам вести деловую переписку, отправляться в командировки и путешествия, посещать учреждения, заниматься отчетностью, калькуляцией и планированием дел. Также лучше не приступать к учебе. В потоке информации (особенно из-за рубежа) придется «читать между строк», отделять ложь от истины, отсеивать случайные и ложные сообщения. Возможны ошибки в текстах и переводах.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше избегать приобретения новинок, включая средства связи. Чтобы стали удачнее сделки со старым имуществом, звезды советуют избавиться от привязанности к нему и от связанных с ним суеверных мыслей. Нежелательно искать торговых и финансовых посредников. Нужна внимательность при выборе еды и напитков: есть риск купить подпорченный товар или продукцию сомнительного происхождения.

Рыбы

День станет для Рыб удачным, если они обойдут ловушки общения и опасности, связанные с ложной информацией. Нежелательны переговоры, собеседования, консультации и выступления перед аудиторией (особенно, если предполагаются контакты с влиятельными людьми или иностранцами). В отношениях лучше опираться на взаимную симпатию или выгоду. Однозначным заявлениям стоит предпочесть намеки или молчание.