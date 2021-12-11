Пользуемся моментом — любовный гороскоп на 12 декабря

Сегодня стоит признаться в своих чувствах или сделать следующий шаг в любви.

Овен

Сегодня Овнам лучше принять ситуацию в своей личной жизни такой, какова она в данный момент - что не означает запрета продумывать дальнейшую тактику. Звезды намекают, что через пару дней обстоятельства начнут складываться иначе и у представителей этого знака появится отличный повод действовать.

Телец

Влюбленным Тельцам звезды предлагают не «зависать» на возможных картинах приятного будущего, а действовать здесь и сейчас. Сегодня можно позволить себе то, что обычно не входит в арсенал ваших любовных игр - при условии, что это не вредит общему ходу вашего романа и не противоречит вашим взглядам.

Близнецы

Близнецам звезды напоминают, что сейчас им не стоит делать в любви «резких движений». Игры, которые в обычной ситуации для вас в порядке вещей, в данный момент могут создать вам дополнительные сложности. Вам стоит решить для себя, до какой степени вы готовы рисковать, если что-то пойдет не так.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам быть серьезнее во всем, что связано с постоянным любовным союзом: может получить дальнейшее развитие сюжет, ставящий их самих или их партнеров перед трудным выбором. В «легких» романах многие Раки окажутся в забавной противоречивой роли, возможен тест на чувство юмора.

Лев

Сегодня звезды не советуют Львам терять в любви драгоценное время, изобретая оригинальные новые подходы к сердцу своей половинки. Этот день помогает включить уже знакомый сценарий, работающий на взаимопонимание. Возможно, он связан с системой взглядов, взаимными обязательствами или с путешествием.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться в своей личной жизни с недоразумением. Не исключен розыгрыш или забавный случай. Многие Девы отнесутся к подобной ситуации с юмором и излишней терпимостью - например, закроют глаза на ее истинные причины или возможные неприятные последствия для своих отношений.

Весы

Весам не стоит терять надежду, если из любовных отношений уходит что-то важное, и поддерживать гармонию становится труднее. Главная ценность этого дня - возможность договориться и пренебрегать ею не следует. Стоит пойти на уступки близкому человеку, если он (она) проявляет встречную дипломатичность.

Скорпион

Сегодня у влюбленных Скорпионов не слишком много времени на раздумья. Помните, что вы можете отказаться от того, что вас не устраивает: это не повлияет на дальнейшее развитие нужных вам отношений. Но если вы решили принять участие в предложенной игре, не размышляйте долго и действуйте оперативно.

Стрелец

Сегодня Стрельцам кажется, что они берут реванш за неудачи в любви или ловко восстанавливают утерянное равновесие. Так ли это, или в ситуации есть подвох, покажет близкое будущее. Многие Стрельцы начинают смотреть на свои неоднозначные романтические приключения с юмором, что для них намного важнее.

Козерог

Очередной вираж событий вновь неумолимо толкает Козерогов на минное поле в делах сердечных. Возрастает вероятность любовных недоразумений, которые они способны принять слишком близко к сердцу - особенно, если у них есть проблемы с чувством юмора, или в любви они «дуют на воду, обжегшись на молоке».

Водолей

Влюбленные Водолеи сегодня получают возможность системно и честно изложить свои мысли или повернуть ситуацию в отношениях в свою пользу. Звезды советуют пользоваться удачным моментом: уже завтра у любимого человека может испортиться настроение, или в ход событий вмешается знакомый роковой фактор.

Рыбы

Сегодня темпы и ритмы, в которых живут влюбленные Рыбы, могут радикально не совпасть с условиями, предложенными жизнью. Возможно, именно в этом будет заключаться истинная причина неудач и недоразумений, которые их в эти сутки упорно преследуют. Им стоит отложить на время важные шаги в личной жизни.