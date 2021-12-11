Присматривайтесь, но не покупайте — финансовый гороскоп на 12 декабря

Сегодня можно пройтись по магазинам и присмотреться к тому, на что у вас хватит денег в перспективе.

Овен

Овнам в первой половине дня рекомендуется проявлять инициативу и активнее повышать свой профессиональный уровень. Это те направления, в которых вы можете преуспеть. Активнее изучайте специальную литературу и общайтесь со знающими коллегами на профессиональных форумах. Вторая половина дня постепенно ухудшает ваши шансы для плодотворного сотрудничества с начальством.

Телец

Чем раньше Тельцы приступят к делам, тем результативнее сложится этот день. В утренние часы у вас не будет возникать финансовых проблем. Можно подавать заявку в банк на выдачу кредита или на открытие кредитной линии. Вторая половина дня связана с ухудшением делового взаимодействия с деловыми партнерами из других регионов. Не исключены сложности с представителями закона.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня удастся успешно сотрудничать с деловыми партнерами. Если у вас много работы по обслуживанию клиентов, то часть нагрузки можете делегировать партнерам – интересы дела от этого не пострадают. В конце дня воздержитесь от рискованных финансовых операций. Ошибка при введении реквизитов на оплату счетов может направить ваши деньги не по адресу.

Рак

Ракам в первой половине дня, возможно, удастся существенно ускорить темп работы. Более того, если вы пораньше возьметесь за дела, то к середине дня успеете справиться с основным объемом всего дня. Это тем более важно, что вторая половина дня может сложиться с проблемами – некоторые договоренности могут быть нарушены. Бизнесменам рекомендуется строже контролировать исполнение партнерами ранее заключенных соглашений.

Лев

Львам в первой половине дня рекомендуется больше времени отводить на учебу и творческую деятельность. Вы преуспеете в любом деле, которое будет содержать элементы творчества и новизны. Вторая половина дня может быть связана с трудностями в отношениях с коллегами и подчиненными. Не следует искать виноватых, если у вас что-то складывается не так, как хочется.

Дева

Девы в первой половине дня смогут успешно урегулировать некоторые финансовые вопросы. Например, это хорошее время для реструктуризации долговых обязательств и процедуры перекредитования на более выгодных условиях. Вторая половина дня неблагоприятна для представителей творческих профессий. Попытка что-либо усовершенствовать может привести к неудаче и напрасно потраченному времени.

Весы

Весы в первой половине дня смогут ускорить работу с документами и клиентами. Деловые контакты в это время идут как по маслу, и у вас не возникает никаких проблем для того, чтобы договориться о сотрудничестве с нужными вам людьми. Вторая половина дня неблагоприятна для заключения сделок по недвижимости. Бизнесменам не нужно торопиться с покупкой земельных участков – вначале следует все хорошенько обдумать.

Скорпион

Скорпионы смогут весь основной объем работы выполнить в течение первой половины дня, если приступят к делам с утра пораньше. В это время вы можете поработать в высоком темпе. Это тем более важно, что вторая половина дня складывается неблагоприятно для деловой активности. Особое внимание следует уделить отношениям с коллегами. Старайтесь обходить острые принципиальные вопросы.

Стрелец

Стрельцы в течение первой половины дня могут иметь возможность для беспрепятственной реализации своих личных инициатив. Это прекрасное время для самостоятельного обучения, расширения своих профессиональных знаний. Демонстрация глубоких профессиональных познаний может привести к укреплению вашей деловой репутации. Вторая половина дня может быть связана с финансовыми потерями.

Козерог

Козерогам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. Особенно это относится к работе, связанной с недвижимостью, строительством, гостиничным и туристическим бизнесом. Во второй половине дня лучше воздержаться от личных инициатив. Также это неблагоприятное время для налаживания деловых связей и деловых поездок.

Водолей

У Водолеев, находящихся в статусе безработных, первая половина дня складывается удачно для поисков работы. Обращайте внимание на любую доходящую до вас новостную информацию. Даже, казалось бы, случайные сведения, могут подсказать вам верное направление. Во второй половине дня старайтесь дистанцироваться от людей, которые пытаются что-то скрыть от вас.

Рыбы

В первой половине дня начальство будет всячески содействовать Рыбам и обеспечивать их выгодной работой. Старайтесь точно и своевременно исполнять поручения начальства – это положительно отразится на ваших доходах. Вторая половина дня неблагоприятна для принятия финансовых решений. Особенно это касается инвестиций в коллективные проекты. Прежде чем вкладываться, хорошенько изучите экономическую целесообразность проектов.