Выбираем рабочие методы — гороскоп на 12 декабря

8-9 лунные сутки. Сегодня энергия Луны в Овне вряд ли будет направлена на новые важные старты.

Лучше использовать ее для тренировки выдержки, завершения дел или сохранения баланса. Это подходящий момент для проверки разных вариантов одного сценария и поиска наилучшей тактики в рамках заявленной стратегии. Хорошо заниматься плановыми техническими работами, например, подготовкой транспортного средства, исследовательского или спортивного инвентаря. В эти сутки несложно контролировать порывы и уравновешивать импульсивность сдержанностью. Возможны забавные двойственные ситуации с зашифрованным в них тайным смыслом.

Овен

Сегодня Овны могут выбирать образ действий, исходя из своего настроения, привычек и самочувствия. Обстановка этого дня позволяет заниматься двумя делами параллельно, балансировать между противоположностями, действовать по знакомому плану или повиноваться своему минутному импульсу. Подходящий момент для плановых тренировок и ремонтных работ, подготовки к путешествию или спортивному мероприятию.

Телец

Сегодня Тельцам лучше не тратить силы на выстраивание долгосрочных стратегий, а отталкиваться от требований момента. Опору можно найти в уже действующем плане или знакомой программе. Что не означает призыва к беспечности: стоит следить, чтобы двойственные ситуации дня не превращались в сомнительные противоправные игры и не создавали проблем - например, с законом, деньгами, этикой или здоровьем.

Близнецы

Близнецам этот день поможет настроиться на более позитивный динамичный ритм жизни. Можно встретиться с друзьями, заняться спортом или техническим хобби. Если вы приуныли или устали, он напомнит, что всегда есть альтернатива и любой сценарий имеет несколько вариантов развития. Но не забывайте, что решать свои проблемы все же придется вам, а не тем, кто сегодня помогает вам разрядить напряженность.

Рак

Сегодня Раки могут оказаться в знакомой двойственной ситуации или столкнуться с логическим развитием давнего неоднозначного сюжета. Возможно, он будет касаться их карьеры, любовных отношений, брачного союза или юридического аспекта дел. В такой момент не повредит дополнительная точка опоры - например, поддержка со стороны профессионального сообщества, коллег по несчастью или друзей по интересам.

Лев

Этот день добавляет Львам энергии, оптимизма, духовного и физического тонуса - но их силы не безграничны, а благосклонность фортуны имеет пределы. Звезды советуют поспешить, если ваши планы связаны с переговорами, преподаванием, путешествиями, вербальной самопрезентацией. Не стоит медлить с публикацией текста, отправкой письма, заявкой, отчетом о поездке или учебе, ответом на запрос из-за рубежа.

Дева

Сегодня судьба не прочь вновь проверить Дев на усвоение важного урока - а заодно протестировать текущий уровень их находчивости, эрудиции, профессионализма или чувства юмора. Звезды советуют не допускать в такой момент промах или сразу же найти «корень зла»: не исключено, что тесты еще будут продолжаться и действовать вам на нервы. Может пригодиться опыт, инструкция, подсказка друга или коллеги.

Весы

Сегодня Весам нетрудно поддерживать в значимых отношениях оптимальный баланс интересов, так как вторая сторона заинтересована в них ничуть не меньше. Даже если есть повод для вражды или тревоги, можно рассчитывать на минимум взаимной вежливости и готовность к сотрудничеству. В такой ситуации звезды советуют не откладывать переговоры: не исключено, что через день или два вести их станет сложнее.

Скорпион

Для Скорпионов события этого дня - небольшой, но полезный тест на мастерство или организованность. Если они умело вписались в навязанные им правила или выработали свой оригинальный алгоритм действий, решение сегодняшних задач покажется им легкой забавной разминкой. Причину возможных проблем стоит поискать в неправильных приоритетах - например, в недостаточной заботе о своем или чужом здоровье.

Стрелец

Сегодня Стрельцы на душевном подъеме и легко справятся с неординарной задачей (особенно уже знакомой). Звезды намекают, что вскоре энергии прибавится, а пока советуют устроить нечто вроде разминки, шуточной или серьезной. Не стоит терять время, если в условия игры входит эрудиция, широкий кругозор или владение уникальными узкоспециальными знаниями. Это хороший день для программистов и педагогов.

Козерог

Ситуации этого дня вынуждают Козерогов действовать быстро и ловко, иногда с долей юмора и риска. Не исключено, что подобной тактики потребуют жилищные дела, семейные планы или мелочи быта. Чтобы не утратить равновесие и не допустить ошибку, им полезно иметь подстраховку в виде четкой программы действий. Не помешает уточнить бюджет, узнать правила игры, включить таймер или электронного помощника.

Водолей

Сегодня Водолеев может выручить опыт, профессиональное образование, дар организатора, аналитика, инженера, прогнозиста или программиста. Благодаря чему-то одному из перечисленного (или всему сразу) они решат любую головоломку, возникшую у них на пути. Многим Водолеям будет несложно вести два проекта параллельно, контролировать и синхронизировать ход их выполнения. Не стоит откладывать переписку.

Рыбы

Задачи этого дня требуют от Рыб оперативности и некоторых других качеств, к которым типичные представители знака могут быть не готовы. Звезды советуют им избегать экспресс-сделок, покупок на ходу, блиц-тестов и других процедур, рассчитанных на быстрый эффект. В неизбежных обязательных делах не помешает подстраховка - в зависимости от целей, правовая, техническая, информационная или финансовая.