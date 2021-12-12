Боремся за место под солнцем — финансовый гороскоп на 13 декабря

Сегодня придется показать конкурентам, чего вы стоите.

Овен

У Овнов удачный день для начала строительства объектов недвижимости. Также это хорошее время для инициирования процедуры получения ипотечного кредита. Вместе с тем в середине дня рекомендуется воздержаться от деловой переписки и выезда в служебную командировку. Возможно, вам будут задерживать выплату причитающихся денежных средств. Особенно это касается партнерских отчислений.

Телец

Тельцам звезды советуют проводить переговоры с потенциальными деловыми партнерами и подписывать договора с расчетом на долгосрочное сотрудничество. Состоявшееся сегодня знакомство окажется вам очень полезным в дальнейшем. Можно открывать торговые точки, покупать транспортные средства. Активнее используйте наработанные деловые связи для продвижения своих актуальных вопросов.

Близнецы

Близнецы в этот день смогут заложить основы стабильности своей профессиональной деятельности на длительное время. Это хороший день для трудоустройства, подписания трудового договора, заключения сделки. Если вы занимаете руководящую должность, то можно принимать на работу новых сотрудников. Также можно менять структуру управления и график работы сотрудников.

Рак

Раки в этот день могут выступать в качестве инициаторов неких новых проектов. Все, что вами будет начато сегодня, получит мощную поддержку и развитие в дальнейшем. Однако необходимо помнить, что для удачного старта требуется серьезная предварительная подготовка. Работающим в непосредственном контакте с вышестоящим руководством удастся преуспеть в делах и полностью оправдать ожидания начальства.

Лев

Львам рекомендуется начинать работы по благоустройству своего рабочего места. Бизнесмены могут делать закупку и монтаж технического оборудования, проводить ремонтные работы в производственных помещениях. Можно проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Также это хорошее время для работников гостиниц, туристических агентств.

Дева

Девы в этот день смогут активно взаимодействовать с деловыми партнерами и единомышленниками. Это хорошее время для участия в коллективных мероприятиях типа собраний акционеров, планерок, научно-практических конференций. В ходе обмена мнениями вы сможете определиться относительно наиболее перспективного пути развития. Работа на перспективу может оказаться экономически оправданной.

Весы

У Весов в этот день могут улучшиться отношения с вышестоящим начальством. Ваши профессиональные качества не останутся незамеченными. Возможно, вам предложат повышение в должности или поручат ответственное задание, которое повысит ваш статус. Будьте внимательнее при работе с документами. Есть риск утери важного документа. Делайте резервные копии документов на компьютере.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется в любом деле сохранять самостоятельность и свободу в принятии решений. Направьте свои усилия на расширение профессиональных знаний, укрепление делового сотрудничества и обмен опытом с единомышленниками. Хорошее время для служебных командировок. Используйте этот день для публикации статей, делитесь своими знаниями с профессиональным сообществом.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют не привлекать к себе постороннего внимания и стараться действовать методами тайной дипломатии. Это хорошее время для проведения кулуарных переговоров с влиятельными людьми. Работники общественных организаций смогут добиться получения спонсорской помощи от меценатов. Также это хороший день для досрочного погашения кредита и реструктуризации долговых обязательств.

Козерог

Козерогам рекомендуется вести активные консультации и обмен мнениями единомышленниками с целью согласования плана действий. Вы должны быть в курсе планов деловых партнеров – в этом случае ваша деятельность станет намного эффективнее, поскольку будет вписана в коллективный процесс. Возможно подписание соглашений о сотрудничестве на многосторонней основе.

Водолей

У Водолеев хороший день для планомерной работы над текущими проектами. Между начальством и подчиненными могут установиться конструктивное сотрудничество. Руководители могут быть уверены в том, что подчиненные точно и в срок выполнят их поручения. Качественное выполнение своих профессиональных обязанностей в сочетании с дисциплиной обеспечат вам успех в делах.

Рыбы

Хороший день для Рыб, проходящих курсы профессионального обучения. Вы сможете легко и быстро усвоить учебный материал, который надолго сохранится у вас в памяти. Также это удачный день для участия в конкурсах, кастингах, соревнованиях, любых видах творческой конкурентной деятельности. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на рекламной раскрутке своих проектов.