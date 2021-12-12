Повезет смелым и гибким — гороскоп на 13 декабря

9-10 лунные сутки. День дает импульс к смене повестки. Может усилиться интерес к путешествиям, спорту, активным научным исследованиям, военным и учебным маневрам, интенсивным лечебным протоколам и процедурам.

Меркурий и Марс, меняющие свое положение, приглашают к более смелому и гибкому образу действий, к прагматичному и критичному мышлению. Напомнят о себе финансовые трудности, драмы в любви и браке. В поле зрения вновь могут попасть неразрешенные споры с материальной подоплекой, где фигурируют неоплаченные долги, старые вещи, кредиты, наследство, алименты, налоги, штрафы и различные «скелеты в шкафах».

Овен

Овнам пора перейти к новому этапу. Планы могут быть связаны со странствиями, командировками, спортивными нагрузками, переездами, исследованиями. Важно учесть скрытые ловушки, «слепые пятна» и возможные приключения переходной ситуации. Вероятно, потребуются целевые связи, документы или посещение инстанций. Может стать напряженным общение с женщинами или финансовыми структурами. Стоит закрыть долг.

Телец

Тельцам вплоть до ночи стоит оставаться начеку: сегодня они могут оказаться в сомнительной неприятной ситуации, в зависимости от людей или обстоятельств. Могут быть ущемлены их чувства, права или финансовые планы. Возможны хорошие, но неоднозначные вести. Нежелательны покупки, сделки, вложения. Не помешает обратить внимание на перемены в поведении партнеров и конкурентов, особенно иностранцев.

Близнецы

Близнецам пора стать серьезнее, усилить общие и отдельные меры осторожности. Наступивший период подчеркнет накопившийся багаж проблем - особенно любовных и финансовых - и вынудит глубже погрузиться в них. Не исключено, что придется заниматься ими вплоть до Нового года. Не стоит искать легких путей, например, брать новые кредиты. Помощь стоит принимать только от проверенных друзей и инстанций.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам быть осмотрительнее в общении с руководством, юристами и финансовыми структурами, а также с теми людьми, с которыми их связывают давние симпатии или старые разногласия, деловые и личные. Любые переговоры начнутся со знакомой противоречивой ноты. Нужна дипломатичность в вопросах любви и брака, реструктуризации долга, раздела имущества, передачи и аннулирования прав.

Лев

Львам не стоит опускать руки, если на их пути есть барьер. День добавляет им азарта и помогает эффективно использовать оставшийся период удачи. В числе знакомых неизбежных помех может оказаться хронический недуг. Также мешать могут моменты личной неприязни, идейные, финансовые и профессиональные разногласия, неизжитые пороки систем преподавания или обслуживания, ловушки юридического характера.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться с финансовой, любовной или иной проблемой, которая не станет для них сюрпризом: причина известна и настал момент, когда больше нельзя «заметать мусор под коврик». В ближайшее время придется решить головоломку или честно ответить себе на некоторые неприятные вопросы. Также дополнительных забот начинает требовать дом или временное место обитания, машина или гараж.

Весы

Весам не помешает оценить обстановку в своих владениях, бизнесе, браке и близком кругу. Новый этап событий усиливает динамику вокруг, но одновременно создает поле негативной стабильности или «воронку неприятностей» в вашем доме и семье. Может появиться новый повод для разговоров с домочадцами. Если в вашей частной жизни есть затянувшиеся проблемы, пора подумать, как решить или минимизировать их.

Скорпион

Скорпионов события дня наведут на мысль о смене тактики. В зависимости от ситуации дела могут потребовать большей маневренности или психологической гибкости. Возможно, вам стоит частично подстроиться под чужие убеждения и привычки вместо того, чтобы воевать против них. Также день может принести хорошие вести, открытие подходящих путей и линий связи. Нежелательны важные начинания и лишние траты.

Стрелец

Новый поворот событий добавляет Стрельцам азарта и энергии, помогает перейти от слов к делу. Также он может принести финансовые новости. Это подходящий момент для того, чтобы возобновить творческий проект, спортивные тренировки, активные игры или занятия с детьми. Важно помнить, что ситуация меняется, и не усердствовать с нагрузками и лишними авантюрами, во избежание проблем в скором будущем.

Козерог

Сегодня для Козерогов вероятнее проблемы, а не триумфы. Там, где в другой день они одержали бы победу, их ждут осечки и неприятные побочные эффекты. Возможны размолвки с семьей. Может активизироваться тайный враг. Стоит отложить покупки, платежи, обустройство дома, переговоры, свидания, глубокие косметические процедуры. Хорошая сторона этого дня - ценные новости, свежие идеи или их предчувствие.

Водолей

Водолеям день готовит новое поле для законных действий, на котором они смогут спокойно поработать на свое будущее. В текущих же делах стоит заранее учесть скрытые препятствия - иначе те сами напомнят о себе, что будет менее приятно. Возможно, это будут следы прошлого: финансовые или юридические недоработки, любовные трудности. Возможны неприязненные отношения с женской частью близкого окружения.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут рассчитывать на долю удачи, но в последний момент или не в той форме, которая им нужна. Прежде всего это касается их материальных дел: шоппинга, бюджета, имущества. Стоит отложить покупки, операции с личными и совместными активами. В целом, звезды советуют прилежнее изучать новости и усилить защиты: возрастает риск подвергнуться атаке или манипуляции, втянуться в авантюру.