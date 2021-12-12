Судьба проверит чувства на прочность — любовный гороскоп на 13 декабря

Сегодня стоит быть осторожнее — ваша с партнером связь может стать крепче или разорваться навсегда.

Овен

Сегодня влюбленные Овны получат новую энергию для действий, а вот стимулы, побуждающие их действовать, останутся теми же. В постоянных отношениях может усилиться и взаимная страсть, и взаимное недовольство. Если вы хотите открыть новую страницу, вначале стоит разобраться с прежними проблемами.

Телец

Сегодня Тельцам важно вовремя сказать себе «стоп», если любовная игра пошла в нежелательном для них направлении. Не стоит полагаться в этом отношении на партнера: скорее всего, ему ситуация понравится или он и будет ее инициатором. Свободным Тельцам звезды советуют избегать лишних приключений.

Близнецы

Близнецам звезды говорят, что в ближайшее время им предстоит основательно разобраться в своей личной жизни. Особую важность могут получить при этом материальные или интимные нюансы отношений, а также моменты, связанные с профессиональной этикой. Весьма красноречивы перемены в поведении партнера.

Рак

Сегодня в любовных отношениях Раков может вновь усилиться интерес к какой-то хронической проблеме, настоятельно требующей внимания. Возможно, это будет дурная привычка одного из партнеров, взаимное давнее недовольство, ревность, борьба за равновесие прав и интересов или вопрос об оформлении союза.

Лев

Львам звезды подсказывают, что неприятные минуты этого дня - неизбежная плата за любовное счастье. Если вы цените свои отношения и хотите их сохранить, старайтесь обращать внимание не на плохое, а на хорошее. Например, на то, как вам повезло встретить в любимом человеке учителя или единомышленника.

Дева

События этого дня напомнят Девам, что в их личной жизни есть неоконченный болезненный сюжет, который уже «перезрел» и ждет развязки. Для одних Дев это будет затянувшийся этап их нынешнего романа, а для других, возможно, старая история, в которой все еще не расставлены акценты и не осмыслены детали.

Весы

День подчеркивает проблемные стороны отношений Весов с любимым человеком и намекает, что надоевшие претензии пора озвучить заново. Но если вы не уверены в себе, лучше не делать этого сегодня: спокойному диалогу двух близких людей способна помешать взаимная нетерпимость или неподходящая атмосфера.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит рассчитывать на успех своих любовных инициатив, но они могут принести им пользу иного рода - например, продемонстрировать, как не надо действовать. Это не лучший день для свидания, но не стоит уклоняться от контакта, если любимому человеку требуется ваша срочная помощь.

Стрелец

Сегодня Стрельцов подводит в любви растущая энергия. Природный темперамент или стечение событий побуждают их не просто действовать, а вновь играть в опасные игры. Звезды напоминают, что ситуация изменилась и там, где раньше был гарантирован успех, теперь возможны проблемы, в том числе с ресурсами.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить свидание, каким бы заманчивым оно ни представлялось в теории. Обстановка «с подвохом» или ваш собственный неудачный настрой не позволят вам почувствовать себя легко и беззаботно, вы вряд ли сможете продемонстрировать любимому человеку свои лучшие черты.

Водолей

Сегодня любовная фортуна может отвернуться от Водолеев. Если в их отношениях есть трудности, они вновь дадут о себе знать. Настроение им могут подпортить слова общих знакомых или известия, случайно полученные от посторонних людей. Это не лучшее время для свидания, знакомства, выяснения отношений.

Рыбы

Рыбам звезды намекают, что сейчас прогресс в любовных делах является мнимым: события развиваются слишком медленно и желаемый результат заведомо отсрочен. Возможно, впереди экскурс в прошлое или проверка чувств. Не стоит спешить с выбором подарка, с подготовкой текста признания или прощальной речи.