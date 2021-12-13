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Как правильно загадать желание в новогоднюю ночь

13 декабря 2021ГороскопыWMJ.ru

Эксперт рассказал, каким образом нужно загадать заветное желание.

Как правильно загадать желание в новогоднюю ночь
Фото: kubnews.ru

Астрологи Олег Персидский поделился, как правильно загадать желание в главную ночь года, сообщает «Пятый канал».

Оказывается, главным в загадывании желаний является формулировка. Обычно люди просят Вселенную о чем-то будущем, но аффирмации так не работают. В новогоднюю ночь нужно поблагодарить судьбу за настоящее, советует астролог.

Кроме того, недопустимы и словесные единицы, несущие в себе отрицают энергетику. Ваше желание должно быть наполнено только позитивом и счастьем.

Пример неудачного желания: Я хочу, чтобы у меня не было проблем со здоровьем. А правильная формулировка выглядит так: Я благодарен за свое здоровое тело и дух, которые с каждым днем улучшаются.

И конечно же, самый главный и простой совет: вы должны искренне верить в ваше желание.

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