Как правильно загадать желание в новогоднюю ночь

Эксперт рассказал, каким образом нужно загадать заветное желание.

Астрологи Олег Персидский поделился, как правильно загадать желание в главную ночь года, сообщает «Пятый канал».

Оказывается, главным в загадывании желаний является формулировка. Обычно люди просят Вселенную о чем-то будущем, но аффирмации так не работают. В новогоднюю ночь нужно поблагодарить судьбу за настоящее, советует астролог.

Кроме того, недопустимы и словесные единицы, несущие в себе отрицают энергетику. Ваше желание должно быть наполнено только позитивом и счастьем.

Пример неудачного желания: Я хочу, чтобы у меня не было проблем со здоровьем. А правильная формулировка выглядит так: Я благодарен за свое здоровое тело и дух, которые с каждым днем улучшаются.

И конечно же, самый главный и простой совет: вы должны искренне верить в ваше желание.