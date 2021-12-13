Знаки восточного гороскопа, которым повезет в 2022 году

2022-й станет годом Черного Водяного Тигра. Астрологи сулят удачу представителям трех знаков восточного гороскопа.

Однако для достижения успеха нужно будет приложить немалое количество усилий.

Так, рожденные в год Собаки люди в грядущем году не должны переставать мечтать. Специалисты убеждены, что Тигр защитит представителей данного знака от ошибок и неудач, а также поможет реализоваться во многих сферах. Отмечается, что 2022 год благоприятен для смены жилищных условий.

Те, кто родился в год Обезьяны, обретут устойчивое финансовое положение и достигнут основных жизненных целей. При этом важно не забывать о трудолюбии и правильно распределять свободное время.

Для Лошадей следующий год станет периодом подарков и неожиданных событий. Однако для получения приятных презентов и новых эмоций следует приложить усилия, пишет издание Life.