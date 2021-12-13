Честность, ясность и прямота — любовный гороскоп на 14 декабря

Сегодня очень важно говорить по душам и полностью доверять второй половинке.

Овен

Влюбленным Овнам стоит следить за своим поведением в начале дня: в это время велика вероятность оказаться не в духе и продемонстрировать любимому человеку не самые приятные стороны своего характера. Если накануне произошла ссора, утро может стартовать с ее продолжения и задать плохой тон всему дню.

Телец

Начало этого дня для влюбленных Тельцов не слишком удачно, но отчаиваться не стоит: после полудня ситуация изменится и все наладится. Если вы в разлуке, сложатся подходящие условия для созвона, переписки или восстановления видеосвязи. Если вы ждете от любимого человека известий, то получите их.

Близнецы

Близнецам стоит помнить, что утром итог любовной инициативы непредсказуем, при этом вероятность усугубить проблемы гораздо выше, чем улучшить ситуацию. Для выхода на связь с любимым человеком больше подойдет вторая половина дня. Не стоит выбирать эти сутки для флирта или романтической встречи.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что утро сегодня не лучшее время для их романа: можно испортить даже очень хорошие отношения. Если что-то в любви пошло не так, не пытайтесь исправить положение остроумной шуткой. Вместо того, чтобы испытывать любовную фортуну утром, доверьтесь ей во второй половине дня.

Лев

Сегодня звезды не советуют Львам гасить свой любовный пыл утром: несмотря на возможные помехи или недочеты, утро окажется лучшим временем для романтики. Во второй половине дня всплески страстей могут стать не слишком уместными, в общении может появиться холодок и наметиться вынужденная дистанция.

Дева

Сегодня утром дела сердечные будут для Дев зоной риска. Не исключено, что с ними вновь сыграет шутку их любовное прошлое, или им снова придется пройти через разочарование. Возможны проблемы интимного характера. Любовную переписку и личные встречи звезды советуют отложить на вторую половину дня.

Весы

Утром Весам не стоит затрагивать в общении с любимым человеком болезненные вопросы: несмотря на благие намерения, мирной беседы может не получиться. Лучше попробовать подступиться к сложной теме вечером, когда собственная и чужая чувствительность сбавит обороты, а над обидами возобладает разум.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам отложить тесное общение с близким человеком на вторую половину дня. В это время лучше пойдут и задушевные лирические беседы, и разговоры о неизбежной прозе жизни. Не помешает осторожно затронуть и планы на будущее. Возможно, инициатором диалога станет партнер.

Стрелец

Сегодня в любовных отношениях Стрельцов не все будет гладко в практической части. Возможно знакомое разочарование или тайное недовольство. Не исключено, что истинной причиной проблем будет деликатный финансовый или интимный вопрос. Самый надежный путь к любовной гармонии - единство мировоззрений.

Козерог

Козерогам стоит отложить личные контакты до второй половины дня. Именно в это время судьба начнет сочувствовать их романтическим планам, причем вполне конкретным образом: подбрасывая информацию о любимом человеке, подсказывая нужные слова в переписке или указывая на способ преодоления препятствия.

Водолей

Водолеям звезды напоминают про опасность манипуляций и обмана в любовных делах. Во всем, что связано с личной жизнью, желательны честность, ясность и прямота: это лучшая гарантия дальнейших удач в счастливом романе и сохранения своего личного достоинства в затруднительной «зависшей» ситуации.

Рыбы

Рыбам не стоит потворствовать своим романтическим и чувственным импульсам в первой половине дня (впрочем, как и чужим). Для свидания или оживления личных контактов подходит вечер. Звезды напоминают о важности терпения в любовных делах и советуют практиковать в этой сфере разумную сдержанность.