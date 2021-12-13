Удача будет рядом весь день — гороскоп на 14 декабря

10-11 лунные сутки. Утро дает шанс на удачу.

Утро дает шанс на удачу, но также сохраняет риск неприятностей, затруднений и убытков (во многом, из-за импульсивности Луны в знаке Овна). Вторая половина дня продуктивнее благодаря «земному» тригону Луны и Меркурия. Возможны финансовые и другие актуальные новости. Залогом удачи станут практичность и общительность, а также экономность или готовность перестроить свои запросы под требования момента. Именно на вторую половину суток лучше планировать целевые переговоры, покупки, взаиморасчеты, короткие поездки, поиски полезной информации, совещания, обсуждение рыночных реалий и ценовой политики.

Овен

Утром Овнам важно не поддаться разрушительным эмоциональным порывам и вредным привычкам: тогда, возможно, им улыбнется удача. К насущным делам лучше приступать в полдень: в это время начнет приходить полезная информация, станет проще налаживать связи и вести деловую переписку. Возможны финансовые новости, предложения о купле-продаже и заработке. Хорошо обсуждать стоимость работ, товаров и услуг.

Телец

Тельцам стоит отложить важные дела на вторую половину дня: в это время начнут поступать новости, могут прийти вести из далеких краев, от верных друзей или из нужных инстанций. Полезная информация поможет спокойно встретить очередной сюрприз или смириться с ограничением. Также после полудня улучшится самочувствие и бодрее заработает мысль, появится настрой для общения, учебы или целевых поездок.

Близнецы

В начале дня Близнецам лучше воздержаться от авантюр, в том числе любовных и финансовых: даже если такой шаг кажется спасением, он не выведет из зоны риска. Могут стать недоступными накопления в валюте или за рубежом. Не всегда стоит принимать помощь от друзей. Вторая половина дня поможет мыслить практичнее. Полезную информацию дадут вести издалека и данные, поступившие по тайным каналам связи.

Рак

Для дел и планов Раков критично начало дня. В это время им лучше уклониться от важных действий, если у них нет серьезной поддержки и надежной страховки. Частные переговоры и партнерские работы лучше планировать на послеполуденное время. Ответственных масштабных начинаний и активного участия в коллективных делах сегодня желательно избегать: мероприятие может пойти не по плану и дать мало эффекта.

Лев

Сегодня утром звезды советуют Львам не останавливаться перед препятствием, если финиш близко - но не рекомендуют отправляться в новый сложный путь: на нем удача уже под вопросом. По сравнению с авантюрным началом дня, его вторая половина склоняет к практичности. Это хорошее время для планирования, работы с документацией, совещаний с партнерами, сервисами, коллегами, подчиненными и руководством.

Дева

В начале дня Девам стоит быть начеку, чтобы под влиянием момента не допустить оплошность или не понести материальный ущерб. Утренние порывы нуждаются в доработке, возможно, после полудня вы оцените их иначе. Наиболее информативна и удачна вторая половина дня: она сулит новости от далеких друзей, детей и любимых, подвижки в делах и учебе, удачу в поездках, свежий правильный взгляд на многие идеи.

Весы

Утром Весам лучше избегать даже простых переговоров. Во второй половине дня хорошо обсуждать насущные нюансы быта - например, касающиеся питания, инспекции запасов или коммунальных платежей - или более глобальные темы, связанные с наследством, долгосрочными вкладами, доходами от аренды жилья, кредитами. Может назреть реструктуризация долга, перераспределение ролей в семье или в общем хозяйстве.

Скорпион

Для Скорпионов день может начаться с неудачи или дискомфорта. Возможны размолвки с нужными людьми, финансовые затруднения, беспорядки в быту или на рабочем месте. Переговоры и поездки стоит перенести на вторую половину дня: это подходящее время для диалога. Можно отозваться на неожиданное дружеское приглашение, рассмотреть оригинальное предложение. В общении лучше держать предписанную дистанцию.

Стрелец

Утром Стрельцам стоит помнить о затратности развлечений, творческих акций и мероприятий, связанных с личной жизнью. В это время не слишком выгодны сделки, возможны расходы, убытки, порча вещей. Вторая половина дня подходит для работы со служебной корреспонденцией и мелкими счетами за услуги, а также для рутинного шоппинга - например, покупки лекарств, продуктов и товаров повседневного назначения.

Козерог

Утро может быть ознаменовано для Козерогов цепью неудач или повышенной чувствительностью к негативу. Возможны финансовые и любовные неприятности, неуживчивость, разногласия с женщинами. Не исключена негативная реакция на некоторые продукты и косметические средства. Вторая половина дня хороша для личных контактов, покупок, работы с полезной информацией, литературного и художественного творчества.

Водолей

В начале дня Водолеям стоит избегать сомнительных путей и контактов - особенно в финансовых делах, в личной и правовой сфере. Спокойствие и удачу в это время дают лишь прямые пути: честность в любви, прозрачные сделки. Вторая половина дня подходит для поиска полезной прикладной информации, а также для мелких хозяйственных покупок, обсуждения насущных бытовых тем и приватных деловых переговоров.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам перенести все важные дела и контакты на вторую половину дня. В первую очередь, это касается торговых и платежных операций, шоппинга, финансовых соглашений и переписки на материальные темы. Еще один совет: не говорить и не платить лишнего, ограничиться насущными потребностями момента. Нежелательны излишне долгие многословные переговоры и далекие внеплановые поездки.