Расставляем приоритеты — финансовый гороскоп на 14 декабря

Сегодня важно понять, какие дела не могут терпеть, а какие стоит переложить на завтра.

Овен

Овнам в этот день рекомендуется провести финансовый анализ своих расходов и доходов за последнее время. Это позволит вам лучше представлять, насколько эффективная у вас финансовая деятельность. Ведь при грамотном распоряжении деньгами вы сможете сделать намного больше и с меньшими затратами. Успешно пойдет работа над отчетной документацией.

Телец

У Тельцов в этот день могут усилиться разногласия с деловыми партнерами. Прежде чем начинать переговорный процесс с потенциальными контрагентами, постарайтесь навести справки и узнать как можно больше об интересах и истории деятельности интересующего вас человека. Это позволит найти компромиссную формулу для сотрудничества. Старайтесь принимать самостоятельные решения.

Близнецы

У Близнецов в этот день могут возникнуть препятствия на пути к выполнению плановых заданий. Если вы кроме основной работы имеете дополнительную подработку в виде частных заказов, то на данный момент следует отдать предпочтение основной работе – она в итоге окажется более выгодной. Воздержитесь от проведения тайных расследований с целью сбора конфиденциальной информации.

Рак

Ракам в этот день могут предложить нечто новенькое, с чем раньше не приходилось иметь дело. Однако постарайтесь не поддаваться на посторонние влияния и принимать решения самостоятельно. С новыми видами деятельности пока лучше не торопиться, поскольку это может потребовать большого расхода энергии и времени с минимальным результатом. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Лев

У Львов может усилиться напряжение в отношениях с начальством. Возможно, вам потребуется отпроситься с работы пораньше по семейным обстоятельствам, и начальство может высказать по этому поводу свое недовольство. Также это хороший день для выполнения частных заказов. Звезды советуют больше времени уделять коллективному взаимодействию в работе.

Дева

Девам в этот день может поступить много противоречивой информации. В связи с этим вам будет сложно определить правильную линию поведения. Отдавайте предпочтение тем делам, которые могут принести рост доходов в перспективе. Хорошее время для планирования и сотрудничества в коллективе. Руководители смогут принять взвешенные управленческие и организационные решения, благодаря которым эффективность вверенного вам сектора повысится.

Весы

Удачно складывается этот день для Весов, занимающих руководящие должности. Возможно, вам придется заниматься регулированием финансовых вопросов, балансировкой расходных и доходных статей бюджета. Хорошее время для проведения структурных реформ и кадровых перестановок. Бизнесмены смогут получить выгодные госзаказы.

Скорпион

У Скорпионов в этот день могут возникнуть разногласия с деловыми партнерами. Одной из вероятных причин этого может стать ненадежность в поведении партнеров, нарушения ими действующих договоренностей. Также это хорошее время для повышения профессионализма за счет обучения на курсах повышения квалификации. Успешно проходят служебные командировки.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется не перенапрягаться на работе и равномернее распределять физические нагрузки. Дело в том, что ваше самочувствие сегодня может ухудшиться, и это негативно отразится на уровне работоспособности. Удачно пройдет день для тех, кто работает в финансовом секторе. Можно брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами.

Козерог

Козерогам звезды советуют приложить максимум усилий для расширения и укрепления делового партнерского сотрудничества. В условиях финансовой нестабильности этого дня и необходимости решать множество новых вопросов, вам поможет сотрудничество с партнерами. Если у вас много работы с клиентами, то можно делегировать часть полномочий своим напарникам, партнерам по бизнесу.

Водолей

У Водолеев усиливается напряжение в отношениях с начальством и в семье также накапливается много неотложных дел. Вам трудно будет совмещать основную работу с семейными обязанностями. Выход из положения в более четком планировании своего рабочего времени. Старайтесь правильно расставить приоритеты, чтобы семья и карьера в итоге не пострадали.

Рыбы

У Рыб в этот день может быть много контактов, однако вам будет нелегко правильно расставить приоритеты и принять решения. В сомнительных случаях можно положиться на удачное стечение обстоятельств. Это хороший день для учебы, творчества и рекламных мероприятий. Бизнесменам рекомендуется давать старт рекламной раскрутке своих новых проектов.