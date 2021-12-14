Знаки, которые встретят любовь только после 30 лет

Только заведя отношения с человеком, бывает трудно понять, насколько серьезно он настроен.

Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых дольше прочих тянут с заключением брака и не вступят в него до 30 лет.

Близнецы крайне непостоянны. Обласканные вниманием к своей персоне со стороны поклонников и поклонниц, они не сразу готовы к серьезным отношениям. Это приходит к представителям этого знака только с возрастом. Зато остепенившись, Близнецы могут быть идеальными семьянинами.

Раньше 25 лет Львы не пойдут под венец. В юности они отличаются определенной инфантильностью и часто обижаются на своих партнеров. Выше отношений они ставят статус в обществе и благосостояние.

Свободолюбивые Стрельцы всячески будут откладывать заключение брака. Свобода им намного дороже отношений, и даже во взрослом возрасте Стрельцы могут оставаться крайне несерьезными. Они ни за что не будут готовы изменить своим привычкам ради семейного благополучия, передает Пятый канал.