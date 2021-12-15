Три тирана по знаку зодиака

Астрологи уверены: представители этих трех знаков зодиака — настоящие контрол-фрики и не упустят возможность покомандовать.

Львы — прирожденные лидеры. Они не желают слушать никаких возражений и, будучи уверенными в себе, полагают, что избранница должна следовать за ними повсюду.

Скорпионы порой будут страшно одержимыми своей партнершей, а защищать ее они будут, устанавливая собственные правила и, увы, запреты для нее — как отъявленные контрол-фрики.

И, наконец, обожающие работать Козероги, будучи прекрасно осведомленными о своих сильных сторонах, всюду стремятся установить свои порядки и следить за их выполнением. Это касается и их отношений с женщинами. Компромисс с Козерогами найти сложно — на уступки они пойдут только в крайнем случае.