Три тирана по знаку зодиака
Астрологи уверены: представители этих трех знаков зодиака — настоящие контрол-фрики и не упустят возможность покомандовать.
Фото: b17.ru
Лев
Львы — прирожденные лидеры. Они не желают слушать никаких возражений и, будучи уверенными в себе, полагают, что избранница должна следовать за ними повсюду.
Скорпион
Скорпионы порой будут страшно одержимыми своей партнершей, а защищать ее они будут, устанавливая собственные правила и, увы, запреты для нее — как отъявленные контрол-фрики.
Козерог
И, наконец, обожающие работать Козероги, будучи прекрасно осведомленными о своих сильных сторонах, всюду стремятся установить свои порядки и следить за их выполнением. Это касается и их отношений с женщинами. Компромисс с Козерогами найти сложно — на уступки они пойдут только в крайнем случае.
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