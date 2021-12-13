Какие подарки в декабре пошлют нам планеты

Вторая половина декабря и январь настроены кардинально поменять наши жизни.

С 13 декабря по 24 января Марс переходит в апартаменты знака Стрелец. В этом секторе неба у красной планеты будет не так много возможностей проявить себя в аспектах с другими планетами, однако и скучным этот период решительно не станет.

Оценивая характер действий такого Марса, вспомним, что его путь лежит через сектор родственной ему стихии огня и по знаку идейного вдохновителя и владыки Юпитера, что на практике открывает ему широкое поле деятельности, включает панорамное мышление и ментальную активность ума. Период наверняка будет отмечен расширением планов, возникновением смелых проектов, ростом общего оптимизма в деловой сфере – важно, чтобы всё это не осталось на словах, а подтверждалось реальными действиями. Вот в этом аспекте как раз Марсу потенциально должен помогать Меркурий, переходящий в тот же день, 13 декабря, в знак Козерога.

Повышение интереса к спорту и соревнованиям, путешествиям, научным конференциям и обучающим тренингам, тематическим семинарам – также в активе этого положения Марса. В негативе периода – переоценка сил и возможностей, избыточный оптимизм и обольщения перспективами, хватание за несколько дел сразу, игнорирование важных мелочей в планировании. При этом важно помнить, что энергия Марса неустойчива и в напряжённых ситуациях может принимать разрушительный характер, причём в тех же обозначенных сферах – возможен рост конфликтов учитель/тренер – ученик, инциденты на спортивных аренах, на дипломатическом уровне, межнациональной почве и в контактах с иностранцами.

В первой части транзита до Нового года потенциально опасным становится очередное прохождение Марса 26-28 декабря по звёздной оси Антарес-Альдебаран (10-11 градусы противоположных знаков Стрельца и Близнецов), исторически считающихся сложным местом зодиакального круга, связанным с разрушительной силой того же Марса, стихийными бедствиями и аварийными ситуациями. А в канун Нового года, 30-31 декабря, Марс пройдёт ещё одну важную точку – градус солнечного затмения (13 градус Стрельца), что повышает событийную повестку предновогодних дней в целом. В виде стратегии в эти дни лучше отказаться от авантюр и рискованных предприятий, от принятия важных спонтанных, необдуманных решений, хотя именно в такие дни зачастую и возникают ситуации, требующие каких-то оперативных решений.

Одним из наиболее заметных вредных аспектов в январе 2022-го станет «квадратура» Марса с Нептуном на участке 10-14 января. Уже сейчас, учитывая все сопутствующие обстоятельства, лучше не планировать на этот период каких-то ответственных мероприятий, важных поездок, регистрации предприятий и документов. О других негативных воздействиях этого обманчивого аспекта ещё будет рассказано более подробно.

Вот перечень напряжённого влияния Марса в аспектах с Луной, когда помимо прилива энергии, инстинкты и эмоции берут верх над рассудком, когда поспешность и риск чреваты негативными событиями, конфликтами, повышен вред от огня и колюще-режущих предметов – 17 декабря (с 4:00 до 6:00), 25 декабря (с 00:00 до 03:00), 31 декабря (осторожней в словах и намерениях в предновогодние часы с 22:00 до 01:00), 7 января (с 09:00 до 11:00), 15 января (с 04:00 до 07:00), 22 января (с 21:00 до 00:00).