В отношениях близится кризис — любовный гороскоп на 15 декабря

Отношения некоторых пар на этой неделе пройдут проверку на чувства.

Овен

Овнам не стоит недооценивать материальную сторону любви: если они планируют светлое будущее вместе с любимым человеком, подумать о ней просто необходимо. Даже если сами Овны - романтики и бессребренники, для их партнеров в понятие совместного счастья может быть включено распоряжение ресурсами.

Телец

Сегодня для Тельцов будет естественным желание расцветить свою личную жизнь нестандартными яркими красками, но не исключено, что оно натолкнется на внешнее ограничение - например, на необходимость соблюдать дистанцию или следовать принятому этикету. Оригинальные идеи лучше приберечь до завтра.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы зависимы от сложившейся вокруг них обстановки - и чувствуют себя хорошо лишь в том случае, если она совпала с их планами и чаяниями. Это день, когда лучше не бороться с роковыми обстоятельствами, а принять ситуацию и «устроиться» в ней с максимально возможным комфортом.

Рак

Сегодня романы Раков имеют хорошую отдаленную перспективу, но Раки склонны во всяком неожиданном повороте событий искать угрозу своему любовному счастью. Возможно, виной тому нестабильность текущего момента. Им стоит больше доверять своей интуиции: она не зря шепчет им, что «все будет хорошо».

Лев

Львам и их любимым сегодня не удастся всласть побеседовать о возвышенном: обстоятельства начнут спускать их с небес на землю и упорно возвращать к реальной повестке дня. Это особенно вероятно при работе в одном офисе или в близких областях. На отношения могут повлиять профессиональные позиции.

Дева

В этот день на пути к любовному счастью Девам предстоит преодолевать те или иные препятствия. Они особенно вероятны, если влюбленных разделяет большое расстояние, роковая бюрократическая или идеологическая преграда. Если сегодня задуманное сорвется, не расстраивайтесь: судьба вознаградит вас завтра.

Весы

Сегодня для Весов есть вероятность кризиса в любви. Мелкого или серьезного - зависит от их личных обстоятельств. Не исключена ложная тревога, проверка на доверие или самообладание в ситуации «на грани». Могут напомнить о себе былые любовные приключения. Важна сексуальная и бытовая совместимость.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы могут столкнуться со сложным характером своей «половинки» или внешним препятствием, которое может казаться непреодолимым. Звезды советуют им быть увереннее в себе: их личная привлекательность и сила взаимной тяги окажутся сильнее любых преград, даже системных и роковых.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам не помешает подумать о том фоне, на котором развивается их роман. Если хочется провести с любимым человеком многие годы, счастливые отношения явно не должны находиться в зависимости от случайных виражей судьбы - например, от внезапного переезда или смены места работы.

Козерог

Сегодня личная жизнь может стать для Козерогов полем волнений и сюрпризов. Решившись на тот или иной оригинальный ход, им стоит как можно основательнее к нему подготовиться. Для реализации сегодняшних романтических задумок может потребоваться материальный ресурс или дополнительное свободное время.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи рискуют наступить на ту мину замедленного действия, которую сами однажды подложили под свое личное счастье. День полон сюрпризов и стресс может обернуться улучшением позиций, но придется поволноваться. Пригодится выдержка. Плохую услугу окажут тайные любовные комплексы.

Рыбы

Сегодня в выигрыше окажутся Рыбы, интуитивно отложившие приятное свидание или важный момент в своей личной жизни. Отправившись на знаменательную романтическую встречу или решив сократить дистанцию с объектом своих симпатий, многие представители знака столкнутся с неожиданным поворотом событий.