Давим на тормоз — финансовый гороскоп на 15 декабря

Сегодня не стоит бежать по карьерной лестнице, лучше замереть.

Овен

Овнам рекомендуется воздерживаться от тайной деятельности, направленной на сговор с целью неофициальной борьбы с недоброжелателями. Любые ваши тайные действия могут стать явными, и это неблагоприятно отразится на вашей деловой репутации. Открытый стиль поведения окажется более эффективным. Возможно, вы будете сталкиваться с множеством мелких ограничений и проблем на пути к достижению результата в работе.

Телец

Уровень работоспособности Тельцов сегодня окажется выше обычного. Вы сможете выдерживать большие физические нагрузки и сумеете повысить производительность за счет интенсификации труда. Вместе с тем не следует полагаться на поддержку друзей и единомышленников. Психологический климат в трудовом коллективе оставляет желать лучшего.

Близнецы

Близнецам в этот день будет нелегко добиться взаимопонимания с начальством. Ваше эмоциональное состояние может оказаться неустойчивым, и вы будете склонны обижаться на начальство по любому поводу. Звезды советуют в первую очередь строго исполнять главное правило этого дня – не делать того, о чем вас никто не просит. Вместе с тем это хороший день для финансового риска и учебы.

Рак

Ракам звезды советуют воздерживаться от служебных командировок. Если ваша работа связана с перевозкой грузов, то следите за правилами дорожного движения. Возрастает вероятность допустить нарушение и попасть под штрафные санкции. Удачно пройдут сделки с недвижимостью. Хорошее время для подготовки отчетной документации и анализа состояния своего бюджета.

Лев

Львам рекомендуется воздерживаться от финансовых рисков, связанных с заимствованиями. Не следует давать и брать деньги взаймы, вкладывать средства в коллективные проекты. Ваши личные инициативы могут повлечь за собой поток мелких неприятностей и осложнений в работе. Вместе с тем это удачное время для деловых поездок, торговли, учебы и консультаций.

Дева

Девам в этот день рекомендуется воздерживаться от ведения переговоров и подписания документов о сотрудничестве. При работе с клиентами старайтесь быть внимательнее, не полагайтесь на память, тщательно записывайте пожелания клиентов. В противном случае могут возникнуть недоразумения. Тем не менее у вас неплохие шансы для урегулирования финансовых вопросов, погашения кредитов и оплаты счетов.

Весы

От личной инициативы Весов во многом зависит успех или неудача этого дня. Отдавайте предпочтение той работе, которая предполагает вашу самостоятельность и свободу в выборе тех или иных решений. При работе на подчиненных ролях вы можете столкнуться с неразберихой в трудовом коллективе. Отношения с коллегами могут переходить на личности с высказывания взаимных претензий и критики.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется избегать финансовых рисков и любой новой работы. Не стоит браться за те дела, в которых вы недостаточно опытны и квалифицированны. Между тем это удачное время для выполнения частных заказов и работы по заказам от фриланса. Отдавайте предпочтение выполнению текущих повседневных дел. Не стоит выполнять то, в чем у вас есть сомнения.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут правильно уловить перспективу и составить план действий на будущее. Также у вас могут быть приятные сюрпризы в виде выплаты премии или иного материального поощрения от работодателя. Однако не все дела удастся завершить сегодня, часть работы останется невыполненной. Особенно это касается выполнения ремонтных и строительных работ.

Козерог

Козерогам сегодня может помешать ложная информация. От этого особенно могут пострадать те, чья работа связана с частыми контактами, поездками, оформлением документов и торговлей. Гораздо успешнее пойдут дела у руководящих работников – вы сможете принять энергичные решения и добиться поставленной цели. Можно проводить реформы структуры управления и заниматься оптимизацией бюджетных расходов.

Водолей

У Водолеев удачный день для профессионального обучения. Это относится не только к студентам вузов, но и к тем, кто самостоятельно повышает свой образовательный уровень. Успешно пойдут дела у представителей творческих профессий, программистов, дизайнеров, работников рекламных агентств. Активнее обменивайтесь опытом с коллегами на специализированных форумах интернета.

Рыбы

Рыбам в этот день звезды не советуют предпринимать самостоятельные шаги, направленные на реализацию в карьере. Возможно, вы окажетесь без поддержки со стороны близких людей, членов семьи и от этого можете оказаться дезориентированы. Если обстоятельства препятствуют вашим намерениям, то не нужно форсировать события. Иногда лучше сделать паузу и переждать.