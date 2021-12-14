Выходим за рамки правил — гороскоп на 15 декабря

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая под влиянием Урана, предупреждает об отклонениях от норм и правил.

Возможно плановое или аварийное отключение от источника, нарушение штатного режима, сетевой сбой, проверка, внезапный контроль. Не исключается пауза, дистанция или временный отказ в доступе. Могут подвести друзья. Возможны проблемы из-за реорганизации дел, обновления программ, принадлежности к той или иной системе, сообществу. Непредвиденные события могут сместить акценты в точных расчетах. Возможно, придется пересмотреть материальную часть планов: бюджет, финансовые обязательства, список покупок.

Овен

Сегодня ценные качества для Овнов - практичность и дальновидность. Ситуация может потребовать очередного пересмотра долгосрочных финансовых планов или изменения отношений с друзьями в материальной части. Возможны препятствия к задуманной покупке (сделке) и поиски оригинального хода, позволяющего их обойти. Не стоит спешить с конкретными целевыми расходами, пока вам не ясна перспектива в целом.

Телец

Для Тельцов этот день может стартовать с таких понятий, как дисциплина и долг. Для многих Тельцов приоритетом станут профессиональные планы, должностные инструкции или обязательства перед друзьями. Возможно, напомнит о себе дедлайн или контроль «сверху». Свободолюбивых Тельцов ждет ограничение их внешней или внутренней независимости. В отсутствие правильной организации дел возможна нервозность.

Близнецы

Близнецам не стоит выпускать из поля своего зрения экономическую ситуацию, в том числе международную: в ней могут ускориться явные или скрытые перемены. Возможны изменения в материальном статусе друзей, в намерениях работодателей, инвесторов или спонсоров, возможностях должников или кредиторов. Новые или ожидаемые коррективы могут быть внесены в политику банка, биржи, страховой организации.

Рак

События дня могут вынудить Раков пересмотреть план на будущее (вероятно, не в первый раз). Общая обстановка, пример друзей или некое личное обстоятельство могут подтолкнуть их к излишне радикальным выводам и решениям, в том числе финансовым. Звезды советуют не паниковать, не спешить с рискованными обновлениями и довериться судьбе: скоро она пошлет помощь или подскажет оригинальный мягкий выход.

Лев

Этот день вынуждает Львов быть стратегами и учитывать отдаленную перспективу. Возможно, под его влиянием им придется скорректировать планы, пересмотреть взгляды на карьеру, партнерство, отношения с начальством, коллегами и друзьями, на доходы и траты. Львам, не склонным смотреть на два шага вперед, придется подчиниться воле старших или готовым алгоритмам, которые будут им не всегда по душе.

Дева

Девам звезды говорят, что сегодня они на удачном пути, но на нем вероятны объективные препятствия. Возможно, это будут уже знакомые бюрократические или огранизационные препоны, профессиональные сложности или барьеры идеологического свойства. Не всегда можно будет рассчитывать на помощь друзей (особенно, если вы вдали от дома или решаете свои проблемы при посредстве международных сообществ).

Весы

Сегодня звезды советуют Весам держать на контроле те стороны своей жизни, в которых не хочется сюрпризов. Возможна очередная проверка на прочность в финансовой или профессиональной сфере, в любви, дружбе, в области личных убеждений, в связи с родительским долгом. Не стоит планировать на этот день ответственные мероприятия: многое в них пойдет не по плану. Возможен отказ в доступе, срыв сделки.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов не исключены системные сложности в общении - особенно с инстанциями, организациями и сообществами. Возможны размолвки с семейным кланом, целевой аудиторией, компанией соотечественников, группой друзей или коллег. Звезды советуют не обострять такую ситуацию без веской причины, так как существует и другой способ поддержать отношения, который устроит и вас, и вторую сторону.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам поработать с накопившимися системными неполадками в своей повседневной работе. Возможно, пора убрать недочеты в используемой программе или устроить экзамен на профпригодность помощникам. В этот день лучше не обращаться без особой необходимости в крупные сервисы: возможны те или иные осечки, сбои. Также это не лучший момент для подбора нового штата или команды.

Козерог

Сегодня звезды приглашают Козерогов к творческому эксперименту, но советуют тщательнее его продумать (в том числе с материальной и организационной точек зрения). В противном случае продуктивность сегодняшних усилий будет снижена. Может не хватить ресурсов или времени, не исключены разочарования и лишние стрессы. Родителям-Козерогам не стоит подвергать дополнительным внеплановым нагрузкам детей.

Водолей

Сегодня Водолеев могут поджидать сюрпризы в их доме, личных владениях или семье, а также в индивидуальных или групповых проектах, которые они считают для себя ключевыми. Не исключается проверка, реорганизация или неожиданное расхождение теории с практикой. Возможно, придется проявить организаторский талант, применить профессиональный опыт или взять моральную ответственность за происходящее.

Рыбы

Рыб звезды предупреждают о непредсказуемости событий. Препятствия сегодня возможны по внешней причине, например, из-за проверок и обновлений. Часть драгоценного времени может быть «убита» впустую или потрачена в неожиданном направлении. Проблемы может создать ваша принадлежность к определенному сообществу или социальной категории. В любой план действий лучше заранее заложить вероятность сюрприза.