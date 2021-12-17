Топ-5 везунчиков, у которых сбудутся новогодние мечты

Астрологи пообещали чудеса на Новый год — под бой курантов начнут исполняться самые заветные мечты у нескольких знаков зодиака.

Год Голубого Тигра приготовил долгожданные события и подарки, о которых люди пока только грезили.

Не только дети, но и многие взрослые загадывают желания под бой курантов. Астрологи рассказали, мечты каких знаков зодиака в этом году сбудутся наверняка.

1 Овен

Как и для большинства, уходящий год сложился для Овнов непросто. Куда-то делась удача, упали доходы, исчезло вдохновение, и понизился привычный уровень оптимизма. Вместе с тем представители этого созвездия не позволили себе впасть в депрессию и, сидя на диване, жаловаться на трудную судьбу. Они продолжили движение вперед даже по «черной полосе». И Вселенная отблагодарит их за трудолюбие и терпение, позволив символу 2022 года — Водяному Тигру —исполнить их новогодние желания вне зависимости от возраста и пола.

2 Близнецы

Пройдя сложный путь в течение 2021 года, Близнецы ближе к новогодним праздникам неожиданно для себя обретут успокоение и былую уверенность. Они начнут с большим оптимизмом смотреть в будущее, словно Ангелы Хранители нашепчут им о том, что все мечты, которые они мысленно озвучат на Новый год, обязательно сбудутся.

3 Лев

Обретение успеха, славы и обожания со стороны других людей — что может быть более желанным для креативных Львов. Этот год прошел для них с переменным успехом, хотя Львы старались как могли. Где-то получалось, где-то — нет. Но определенный фундамент для вхождения в новый год они все-таки создать сумели. Ну, а закрепить успех в последующие двенадцать месяцев им поможет Тигр, исполнив главные новогодние желания Львов.

4 Стрелец

Неисправимые романтики Стрельцы благодаря своему врожденному оптимизму прошли сквозь потери и неприятности текущего года легче остальных представителей зодиакального круга. Они искренне продолжали верить в то, что завтра будет лучше, чем вчера, и что следующий год станет более счастливым, чем предыдущий. Вселенная отблагодарит Стрельцов за такую веру в мечту.

5 Водолей

Проведя нынешний год в череде успехов и неудач, Водолеи на самом «флажке» сумеют сбросить с себя груз неуверенности и неожиданно для себя начнут верить в то, что «черная полоса» вскоре непременно закончится. И начнется превращение плохого в хорошее для многих из них прямо в новогоднюю ночь. Кого-то ждут важные слова любимого человека, после которых судьба изменится резко и бесповоротно. А кто-то из Водолеев увидит свет в конце тоннеля в своих финансовых делах.