От ревности закружится голова — любовный гороскоп на 20-26 декабря

На этой неделе будет очень сложно держать себя в руках и не сходить с ума от ревности.

Сейчас начнут возвращаться люди и ситуации из прошлого. Они вызовут такую бурю чувств, какой не вызывали раньше, когда были актуальны. У вас пойдет большая переоценка чувств и к тем, с кем вы были в прошлом, и к тем, кто есть в вашей жизни сейчас. У семейных пар это вызовет кризис. Из него можно выбраться благополучно, если не давать воли ревности — ревность и подозрения помешают вам здраво оценить, от какого травмирующего опыта вам нужно избавиться, чтобы он не мешал строить хорошие отношения. А ревность сейчас, увы, очень возможна — у многих на горизонте возникнут их бывшие. Человек, с которым вы встречаетесь недавно, может внезапно показаться очень привлекательным или наоборот, стать неинтересным. Не спешите жениться или расставаться. Наблюдайте: что-то же изменило ваши чувства? Накапливайте такие факты, наблюдайте, обдумывайте, но с окончательными выводами не спешите. Для новых знакомств неделя не годится. Новые знакомые могут влюбить с первых минут, но затем последует разочарование.

Овен

На этой неделе Овнам имеет смысл проявить любовную активность 22 и 23 декабря: ее плоды проявятся в Новогоднюю ночь. Стоит исключить важные договоренности с партнером воскресным вечером: это хороший момент для плановых совместных действий, но не самый удачный для диалога и принятия общих решений.

Телец

На этой неделе звезды советуют Тельцам выбирать для важного свидания интервал с вечера пятницы по утро воскресенья: несмотря на помехи и некоторые тревожные отклонения от желаемого курса, в итоге все сложится именно так, как им хочется. Гармонию не сможет испортить даже легкая ссора или провокация.

Близнецы

На этой неделе Близнецам лучше не иметь в любовных отношениях разногласий, так как навести ясность и расставить акценты в них будет трудно: помешает общая переходная ситуация вкупе с конкретной предпраздничной суетой. Подсказка звезд: разобраться в собственных чувствах сейчас важнее, чем в чужих.

Рак

Эта неделя может начаться для Раков с искушения завести серьезный разговор с любимым человеком. Для некоторых Раков он станет ситуативной необходимостью. Задав вопрос, многие Раки получат уклончивый ответ, а сама тема вряд ли будет исчерпана: скорее всего, к ней придется вернуться в конце недели.

Лев

На этой неделе звезды подают влюбленным Львам сигнал к действию в среду и четверг. Если к этому времени они научились брать барьер, созданный привычками или убеждениями партнера, их романтическая инициатива увенчается успехом. Не стоит медлить, так как шансы на желаемый отклик стремительно тают.

Дева

На этой неделе звезды благоволят любовным желаниям и замыслам Дев с вечера пятницы по утро воскресенья. Однако на пути многих Дев встретится препятствие или возникнет ловушка, которые им придется обогнуть или искусно преодолеть - иначе они так и не смогут воспользоваться своей удачной возможностью.

Весы

На этой неделе влюбленные Весы вновь столкнутся с отчетливым дискомфортом в понедельник и в воскресенье: что-то в эти дни пойдет не так и не важно, кто виноват. Не стоит искать здесь заговор темных сил - лучше подумать, как обойти сложившуюся неприятную тенденцию, ибо сломать ее пока не получится.

Скорпион

На этой неделе романтические инициативы Скорпионов рискуют не раз потерпеть загадочную неудачу. Чем предприимчивее ведут себя представители знака и чаще меняют свои подходы, тем больше у них тактических промахов. Но это неплохой тренинг, помогающий им вовремя понять некоторые важные вещи о любви.

Стрелец

На этой неделе романтические инициативы типичных Стрельцов обещают хороший эффект в среду и четверг. В крайнем случае, представители этого знака могут быть уверены, что сделали все возможное, а остальное в руках судьбы. Наименее удачными днями звезды считают понедельник, вторник, пятницу и субботу.

Козерог

Козерогам звезды намекают, что на этой неделе события их личной жизни во многом зависят от них самих - точнее, их реакций на происходящее. Неделя может начаться с важного диалога или нежданной встречи. Продолжения волнующего сюжета следует ждать не позднее воскресенья, а финал пока не определен.

Водолей

На этой неделе Водолеям может быть трудно выразить свои чувства открыто или отозваться на жест любимого человека вовремя. Не самым откровенным будет и поведение их партнеров. Синхронному встречному движению оба героя любовной истории способны предпочесть загадочное молчание или гордый ответ «нет».

Рыбы

На этой неделе Рыбам не стоит медлить с любовной встречей или важной личной беседой. Звезды советуют без колебаний использовать подходящий момент уже в понедельник или вторник. Чем дальше идут события, тем больше соблазнов и выше риск принять неверное решение, в том числе, на Новогоднюю ночь.