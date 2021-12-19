Перемены стучатся в двери – гороскоп на 20-26 декабря

На этой неделе на небесной сфере будет сформировано 4 значимых планетных аспекта.

20-21 декабря Меркурий делает трин к Урану. Этот аспект стимулирует интеллектуальную активность и творческий подход к решению ряда вопросов. Отлично могут проявить себя изобретатели, рационализаторы и люди, наделенные техническими талантами. Учеба идет легко, быстро усваивается сложная для понимания информация. Под влиянием этого аспекта могут совершаться научные открытия и технические изобретения, особенно в области авиации и космоса. Также этот аспект способствует интересному общению и знакомству с творческими людьми.

24 декабря Сатурн в квадратуре к Урану. Это очень мощный и редкий аспект, его действие перекрывает весь декабрь и частично затрагивает январь. Этот аспект повторяется дважды за 45 лет. Аспект может проявляться на масштабном уровне стран и государств и редко проявляется в личной жизни. Символический смысл этих, во многом противоположных по значению планет, связан с попыткой реформировать сложившуюся структуру. Сатурн известен своим консерватизмом и отстаивает сложившиеся устои в обществе, а Уран, напротив, стремится разрушить сложившуюся структуру самым решительным и революционным образом. Это может привести к массовым стихийным выступлениям в тех странах, где уже назрели перемены. Аспект опасен вероятностью революционного развития событий с элементами хаоса и разрушений.

25 декабря Венера в соединении с Плутоном. Этот аспект повторяется двумя неделями ранее, 11 декабря, и символизирует страсти и собственнические инстинкты в личных отношениях. Разница между аспектом 11 и 25 декабря в том, что Венера 25 движется в ретро. Это может привести к повторению событий от 11 декабря, а также к попытке вернуть, восстановить ранее прерванные отношения. Если брать сферу финансов, то 25 декабря могут вернуться с прибылью ранее вложенные инвестиции.

26-27 Меркурий в секстиле к Нептуну – этот аспект способствует развитию искусств, особенно музыке, пению и поэзии. Аспект смягчает общение людей между собой, делая их более внимательными и тактичными. Усиливается интуиция.

Овен

У Овнов в начале недели шансы на повышение профессионального статуса станут выше, что может открыть перед вами новые возможности. Если же у вас нет карьерных амбиций, то вы имеете шанс отличиться в чем-то другом. Например, вы можете принять участие в творческом конкурсе и занять там призовое место. Так или иначе, но ваша персона может стать более заметной для окружающих. Старайтесь вести себя открыто, настойчиво добиваясь поставленных целей. В остальные дни недели вы можете столкнуться с материальными потерями, убытками. Крайне нежелательно делать инвестиции в рискованные коллективные проекты. Усиление финансовой нестабильности может привести к тому, что в вашем бюджете может образоваться дыра из-за излишне больших расходов на развлечения. Не следует брать и давать деньги взаймы, даже если об этом попросят ваши друзья. В эти дни справедлива поговорка: «хочешь потерять друга – дай ему денег взаймы». От крупных покупок лучше воздержаться. Кроме того, в эти дни вы можете почувствовать недомогание, нехватку энергии для успешного выполнения дел.

Телец

Тельцам рекомендуется использовать дни в начале недели для личностного развития. В это время здоровый эгоизм пойдет вам на пользу. Это очень важные дни для молодых людей, находящихся в стадии формирования морально-нравственных принципов. У вас могут появиться примеры, достойные подражания, с кого вы бы хотели брать пример и на кого хотели бы быть похожими. А это очень важно при формировании личности. В целом эти дни способствуют расширению кругозора, поиску новых впечатлений, активному познанию окружающего мира. Успешно пройдет это время для студентов. Повышается ваша самооценка и вместе с этим может укрепиться ваша репутация среди окружающих людей. Остальные дни недели могут быть крайне проблематичными для карьеры. Вы можете почувствовать усиление прессинга со стороны начальства, в то время как сами вы ориентированы на личную свободу. Такое противоречие может поставить вас перед выбором дальнейшего пути в карьере, а также в формировании жизненных целей и приоритетов. Старайтесь не делать ничего такого, о чем вас никто не просит. Инициатива бывает наказуемой, и это как раз тот самый случай.

Близнецы

Близнецам в начале недели, возможно, захочется экстремальных впечатлений. Наиболее позитивным выходом для реализации таких потребностей может стать участие в спортивных соревнованиях. Также хорошо отправляться в поход в горы или в лес, прокладывая себе прежде неизведанный маршрут. Усиливаются ваши экстрасенсорные способности. Некоторые из вас смогут проявить психологическую проницательность вплоть до считывания мыслей с других людей. Не исключены случайные связи, знакомства, которые, впрочем, завершатся вполне благополучно и без каких-либо эксцессов. В остальные дни недели могут быть проблемы. В первую очередь с трудностями могут столкнуться те, кто находится в процессе судебных тяжб. Также ваша репутация может оказаться под угрозой и вам придется отстаивать свои права. Будьте осмотрительнее при вождении личного автомобиля. Возрастает вероятность нарушений существующих правил и законов. Не исключены штрафные санкции по тем или иным поводам.

Рак

Начало недели у Раков может сложиться удачно для партнерских отношений. В браке вы сможете найти взаимопонимание в ходе заинтересованного диалога. Можно обсуждать любые спорные вопросы, по которым раньше могли быть конфликты. Теперь вы легко придете к взаимному согласию. В примирении может сыграть положительную роль друг семьи. Также это благоприятное время для участия в торжественных мероприятиях типа свадьбы или юбилея. С точки зрения деловой активности преуспевают те, кто работают с клиентами в сфере услуг. Также это хорошее время для публичных выступлений, в том числе при сдаче экзаменов. В остальные дни недели может сложиться очень нестабильная ситуация. Могут произойти события форс-мажорного свойства, в результате которых, возможно, придется в оперативном порядке корректировать свои планы. Не рекомендуется принимать участие в спортивных состязаниях с элементами риска и активными силовыми воздействиями. Крайне нежелательно выполнять рискованные финансовые операции – это может привести к убыткам. В дружеских отношениях могут быть осложнения.

Лев

В начале недели Львы смогут проявить свои лучшие деловые качества. Успешно складывается не только ваша профессиональная деятельность, но и те дела, которые идут помимо основной работы. Например, вы будете склонны наводить в окружающем вас пространстве идеальную чистоту и красоту. Причем будете пытаться добиться одновременно эстетического и функционального порядка, чего весьма непросто добиться. Предметы на полочках должны быть не только аккуратно и правильно расставлены, но и нести в себе определенную эстетическую нагрузку, чтобы было красиво. Особой вашей любовью на этой неделе будут пользоваться домашние животные. Рекомендуется покупать новых домашних животных вместе с необходимыми для их содержания аксессуарами. Остальные дни недели складываются проблематично для партнерских отношений. Вам будет сложно находить взаимопонимание с партнером по браку, не исключены споры и охлаждение отношений из-за неуступчивости партнера. Старайтесь проявить терпимость к потребностям партнера. Впрочем, поводом для осложнений может стать чувство ревности, собственнические инстинкты. В целом внешние обстоятельства складываются для вас в эти дни неблагоприятно.

Дева

В начале недели у Дев наступает короткая полоса стабильности и благополучия. Наиболее успешными направлениями станут сферы творчества, увлечений, хобби и спорта. Старайтесь распределить свободное время таким образом, чтобы иметь возможность заниматься теми делами, которые приносят вам удовольствие. Это хорошее время для начала цикла обучения, в том числе и самостоятельного, по тем темам, которые вас давно привлекают. Влюбленные смогут в полной мере раскрыть свои чувства и получить взамен любовные признания. Если романтическое знакомство произойдет в эти дни, то отношения будут складываться гармонично. Остальные дни недели могут быть связаны с проблемами в состоянии здоровья. Старайтесь не перенапрягаться и не переохлаждаться – в противном случае это может спровоцировать развитие простуд и хронических заболеваний опорно-двигательной системы. Вместе с тем, в эти дни размываются ваши понятия о правилах и нормах поведения. Вы можете не ощущать четкой границы между добром и злом, что чревато осложнениями с законом. Не исключены штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения. Берегите свою деловую репутацию – возможно, она будет поставлена под сомнение.

Весы

У Весов в начале недели могут успешно решаться семейные вопросы. Эти дни связаны с укреплением положения в семье и благоустройством жилищных условий. Обстоятельства и ваше собственное желание подводят вас к тому, чтобы больше времени уделять жилищно-бытовым вопросам. Возможно, у вас появятся дополнительные финансовые ресурсы благодаря поддержке со стороны родственников и от партнера. Если у вас ранее были серьезные планы относительно ремонта в квартире, то теперь для реализации этих намерений у вас будет достаточно ресурсов и энергии. Хотя времени что-то существенное успеть сделать мало. Остальные дни недели могут быть связаны с трудностями во взаимоотношениях с любимым человеком. Влюбленные могут испытать холодность и безразличие к некогда любимому человеку. Также не исключены трения на почве сексуальных проблем во взаимоотношениях. Поведение любимого человека может привести к ревности и недоверию. Этот сложный период можно пережить, только проявляя заботу и внимание о любимом человеке. Но для этого требуется осознавать свою ответственность за тех, «кого вы приручаете».

Скорпион

У Скорпионов в начале недели может быть много контактов, поездок и иного общения с окружающими людьми. Вы почувствуете, что ваши знания и опыт стали востребованы окружающими. Вам могут начать часто звонить по телефону самые разные люди, с просьбами о содействии в тех или иных вопросах. Однако вам тоже могут потребоваться советы и информационная поддержка со стороны других людей, и вы её обязательно получите. В тесном взаимодействии с окружающими вы сможете легко и быстро урегулировать множество вопросов. Особенно успешно будут решаться вопросы, связанные с оформлением документов, получением всевозможных справок, поездок и знакомств. Остальные дни недели могут быть связаны с осложнениями в супружеских и семейных отношениях. Поведение партнера по браку может стать неуправляемым, и вам будет непросто как-то повлиять на это. Возможно, со стороны партнера не будет проявлено должной ответственности по отношению к семейным делам и вам многое придется делать самим, не рассчитывая на помощь партнера. Это не лучшие дни для семейных торжеств, обрядов бракосочетания и помолвки. Гостей в свой дом тоже лучше не приглашать.

Стрелец

У Стрельцов в начале недели весьма плодотворное время для решения материальных вопросов. Благодаря своему трудолюбию и смекалке вы сможете добиться успеха в работе и повысить уровень доходов. Появится возможность порадовать себя новыми покупками. Кроме того, ваш энергетический потенциал заметно вырастет. Это потребует увеличения питания. Наверняка многие из вас почувствуют усиление аппетита. Если же у вас имеется проблема с лишним весом, то не расслабляйтесь. Поскольку в эти дни все ваше питание будет быстро и практически полностью усваиваться организмом, то вы можете не заметить, как наберете пару килограммов лишнего веса. Остальные дни недели могут негативно отразиться на состоянии здоровья тех, у кого слабая нервная система. Старайтесь ограничить свои контакты и не планировать никаких новых знакомств. Именно через контакты в вашу жизнь могут прийти неприятности. В этом смысле гораздо лучше вести тихий уединенный образ жизни. На работе не следует брать на себя слишком большую нагрузку. А если и приходится напрягаться, то делайте паузы для отдыха. Держите ноги в тепле и одевайтесь по погоде.

Козерог

Козерогам рекомендуется использовать дни в начале недели для личностного развития. Настало время вам заняться самими собой – здоровый эгоизм пойдет на пользу вашему здоровью. Возможно, вас заинтересует тема вашего внешнего вида, имиджа и вы пожелаете что-то тут поменять, скорректировать. Усиливается ваш интеллект. Если вы заняты интенсивным обучением, например, изучаете иностранный язык, то сможете почувствовать, что стали легче усваивать и запоминать учебный материал. Уделите внимание и своему физическому развитию. Регулярные пробежки и дыхательная гимнастика повысят сопротивляемость вашего организма к инфекциям. В остальные дни недели вы можете столкнуться с финансовыми осложнениями. Воздержитесь от авантюристического подхода к расходованию своего бюджета. Обходите стороной игровые клубы и увеселительные заведения. Также воздержитесь от покупки дорогих подарков любимому человеку. Кстати, это нелегкое время для романтических отношений. Причиной напряженности может стать все та же нехватка денег, из-за чего вы не сможете сходить с любимым человеком на концерт, в театр, в ресторан или клуб. Кроме того, в ваших отношениях может усилиться ревность и подозрительность. Не следует обсуждать меркантильные вопросы.

Водолей

Водолеям в начале недели необходимо обеспечить себе спокойные и комфортные условия. Возможно, вы почувствуете некоторую усталость от шума и суеты повседневности, и вам захочется побыть наедине с собой, в уединении. Контакт с природой подействует на вас благотворно, позволит привести в равновесие душевные силы. Если вы занимаетесь духовными практиками, то самое время посетить семинар или практические занятия в составе группы таких же увлеченных людей, как и вы. В остальные дни недели вы можете столкнуться с личностным кризисом на фоне заниженной самооценки или неблагоприятных отношений в семье. Нежелательно в эти дни затевать ремонт в квартире или планировать какие-то дела с членами семьи – это может привести к размолвке с кем-то из членов семьи. Ваши желания и стремления могут не получить должной поддержки и одобрения в семье – и это может вас огорчить, обидеть. Ситуация в семье может выйти из-под контроля и вам придется изрядно потрудиться, чтобы навести порядок.

Рыбы

Рыбы в начале недели будут склонны строить планы на ближайшее будущее и на отдаленную перспективу – и это у вас будет прекрасно получаться. Ваши планы и мечты будут удивительно близки к тому, что в реальности будет вас ожидать. Возможно, это будет связано с тем, что сейчас у вас усиливается дар предвидения, и вы станете способны точнее предчувствовать будущее. Это хорошее время для тех, кто занимает активную жизненную позицию и устремлен на поиски новых впечатлений. Удачно складываются отношения с друзьями и единомышленниками. Круг таких людей может значительно расшириться за счет появления новых друзей, в том числе и из интернета. В остальные дни недели крайне неблагоприятное время для контактов, поездок и знакомств. Особенно нежелательно заводить знакомства со случайными попутчиками и откровенничать с ними о своей личной жизни. Сказанные вами слова могут быть использованы против вас. Общение с окружающими может носить потребительский и по большей части неприятный характер. В какой-то момент вы почувствуете, что вас хотят использовать. Неблагоприятно проходят короткие поездки.