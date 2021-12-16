Незаслуженные замечания — финансовый гороскоп на 17 декабря

Сегодня начальник может критиковать вас не за что. Поговорите с ним, возможно, он поймет, что вы не виноваты.

Овен

Овнам в этот день, возможно, предстоит много контактов и информационного обмена. Постарайтесь правильно расставить приоритеты и не отвлекаться по мелочам. Сведения, полученные из деловой переписки, могут представлять большую важность. Также это напряженный день для учебы. Попытка повысить квалификацию может столкнуться с непониманием некоторых технических деталей.

Телец

У Тельцов сегодня могут вырасти расходы на повседневные нужды. Однако рекомендуется не торопиться делать крупные покупки, особенно если они продиктованы не срочной необходимостью, а эмоциональным импульсом. Доходы этого дня крайне нестабильные и преимущественно невысокие. Наиболее приемлемая тактика работы с деньгами связана с режимом экономии и расходов только на необходимые нужды.

Близнецы

Близнецы в этот день могут быть склонны к частой смене настроения и непоследовательному поведению. Это может негативно отразиться на ваших деловых качествах. Если вы работаете в партнерском бизнесе, то со стороны партнера могут быть к вам претензии. Старайтесь своевременно выполнять возложенные на вас обязательства, не откладывайте выполнение работы на последний момент. От переговоров лучше уклониться.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется браться на новые дела и пытаться проявить свои творческие способности. Вы можете зарядить окружающих своей уверенностью в себе и повести их за собой. Бизнесменам можно давать старт новым проектам и открывать филиалы в других городах. Вместе с тем старайтесь не допускать больших физических нагрузок – это может вызвать ухудшение самочувствия.

Лев

Львам в этот день рекомендуется отдавать предпочтение только той работе, которую вы хорошо знаете, и в которой у вас имеется большой опыт. Особенно успешно пойдут дела в сфере недвижимости, магазинной торговли и гостиничного бизнеса. Также хорошо поработают мастера в сервисных центрах по ремонту автомобилей и бытовой техники. Воздерживайтесь от финансовых спекуляций при покупке оптовых партий товара, предназначенного для перепродажи.

Дева

Девам в этот день не следует доверять обещаниям начальства относительно карьерного продвижения. Внешние обстоятельства могут часто меняться, поэтому вам необходимо обеспечить себе должный уровень поддержки. Опирайтесь на друзей, единомышленников, родственников. Иногда ситуация сама будет складываться в вашу пользу без вашего активного влияния.

Весы

Весам рекомендуется прилагать максимум усилий для выполнения плановых заданий. Ваш труд в этом направлении может оказаться наиболее результативным. Старайтесь работать на перспективу, с прицелом на получение результата в будущем. Вместе с тем вы можете столкнуться с трудностями при попытке расширить свои деловые связи – запланированные на сегодня встречи могут сорваться.

Скорпион

У Скорпионов благоприятное время для самостоятельного обучения. Также вы можете узнать много полезного из деловой переписки и общения в интернете. Однако это достаточно напряженный день для работников финансовых организаций, которым по роду работы приходится брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами.

Стрелец

Стрельцам в этот день придется нелегко в работе, связанной с индивидуальным обслуживанием клиентов. Возможно, следует быть внимательнее при контакте с клиентами и фиксации их требований. Наиболее важные детали заказов лучше записывать в блокнот во избежание недоразумений. В противном случае вам могут предъявить претензию.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется строить отношения с коллегами исключительно на принципах профессионализма и компетентности. Старайтесь воздерживаться от критических замечаний, особенно если они имеют личностные оценки. Необходимо стремиться к объективному и спокойному стилю поведения в отношениях с коллегами. Развивайте деловое партнерство – это наиболее успешное направление.

Водолей

У Водолеев в этот день может усилиться чувство азарта и новизны. Если ваша профессиональная деятельность имеет отношение к финансовым рискам типа игры на бирже, то следует проявить осмотрительность. Возможно, вы переоцениваете свои способности, а расчет на удачу при заключении сделок может не оправдаться. Бизнесменам рекомендуется более осмотрительно подходить к вопросам инвестирования денег в коллективные проекты.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется воздерживаться от контактов с вышестоящим руководством без крайней производственной необходимости. Если вы попадете в поле зрения начальства, то вам могут прибавить нагрузку по работе, взвалить на вас более широкий круг обязанностей. Поведение начальства может оказаться излишне критичным, и вы рискуете получить незаслуженные замечания.