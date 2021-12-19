Тратим меньше на подарки — финансовый гороскоп на 20-26 декабря

На этой неделе мы можем купить что-то красивое, но совершенно бесполезное.

Сейчас нужно экономить деньги. Уходить они будут стремительным потоком. Откажитесь от крупных покупок, больших трат, сделок, инвестиций. Это все не принесет выгоды. Особенно много тратить вы начнете тогда, когда выбираете подарки на Новый год. Все будет казаться вам замечательным и красивым. А потом вы очнетесь и увидите, что вам впарили какую-то ерунду. Поэтому, когда идете за покупками, не теряйте головы. Могут подпортить настроение и не зависящие от вас события: изменения в банковской сфере, страховании, налогообложении. Есть исключения: может неожиданно принести доход дело, которым вы занимались давным-давно и уже не то что ничего от него не ждете, но и вообще забыли. Могут вернуть большой долг. Будут удачными покупки на блошиных рынках, в комиссионках и антикварных салонах. Чем еще можно заниматься? Можно сделать повторную презентацию одежды, украшений, предметов искусства, или распродать залежавшийся товар, который связан с Венерой (косметика, конфетные наборы, интерьерные безделушки).

Овен

У Овнов начало недели складывается удачно для деловой активности. Те, кто ориентирован на карьерный рост, могут добиться цели и получить повышение в должности. Укрепляются ваши отношения с начальством, которое готово возложить на вас более ответственную и высокооплачиваемую работу. Наиболее эффективной будет методичная работа по заранее согласованному плану – не отвлекайтесь на всевозможные эксперименты, используйте те методы, которые подтвердили свою надежность. Однако в остальные дни недели может сложиться достаточно напряженная ситуация с финансированием текущих проектов. Привлечь инвесторов будет проблематично, а тратить собственные ресурсы – не лучшее решение. Это неудачное время для составления бизнес-плана. Звезды советуют держать себя в руках и контролировать возросшую эмоциональную активность. Это особенно актуально для тех, то работает в плотном контакте с деловыми партнерами и акционерами. Договорные отношения подвергаются проверке на прочность. В целом работа в группе с коллегами у вас не складывается.

Телец

В начале недели Тельцам, имеющим свой бизнес, рекомендуется использовать свои незаурядные интеллектуальные способности для поисков новых рынков сбыта и наиболее выгодных вариантов поставок продукции. Успешно проходит рекламная компания, устанавливаются перспективные долгосрочные отношения с иностранными партнерами, легко решаются юридические вопросы. Кроме основных доходов, возрастает доля доходов от частной подработки. В остальные дни недели звезды советуют сдерживать свои инициативы и не пытаться никому ничего доказывать. Вы можете излишне импульсивно реагировать на любые препятствия, стоящие на вашем пути. Это чревато серьезными осложнениями с теми, кто выше вас по профессиональному статусу. С начальством в эти дни лучше вообще не пересекаться. Самая лучшая тактика в эти дни – пустить все на самотек и заниматься только своими текущими делами, не начиная ничего нового и не меняя стиль прежней работы.

Близнецы

Близнецам в начале недели звезды советуют заниматься мерами по укреплению безопасности бизнеса. Сюда относится установка систем видеоконтроля, заключение договора на обслуживание в охранном предприятии, оформление страховки. Удачный период для тех, чья деятельность требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы. Некоторый риск при проведении финансовых операций будет вполне оправдан. Можно и нужно заниматься планированием на перспективу. В остальные дни недели может осложниться обстановка у тех, кто допускает в своей работе нарушения закона. Основные неприятности могут касаться угрозы потери деловой репутации. Неудачно проходят контакты с иностранцами. Внешняя торговля, дальние перевозки грузов, туризм и издательская деятельность могут столкнуться с осложнениями. Возможны проверки, ревизии, контрольные закупки товара представителями фискальных властей.

Рак

У Раков начало недели складывается удачно. Причем от вас самих, от ваших инициатив мало что зависит. Однако ситуация вокруг вас может быть такова, что и друзья, и начальство, и деловые партнеры могут действовать в ваших интересах. Если у вас много работы, то, возможно, имеет смысл делегировать некоторые свои полномочия партнеру – он будет более удачлив в делах. Успешно проходит переговорный процесс, и вы можете оказаться на пороге подписания взаимовыгодного договора. Руководящие работники смогут получить доступ к важной информации. В остальные дни недели не приходится рассчитывать на то, что плановые работы будут размеренно идти своим чередом. Настройтесь на то, что в эти дни будут возникать непредвиденные осложнения в делах. Звезды советуют вам тщательно соблюдать правила техники безопасности в связи с возрастанием вероятности технических поломок. Не ввязывайтесь в действия, сопряженные с риском финансовых убытков. Негативное влияние дня почувствуют на себе руководящие работники, управленцы, ведущие менеджеры. Не принимайте важных управленческих решений под влиянием эмоций.

Лев

У Львов в начале недели прекрасный период для плодотворного взаимодействия между начальством и подчиненными. Если вы занимаете руководящую должность, то можете быть уверены, что подчиненные все сделают так, как вы им сказали, и ничего не перепутают. Наемные работники, занимающие подчиненное положение, успешно решат текущие дела. Возможно, вам дадут более ответственное задание, с которым вы справитесь. У безработных хорошее время для поиска работы и собеседования с работодателем. В остальные дни недели звезды советуют отмежеваться от деятельности деловых партнеров и вести свою линию поведения. Если ваш бизнес плотно завязан на партнерское сотрудничество, и вы вынуждены постоянно контактировать с партнером, то старайтесь не выпускать личной инициативы из своих рук. В противном случае вы будете вовлечены в череду событий, которая кроме беспокойства и нервотрепки не принесет вам ничего хорошего. Имеющие собственный бизнес Львы почувствуют усиление конкурентной борьбы и осложнение отношений по линии взаимодействия с государственными органами власти.

Дева

В начале недели у Дев хороший период для рекламной раскрутки своих товаров и услуг. Ваша личная популярность в эти дни также укрепится. Это особенно важно для тех, чья работа имеет отношение к творчеству. Успешно идут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, творческих конкурсов, спортивных соревнований, семинаров, аукционов и конференций. Также это хорошее время для работников кредитно-финансового сектора экономики, страхового и охранного бизнеса. В ваше распоряжение могут попасть большие финансовые ресурсы. Однако остальные дни недели не столь радужные. Напряженно сложится этот период у работающих вдали от дома вахтовым методом. Могут ужесточиться требования к дисциплине труда. За опоздание или не выполненную в срок работу возможно наложение административных штрафных санкций. Отношения с коллегами по работе напоминают пороховую бочку, готовую вот-вот взорваться. Нагнетание напряженности может сбить вас с рабочего ритма, несмотря на огромные энергетические затраты.

Весы

В начале недели у Весов, имеющих свой бизнес, хороший период для капиталовложений в недвижимость, в приобретение и монтаж технического оборудования для производственных цехов и мастерских. Можно заниматься оформлением документов на получение ипотечного кредита, договариваться о приобретении пакетов акций компаний. Ваш деловой партнер может оказать содействие в финансировании совестных проектов. Любые юридические вопросы будут легко урегулированы. Успешно поработают строители и коммунальщики. В остальные дни недели старайтесь не принимать участие в финансовых авантюрах. Звезды советуют ни в коем случае не увлекаться финансовыми спекуляциями. Ваши вложения в финансовые пирамиды или попытки поймать удачу в биржевой игре, могут привести к убыткам. Серьезной проблемой может стать усиление разногласий с деловым партнером и соблюдение договорных обязательств. Научитесь находить компромиссы в спорных вопросах.

Скорпион

Скорпионы в начале недели смогут многого добиться, используя ресурс деловых связей и оперируя информационными потоками. Ускоряется движение бумаг по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле. Удачно проходят консультации и переговоры. В вашем поле зрения появляются люди с интересными предложениями сотрудничества. Успешно идет процесс обучения, овладения новыми знаниями. Старайтесь быть в курсе актуальных новостей. Однако остальные дни недели могут быть связаны с проблемами в деловом партнерстве. Не торопитесь сдавать финансовые отчеты, и тщательно работайте с цифрами (возможны ошибки). Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и рост материальных издержек. Если у вас остались не до конца оформлены документы на недвижимую собственность, то в эти дни это может стать причиной для осложнений в делах.

Стрелец

У Стрельцов в начале недели благоприятный период для деловой активности. Вы прекрасно видите перспективу и умеете принимать оптимальные решения, ведущие к росту доходов. Благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям вы сможете добиться хороших результатов в работе. В эти дни вам может повезти в деньгах. Поэтому период очень хорош для запуска новых бизнес-проектов и иных начинаний. Хорошо идут дела у работников гостиничного бизнеса и строителей. В остальные дни недели могут быть проблемы. Трудно в эти дни придется тем, чья работа связана с частыми поездками, контактами и деловыми бумагами. Старайтесь не браться сразу за множество дел, будьте последовательны – не начинайте новых дел, не покончив со старым. В противном случае вам придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Воздержитесь от разговоров с коллегами, не относящихся непосредственно к текущей работе.

Козерог

У Козерогов в начале недели будут прекрасные шансы проявить свою инициативу и реализовать намерения. Это период тех, кто привык действовать смело, самостоятельно, с размахом и не боится брать на себя ответственность. Представители творческих профессий смогут добиться успеха. Хорошее время для тестирования новых методов работы и усовершенствований. Благодаря удачливости вы сможете провернуть ряд выгодных сделок в сфере финансов – особенно удачно пойдет бизнес с оптовыми закупками. В остальные дни недели ситуация не столь благоприятна. Основной проблемой в этот период будет вопрос о правильном управлении финансовыми ресурсами. Консервативный подход в бизнесе и осторожность в расходовании средств – вот что убережет вас в эти дни от убытков. Главной задачей является сохранение тех финансовых и материальных ресурсов, которыми вы располагаете.

Водолей

В начале недели Водолеям выгоднее держаться в тени и не делать публичных заявлений. Сохранение в секрете своих намерений является немаловажным фактором успеха. Вам удастся укрепить деловые связи, заручиться поддержкой нужных людей. Если у вас есть влиятельный покровитель, можете обращаться к нему за помощью. В выигрыше оказываются те из вас, кому удастся создать подходящие условия для работы. Могут вырасти доходы от частной подработки. В остальные дни недели звезды советуют воздерживаться от проведения строительных работ. Из-за личной невнимательности и поспешности вы можете получить травму. Чем меньше инициатив будет исходить от вас, тем спокойнее сложится этот период. В семейном бизнесе этот период отмечен разногласиями. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от проведения инвентаризации недвижимого имущества.

Рыбы

Рыбы в начале недели могут быть обеспечены всесторонней информационной поддержкой. Вы сможете своевременно узнавать о значимых событиях и принимать оперативные взвешенные решения. Звезды советуют активнее проявлять себя при работе в составе группы единомышленников. Ваши возросшие интеллектуальные способности в этот период позволяют легко осваивать сложную информацию. Успешно проходят поездки, контакты, учеба. Хорошо поработают торговцы, консультанты, водители транспорта и социальные работники. Используйте это время для расширения и укрепления деловых связей. Остальные дни недели, напротив, могут сложиться с проблемами по перечисленным выше направлениям. Основными проблемными темами дня являются работа с информацией, деловые связи и поездки. Намеченные деловые встречи могут сорваться по странным и труднообъяснимым причинам. Возможно, вам поступят сведения, которые не будут соответствовать действительности. Также в эти дни могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, которые могут чинить вам препятствия в делах.