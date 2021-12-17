Готовимся к новогодней лихорадке — финансовый гороскоп на 18 декабря

Пора начать копить деньги к праздникам.

Овен

У Овнов этот день может быть связан с резким усилением противоречий по линии делового партнерства. Это особенно вероятно, если вы работаете с напарником в одном помещении, и вам приходится постоянно контактировать по самым разным вопросам. Часть планируемой работы может остаться невыполненной. Также непросто пойдут дела у тех, кто работает в одном трудовом коллективе вместе с родственниками.

Телец

Тельцам в этот день следует с осторожностью использовать поступающую информацию. Дело в том, что вам может поступить непроверенная информация, которая может дезориентировать вас и направить по ложному пути. Также в трудовом коллективе может сложиться нервозная обстановка. Возможно, вам будет сложнее выполнить свои профессиональные обязанности в полном объеме потому, что ухудшаются условия труда на рабочем месте.

Близнецы

У Близнецов в этот день могут радикально поменяться планы. Это может произойти в том случае, если вы ранее планировали произвести крупные финансовые расходы. В этом случае может выясниться, что у вас недостаточно средств на поддержание и развитие масштабных проектов. Может снизиться производительность труда у работников сферы коммунальных услуг.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется воздерживаться от инициатив. Возможно, вам поручат выполнять ту работу, которую вам ранее никогда не приходилось делать, и это может вызвать ваш эмоциональный протест. Однако позиция начальства будет непреклонной, и спорить с ним – только себе хуже делать. Осложняется работа и информацией, возможны ошибки при работе с цифрами.

Лев

У Львов сегодня будет возникать желание сделать что-либо в обход закона, поскольку прямыми путями результата добиться будет сложно. Вместе с тем звезды предупреждают, что именно сейчас к вам могут проявить пристальный интерес те люди, которым по должности положено контролировать и проводить проверки. Часто могут возникать нештатные ситуации, когда вам придется тратить время на преодоление мелких и крупных препятствий.

Дева

Достаточно напряженно складывается этот день для Дев, работающих в научно-исследовательских центрах, проектных институтах, плановых агентствах. Это может быть связано с нарушениями в финансировании проектов, задержками с оплатой проведенной работы. Между тем осознание нехватки знаний может стимулировать в вас интерес к восполнению пробелов в знаниях с целью повышения квалификации.

Весы

Весам звезды советуют не вступать в споры и стараться держаться подальше от конфликтных ситуаций. Возможно, ваши усилия по реализации своих намерений, могут столкнуться с серьезными препятствиями. Особенно это относится к индивидуальному обслуживанию клиентов и отношениям с начальством. В случае перенапряжения ваше самочувствие может ухудшиться, что приведет к снижению уровня работоспособности.

Скорпион

Скорпионам, имеющим технические профессии, сегодня, возможно, придется столкнуться со сложными вопросами, для решения которых может не хватить квалификации. Поспешное изучение тонкостей профессии вряд ли поможет вам закрыть пробелы в знаниях. Но этот день может подтолкнуть вас к более глубокому изучению профессии.

Стрелец

Стрельцам в этот день следует быть готовыми к самым разным неожиданностям. Могут произойти технические сбои, аварийные ситуации. Также у работников финансового сектора могут произойти нештатные ситуации с программным обеспечением компьютеров, отчего финансовые платежи могут зависнуть на какое-то время. Оплату несрочных счетов лучше пока отложить.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендован индивидуальный труд. Если же ваша работа имеет отношение к деловому партнерству, то рассчитывать на надежное поведение партнеров или клиентов не приходится. Переговорный процесс с потенциальными контрагентами также может оказаться на грани срыва. В работе старайтесь экономнее расходовать свои силы, равномернее распределяйте нагрузки.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется крайне деликатно и тактично общаться с коллегами и подчиненными. Психологический климат в вашем трудовом коллективе может быть нервным, если не сказать взрывоопасным, поэтому от любой критической искры может вспыхнуть конфликт. Если вы занимаете руководящую должность, то не сможете быть уверены, что подчиненные точно и в срок выполнят данные им поручения.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется отдавать предпочтение текущим делам и не делать ничего из ряда вон выходящего. Не поддавайтесь на финансовые авантюры. Возможно, вам будут предлагать внести деньги в рискованные финансовые проекты и обещать большие доходы – однако главная задача дня состоит в том, чтобы сберечь свои деньги.