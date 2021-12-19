Яркие ощущения — гороскоп на 20 декабря

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке предлагает окунуться в домашние дела или в повседневную рабочую рутину.

В поле интересов может попасть дом, офис, гараж, стоянка, гостиница, семейное имущество. Возможен интерес к истории, к психологической и духовной стороне вещей. В этот день не рекомендуются важные начинания и нежелательна лишняя откровенность. Потребность в доверительном общении, усиленную оппозицией к Меркурию, лучше направить на обсуждение бытовых деталей, семейных планов, жилищных проблем, внутренних дел в коллективе или вопросов безопасности. Повышенную эмоциональность можно снять, слушая музыку.

Овен

Сегодня внимание Овнов будут удерживать домашние дела - или события в близком им коллективе, ставшем аналогом семьи. Этот день располагает к эмоциональности, обостряет бессознательные привычки, усиливает потребность в доме и понимании. Деловые разговоры могут незаметно переходить в доверительные задушевные беседы. Важные семейные и служебные совещания дадут больше эффекта в первой половине дня.

Телец

События этого дня помогут Тельцам поддержать контакт с близкими людьми и привычным окружением: родней, соседями, близкими друзьями, попутчиками на коротких маршрутах или в регулярных далеких вояжах. Оживление связей даст пищу изобретательному уму и приоткроет заманчивые перспективы на будущее, возможны фантазии о встрече Нового года, эмиграции, смене работы или мелкие, но выгодные предложения.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам оставаться практичными и хозяйственными: так будет легче развязывать узлы проблем, особенно имущественных, финансовых и налоговых. Возможны интересные находки и открытия. Не исключены известия от родственников, коллег или из учреждений: банка, страховой компании. Хорошо работать с платежными документами и кредитной историей, обращаться к архивам взаиморасчетов.

Рак

Ракам сегодня не стоит уклоняться от переговоров. При этом важно помнить, что позиции второй стороны (в том числе психологические) объективно сильнее. Чем ближе вам тема диалога, тем больше оснований вступить в него утром: будет проще найти взаимопонимание с собеседником и получить от него ответ. Также в начале дня вам будет легче привлечь к делу друзей, если вы недостаточно уверены в себе.

Лев

День помогает Львам постепенно настраиваться на более скромный или скрытный образ жизни. Возможно, такие изменения будут обусловлены семейными делами, накопившимися проблемами быта или служебными обязанностями. Также может возрасти личная уязвимость: многим Львам вновь напомнит о себе хроническое заболевание или затяжное неприятное дело. Это подходящий момент для тайных размышлений и совещаний.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам побольше общаться в непринужденном стиле с близкими людьми: в ходе такой беседы их могут осенить оригинальные идеи, или у них будет шанс получить нестандартный совет. Не стоит уклоняться от разговора или встречи, если об этом просят друзья, родственники, домочадцы, земляки, дети, лояльные коллеги, а также, если на контакт вызывает любимый человек или бывший партнер.

Весы

Весам не стоит откладывать рабочие и домашние совещания: разговор в этот день может оказаться не самым приятным эмоционально, зато продуктивным. Будет сделан шаг к прояснению волнующей проблемы (но не стоит рассчитывать на ее моментальное разрешение). Хорошо обсуждать темы, связанные с жильем, ипотекой, наследством, арендой, семейными расходами. Нежелательно заключать какой-либо договор с нуля.

Скорпион

Скорпионам сегодня не стоит откладывать разъезды и насущные контакты, включая семейные, а также подготовку к путешествию, переезду, учебе, судебному разбирательству. Это информативный и эмоционально благоприятный день. Хорошо налаживать родственные и другие связи за рубежом, вести неофициальные переговоры, поддерживать романтические симпатии. Можно поверить своей интуиции, памяти, предчувствиям.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно не бояться обсуждать неприятные для себя и других темы. День «поднимает ил» со дна прошлого, может дать полезную информацию о финансах, наследстве, частных услугах, тонкостях безопасности. Возможно извещение из налоговой инспекции, охранной или кредитной организации. Это подходящий момент для приватных совещаний с домочадцами, родней, соотечественниками, старыми друзьями.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам быть внимательнее в переговорах. Любой диалог закончится хорошо, если вы будете использовать свои выигрышные стороны и обходить ловушки (которые уже известны вам по прошлому и часто сами кричат о себе). Можно «растянуть удовольствие» и намекнуть на продолжение разговора - особенно, если речь идет о ваших деньгах, возможной выгоде или о симпатичных вам людях.

Водолей

Сегодня для Водолеев может стать рутинной потребностью тесный контакт с сослуживцами, домочадцами или подопечными. Также может потребоваться обращение в бытовой или иной сервис, в медицинскую, финансовую, охранную или другую организацию. День подходит для служебных совещаний, для мелких домашних и служебных обновлений. Разговоры часто будут окрашены эмоциями. В общении не помешает приватность.

Рыбы

Рыбам сегодня полезно расставить приоритеты в общении. Не стоит терять время, если нужно срочно найти информацию по животрепещущей теме, восстановить контакт из прошлого, заключить предварительное соглашение. А вот ответственные личные встречи и стратегические долгосрочные договоренности звезды советуют отложить до следующего года, когда у вас появятся дополнительные возможности и рычаги влияния.