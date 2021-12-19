Не торопите события — любовный гороскоп на 20 декабря

Сегодня не стоит продвигать свой роман вперед — еще не время.

Овен

Сегодня Овнам и их любимым стоит аккуратнее выбирать темы для разговора и слова для выражения своих чувств. Обстановка этих суток сближает, но также повышает ранимость и может усилить раздражительность от мелочей быта. Опасно становиться друг для друга «жилетками для слез» и личными психологами.

Телец

Сегодня Тельцы не могут пожаловаться на отсутствие связи и психологического контакта с любимым человеком. Не будут помехой ни большие расстояния, ни сложные моменты и многочисленные вопросы переходной ситуации. Возможны вести от далекой бывшей пассии, проживающей в другом городе или далекой стране.

Близнецы

Сегодня Близнецы ждут от любимого человека понимания своих проблем. Именно от этого может зависеть психологический фон в паре и атмосфера на свидании. Еще одним решающим фактором станет сексуальная гармония, и здесь многое зависит от самих Близнецов: возможно, им нужно чуть больше изобретательности.

Рак

Сегодня влюбленные Раки немного эгоистичны и бессознательно пытаются ставить свои вкусы в отношениях на первое место. Их партнеры будут открыты к диалогу и могут проявить неожиданную уступчивость, но Ракам не стоит обольщаться своей мнимой властью: психологический перевес остается не на их стороне.

Лев

Сегодня влюбленным Львам будет сложно привести к единому знаменателю свои романтические чувства, оригинальные задумки, текущий эмоциональный настрой и внешнюю обстановку: что-то будет выпадать из общего ряда и мешать гармонии. Встречу или переписку в желаемом стиле могут затруднить обстоятельства.

Дева

Девам звезды намекают, что сегодня в любовных отношениях важно проговаривать проблемы: так легче снять или ослабить их. Это хороший день для диалога между влюбленными, если разговор будет не только деликатным, но и честным. Не стоит играть в психологические игры, обесценивая свои и чужие чувства.

Весы

Сегодня Весам стоит осмотрительнее выбирать место, время и тему для разговора с партнером, особенно, если обсуждается быт: диалог может перейти в неприятную плоскость. Лучше избегать в таких беседах многословия. Это не лучший момент для намека на готовящийся сюрприз или для «неудобного» вопроса.

Скорпион

Сегодня нужная информация находит влюбленных Скорпионов сама, а иногда связь между ними и объектом их воздыханий начинает приближаться к телепатической. Если они скучают по любимому человеку, тот чувствует это и посылает обратную связь, и наоборот. Это подходящее время для интенсивной переписки.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не помешает лучше управлять своими эмоциями и сексуальным темпераментом: оставив эти сферы без должного контроля и пойдя на поводу у своих минутных порывов, представители знака могут пуститься в авантюры и перейти черту. В первую очередь, это касается представителей сильного пола.

Козерог

Сегодня Козероги искусно управляют любовным диалогом. Им ничего не стоит повернуть романтическую беседу в нужное им русло, «прочитать» эмоции своего собеседника или ненавязчиво внушить ему собственный стиль общения. У многих Козерогов появится искушение поиграть с партнером, словно кошка с мышкой.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит беречь свои любовные отношения от рутины. Свободным Водолеям, скучающим по романтике, звезды не рекомендуют активизировать поиски и в том числе не советуют регистрироваться на сайтах знакомств. Не самая удачная идея - пытаться завязать (или возобновить) роман с коллегой.

Рыбы

Сегодня условия любовного успеха Рыб - эмпатия, дружелюбие и общительность. Поддерживая разговор с интересным вам собеседником, не спешите с однозначным ответом или преждевременным обещанием. Если роман развивается в нужном вам ключе, старайтесь не торопить события и наслаждайтесь каждой минутой.