Не отказываемся от свидания — любовный гороскоп на 21 декабря

Свидание в этот день может закончиться новым романном или укрепить уже имеющиеся отношения.

Овен

Сегодня Овнов поджидает конфликт быта и романтики. В отношения с близким человеком могут вмешаться роковые обстоятельства или родственники. Не лучший день для знакомства партнера с семьей или попытки поладить с его (ее) родней: возможны предубеждения. Также стоит повременить с выбором подарка.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня будет несложно сохранить собственное душевное равновесие и гармонию в личных отношениях. Если обстановка навевает неприятные мысли, достаточно не зацикливаться на них и отвлечься на что-то приятное: повод для позитива, хотя бы малый, непременно найдется.

Близнецы

Сегодня ход свидания во многом зависит у Близнецов от их настроя. День не располагает к легкомыслию, добавляет осторожности, скрытности, придирчивости. Может появиться повод взвесить вложения, обозначить дистанцию между собой и партнером, устроить тайное расследование или «допрос с пристрастием».

Рак

Сегодня Ракам не устоять перед магнетическим обаянием любимого человека, они зависимы от его слов и мягки при нем как воск. Не станут исключением отношения с бывшим партнером. Мнительные Раки могут, несмотря ни на что, чувствовать себя нелюбимыми. И своим, и чужим желаниям стоит потакать в меру.

Лев

Сегодня Львам желательно оберегать свои чувства и личную жизнь от посторонних глаз. Не стоит откровенничать с теми, кто способен сделать ваш роман достоянием публики, даже если он подходит к концу. Встречаться лучше в закрытой знакомой обстановке, в атмосфере доверия и эмоциональной гармонии.

Дева

Сегодня Девы имеют шанс взглянуть на свой роман со стороны. Возможно, в этом им поможет кто-то из близких друзей или родственников. Также в этот день активна фантазия, наряду с потребностью бросить взгляд в прошлое усилится желание заглянуть в будущее. Удачный день для встречи бывших влюбленных.

Весы

Для влюбленных Весов этот день может оказаться не самым комфортным. Будут нагнетаться отрицательные эмоции между партнерами или сохранятся личные внутренние противоречия. Важно найти точку согласия и равновесия - иначе даже счастливый союз может показаться ограничивающим.

Скорпион

Ситуации этого дня дают влюбленным Скорпионам надежду или простор для маневра. Мнительным Скорпионам звезды советуют придерживаться философии «все идет к лучшему» - по той простой причине, что сейчас это действительно так: события медленно, но верно выстраиваются в нужном для их романа порядке.

Стрелец

Атмосфера сегодняшнего свидания является для отношений Стрельцов тестовой. Чтобы пройти «тест», им нужно оказаться в интимной обстановке. Гармония (особенно душевная и сексуальная) намекнет на отсутствие критичных проблем. Настораживающие знаки: сверхчувствительность, ранимость, придирчивость.

Козерог

Сегодня Козероги не остаются в одиночестве, вызывают сильный тайный интерес у потенциальных и бывших партнеров. Возрастает вероятность злоупотребить своей привлекательностью. Помните, что это мирное, но небезопасное оружие. Не стоит восстанавливать не нужные вам отношения или соблазнять из мести.

Водолей

Влюбленным Водолеям пора проявить побольше сочувствия и уступчивости. Если любимый человек назначил вас своим личным психологом, смиритесь и поищите в этой роли хорошие стороны. Не исключено, что вы услышите нечто интересное - например, узнаете подробности о прошлом, которых вам очень не хватало.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам не отказываться от свидания, даже если подводит настроение. Этот день создает подходящую базу для романтической встречи и обещает именно ту долю интимности, в которой вы нуждаетесь. Лучший способ гармонизировать микроклимат в паре - взаимно делать друг другу приятное.