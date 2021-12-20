Какие подарки нельзя дарить на Новый год
20 декабря 2021ГороскопыВечерняя Москва
Астрологи определили, какие подарки ни в коем случае нельзя дарить разным знакам зодиака.
Фото: Pexels
Люди, которые родились под знаком Овна, никогда не будут увлекаться готовкой из-за нехватки терпения. Эксперты не рекомендуют дарить им вещи, связанные с кухней.
Тельцы никогда не примут самодельные некачественные подарки. Этот знак зодиака отличается хорошим вкусом и всегда будет привередлив к качеству поделки.
Близнецы откажутся от подарка, за которым нужно ухаживать, например, от комнатного растения. Раки, в свою очередь, негативно отреагируют на любую сумму денег в конверте или подарочную карту.
Львы потребуют качественную, дорогую и оригинальную вещь, а Девы не примут что-нибудь отвлекающее внимание.
Весы не любят сюрпризов, поэтому лучше сразу узнать, чего они желают. Скорпион же откажется от подарка, не соответствующего их строгому и холодному имиджу.
Стрельцы никогда не будут читать подаренные книги, заниматься рукоделием или собирать головоломки — такие люди не любят подолгу оставаться на месте. Козерог же, как передает Пятый канал, пожелает на Новый год что–то, что поможет ему в повседневной жизни.
Вечерняя Москва: последние новостиПочти 30 авиарейсов задержали и отменили в столичных аэропортах из-за непогодыАстрологи рассказали, какие подарки нельзя дарить знакам зодиака на Новый годВирусолог заявил, что смерть от коронавируса может наступить через три недели
От ревности закружится голова — любовный гороскоп на 20-26 декабря
Тратим меньше на подарки — финансовый гороскоп на 20-26 декабря