Какие подарки нельзя дарить на Новый год

Астрологи определили, какие подарки ни в коем случае нельзя дарить разным знакам зодиака.

Люди, которые родились под знаком Овна, никогда не будут увлекаться готовкой из-за нехватки терпения. Эксперты не рекомендуют дарить им вещи, связанные с кухней.

Тельцы никогда не примут самодельные некачественные подарки. Этот знак зодиака отличается хорошим вкусом и всегда будет привередлив к качеству поделки.

Близнецы откажутся от подарка, за которым нужно ухаживать, например, от комнатного растения. Раки , в свою очередь, негативно отреагируют на любую сумму денег в конверте или подарочную карту.

Львы потребуют качественную, дорогую и оригинальную вещь, а Девы не примут что-нибудь отвлекающее внимание.

Весы не любят сюрпризов, поэтому лучше сразу узнать, чего они желают. Скорпион же откажется от подарка, не соответствующего их строгому и холодному имиджу.

Стрельцы никогда не будут читать подаренные книги, заниматься рукоделием или собирать головоломки — такие люди не любят подолгу оставаться на месте. Козерог же, как передает Пятый канал, пожелает на Новый год что–то, что поможет ему в повседневной жизни.