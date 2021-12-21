Легкие решения — финансовый гороскоп на 22 декабря

Сегодня сложные вопросы будут решаться спокойно и легко.

Овен

Прекрасный день для Овнов, занимающихся учебой и творчеством. Если в самом начале дня могут быть мелкие шероховатости, то вторая половина дня пройдет на безусловном позитиве. Хорошо пойдут дела у дизайнеров, веб-мастеров, работников издательств, рекламных и туристических агентств. У вас проявится дар предвидения, и вы сумеете правильно уловить некоторые контуры своего ближайшего будущего.

Телец

В начале дня Тельцы могут испытывать некоторые неудобства на рабочем месте. Однако со второй половины дня вам никто не будет мешать продуктивно работать. Это хорошее время для офисной работы с подготовкой отчетной документации и освоением новых технических средств. Звезды советуют отдавать предпочтение той работе, которая требует уединения и глубокой сосредоточенности, а также комфортных условий на рабочем месте.

Близнецы

В утренние часы Близнецам лучше воздержаться от деловых встреч и заключения торговых сделок. А вот с полудня и до конца дня дела могут идти неуклонно в гору. В это время вам не составит труды отыскать нужную информацию или вовлечь в сотрудничество с собой любого интересующего вас человека. Используйте это время для расширения и укрепления деловых связей.

Рак

Ракам в утренние часы лучше не контактировать с начальством по производственным вопросам без крайней необходимости. После полудня вам удастся преодолеть некоторые технические трудности в текущей работе и дела могут начать набирать темп. Удачно складываются отношения с новыми сотрудниками. Хорошо использовать технические новшества для повышения производительности труда.

Лев

Львам в утренние часы рекомендуется воздерживаться от деловой переписки и самостоятельного обучения. Воздержитесь от изучения новых разделов и сосредоточьтесь на повторении пройденного материала. После полудня ваши интеллектуальные способности могут резко усилиться, и вы будете способны успешно решать новые нестандартные задачи. Причем, чем увлечённее вы будете работать, тем лучше будет результат.

Дева

С утра Девам рекомендуется воздерживаться от неофициальной или теневой экономической деятельности. Также это время может быть связано с проверками, ревизиями. Вторая половина дня складывается благоприятно для работников гостиниц и туристических агентств. Звезды советуют не бояться идти на риск в тех ситуациях, которые это предполагают.

Весы

Весам в утренние часы рекомендуется воздерживаться от переговоров и подписания юридически обязывающих документов. Вторая половина дня, напротив, складывается чрезвычайно удачно для работы с деловыми бумагами, профессионального обучения, контактов и поездок.

Скорпион

Скорпионам не рекомендуется в утренние часы проводить пуско-наладочные работы с техникой. В это время могут быть поломки и иные технические сбои. В это время вы можете не дождаться получения оплаты за свой труд. Вторая половина дня благоприятствует для любого вида умственного труда. Вы сможете повысить уровень профессионального мастерства.

Стрелец

Стрельцам в начале дня не рекомендуется заниматься публикацией резюме на сайтах интернета. Также это относится к любым рекламным мероприятиям и конкурентным видам деятельности. Вторая половина дня подходит для самостоятельного начала изучения каких-то профессиональных знаний. Звезды советуют задуматься о перспективах своей профессиональной деятельности.

Козерог

Козерогам в утренние часы не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами, особенно если это имеет отношение к заимствованиям. Вторая половина дня в этом смысле складывается намного удачнее. Также это хорошее время для дополнительной подработки на частных заказах. Не отклоняйтесь от графика и цените каждую минуту рабочего времени – потеря времени будет невосполнимой.

Водолей

Водолеям в утренние часы рекомендуется воздерживаться от проведения информационных расследований, сбора сведений о потенциальных деловых партнерах ил о конкурентах. Вторая половина дня располагает к успешному многостороннему сотрудничеству, старту коллективных проектов. Ваша работа будет оцениваться по итоговому результату в виде практических дел, которые будут полностью завершены.

Рыбы

Рыбам в утренние часы лучше не браться за сложную техническую работу. Особенно это относится к ремонту и обслуживанию компьютеров и автомобилей. Отложите такую работу на вторую половину дня и все необходимые решения придут к вам легко и естественно. Рекомендуется не увлекаться далекими планами, граничащими с прожектами и фантазиями. Не отрывайтесь от насущных нужд в своей работе.