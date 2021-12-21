Правила игры меняются — любовный гороскоп на 22 декабря

Подстраивайтесь под вторую половинку и под любовь, если не хотите остаться в одиночестве.

Овен

Сегодня Овны предпочитают сами проявлять в любви инициативу. Возможно желание отдохнуть от серьезного и сложного стиля отношений. Овны, завязавшие знакомство, могут надеяться на встречу Нового года вместе с новой пассией. Обстановка встреч должна быть яркой и динамичной: игровой клуб, фитнес-центр.

Телец

День разочарует спокойных инертных Тельцов, которым хочется тихого уединения с любимым человеком - например, долгой романтической встречи при свечах. Зато от него будут в восторге энергичные и игривые представители знака, которым по душе совместные непредсказуемые авантюры и искрометный флирт.

Близнецы

Этот день поможет влюбленным Близнецам избавиться от чрезмерной серьезности, уныния или придирчивости, стать более креативными и легкими на подъем. Такая перемена наверняка обрадует их партнеров: скорее всего, те уже соскучились по улыбкам своих Близнецов и начали тревожиться за их моральный тонус.

Рак

Ракам и их партнерам этот день поможет взбодриться и оглянуться вокруг: кроме волнующего, но узкого мира взаимной страсти есть еще широкий поток внешних событий, который приглашает их к себе. Возможно, стоит нырнуть в него прямо сейчас или подумать о совместных планах на близкие зимние каникулы.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам не отказываться от мысли проявить инициативу в делах сердечных, но добавить к ней долю хитрости и тактический гибкости. Этот день не слишком подходит для того, чтобы идти напролом, зато создает отличные условия для обходных маневров: с ними и интереснее, и безопаснее.

Дева

Этот день Девам лучше провести за энергичной подготовкой к знаменательному романтическому мероприятию. Свидание как таковое тоже не возбраняется - но будьте готовы к тому, что вам придется действовать не по своему плану, а в соответствии с предложенной вам ролью или навязанным извне сценарием.

Весы

Сегодня Весы не могут изменить в своем любовном сценарии базовые параметры, но ничто не мешает им свободно импровизировать в заранее заданных границах. Это хороший день для веселого свидания вдали от рутинного быта - например, на катке, в концертном зале, в игровом пространстве или в фитнес-клубе.

Скорпион

Скорпионам стоит помнить, что сегодня любовные успехи сулят им неоднозначный эффект: с одной стороны, есть шанс произвести на любимого человека впечатление, с другой, возможна напрасная трата сил или неожиданный побочный эффект. Для значимого романтического свидания этот день выбирать нежелательно.

Стрелец

Сегодня Стрельцы предпочитают в любви действие с долей креатива. Влюбленный Стрелец (особенно мужчина) может быть на удивление изобретателен и настойчив. Звезды советуют проявлять такой напор лишь тогда, когда он включен в условия игры: если пассия в другом настроении, энтузиазм пропадет зря.

Козерог

Сегодня Козероги могут сопротивляться чувствам - но если все-таки поддадутся порыву страсти или вступят в игру, их будет уже не остановить. Их зажигательные импровизации способны шокировать партнера. Устраивая в этот день свидание, им важно заранее быть уверенными в своих ресурсах и возможностях.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям быть смелее в любовной игре. Если вас дразнят и провоцируют те, кто вам интересен, оцените обстановку и принимайте вызов. Главной сложностью может стать истинная мотивация любимого человека, которую он (она) упрямо скрывает. Возможно, не только от вас, но и от себя.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня романтические отношения - это игра со своими законами. Возможны отступления от заданных правил, но все комбинации таких ходов прописаны заранее и лучше их знать, чтобы не выбыть из игры. Это особенно важно, если объект вашего пламенного интереса - ваш коллега.