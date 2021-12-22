Сдерживаем романтические порывы — любовный гороскоп на 23 декабря

Наше романтическое настроение может раздражать вторую половинку.

Овен

Сегодня, преследуя свои любовные цели, Овны не считаются ни со временем, ни с другими ресурсами. Возможно, они решат наверстать в своей личной жизни упущенное или, наоборот, забегут в своих действиях вперед. Звезды советуют не растрачивать весь креативный потенциал и приберечь что-то на Новый год.

Телец

Влюбленным Тельцам звезды напоминают, что излишний азарт в делах сердечных способен обернуться для них проблемой и сегодня именно такой день. Если ранее подобное с вами уже случалось, вам достаточно вовремя вспомнить печальный опыт, чтобы сбавить темп, прекратить эксперимент или снизить запросы.

Близнецы

Сегодня главным лозунгом Близнецов в любви остаются надежда и вера. Этот день помогает им не терять из виду свою путеводную звезду - например, сохранять приятные воспоминания. Многие Близнецы будут предвкушать романтический Новый год с любимым человеком или мечтать о совместном путешествии с ним.

Рак

Влюбленных Раков сегодня может подвести увлеченность, побуждающая бросить к ногам любимого человека весь мир или сделать широкий жест. Звезды намекают, что подобные импульсы сейчас могут остаться не замеченными или не оцененными. Не стоит торопить события, особенно, если роман только завязывается.

Лев

Сегодня Львы, как и их партнеры, не прочь отыграть сцену в лучших традициях манипулятивного жанра - «последнее слово у порога». В зависимости от контекста ситуации им будет трудно удержаться от дополнительного всплеска чувств, забавного маневра с двойным смыслом или эффектного прощального жеста.

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам устраивать «особое» свидание: велик риск оказаться не в самой выигрышной роли. Если вы недостаточно уверены в себе, возможно, вам стоит потренироваться в каких-то жестах перед зеркалом, сделать селфи или записать свой голос: не исключено, что вы сделаете открытие.

Весы

Сегодня Весам стоит оптимистичнее смотреть вперед вместе с любимым человеком: несмотря на испытания трудностями или бытом, у романа есть запас стабильности. Не стоит принимать за уход любви уверенность и спокойствие: они естественным образом идут на смену страстям. Возможен переход любви в дружбу.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно не терять веру в любовь. Если события развернулись не так, как хочется, не спешите драматизировать положение и ставить крест на своих надеждах: возможность, упущенная сейчас, вскоре обернется счастьем. Вас ждет неожиданный удачный поворот текущего романа или новая встреча.

Стрелец

Сегодня естественное желание влюбленных Стрельцов - «заглянуть за горизонт» и увидеть там то, что отвечает их ожиданиям. Звезды намекают, что сейчас легко принять желаемое за действительное и включить знакомую логику привычного сценария событий. Не стоит забывать, что ситуация радикально меняется.

Козерог

Сегодня Козероги по инерции тянутся за яркими необычными эмоциями. Они могут искать их по собственной воле или под влиянием партнера. Звезды намекают, что большие надежды сейчас могут не оправдаться, вложения испариться, победы обернуться разочарованием. Свободным Козерогам не стоит начинать роман.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит увлекаться любовной игрой, но они могут извлечь из нее некоторую выгоду или получить от нее искреннее удовольствие. Партнер или соперник может попытаться вновь задеть их ценности или самолюбие, но также и обратиться к их лучшим чертам: доброте, великодушию, дружелюбию.

Рыбы

Влюбленным Рыбам в этот день желательно поддерживать и беречь свое душевное равновесие. Не стоит поддаваться ни моральному давлению извне, ни собственным романтическим порывам. Чем сильнее ваши тайные желания и важнее задуманные перемены в личной жизни, тем больше оснований с ними повременить.