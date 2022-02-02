Пять символов во снах, которые сулят счастливую жизнь

Считается, что сны отражают мысли и переживания человека, а иногда даже могут предсказать будущее.

Чтобы разглядеть знаки судьбы, важно обращать внимание на любые детали в сновидении, будь-то погода, собственные ощущения и прочее. Так, существует несколько символов, которые указывают на удачу в жизни.

Погодные условия

На скорый подъем в карьере человека или успех в семье указывают сны, в которых спящий видел восход солнца или луны. Также о счастливом будущем говорит гром и радуга, в то время как звезда, скрывающаяся за облаками, означает появление ребенка.

Танцы

Танец взрослых людей сулит прибавление финансов, а дети олицетворяют жизнерадостных и счастливых потомков. Об этом пишет Infoniac.

Море

Спокойные бескрайние воды символизируют умиротворение в жизни. Сновидец обретет душевное равновесие и счастье в жизни. А шторм указывает на обстоятельства, которые вызовут сильное волнение у человека.

Полет

Парение в воздухе, безусловно, положительный знак, который символизирует легкость в жизни спящего. Успех ожидает как в карьере, так и в личной жизни. При этом падение после взлета, наоборот, говорит о неудаче в делах.

Гроб

На первый взгляд человеку кажется, что подобный сон не может указывать на благополучие. Однако он указывает на избавление от жизненных тягот и тревог, а также на скорое вознаграждение, когда сновидец видит, как тело кладут в гроб.